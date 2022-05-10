28歲蔚雨芯母親節開200萬支票贈母 忽然富貴成功轉營從商 預告開醫美中心

28歲蔚雨芯𡃁模出身，11年參加港姐翌年簽約做歌手，演藝事業平平，近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，生活富泰進駐有私人泳池的獨立屋，私人服裝間內的巨型名牌手袋櫃最吸睛﹗孝順女趁在母親節表心意，開出200萬支票贈母，相當闊綽﹗