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28歲蔚雨芯母親節開200萬支票贈母 忽然富貴成功轉營從商 預告開醫美中心

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28歲蔚雨芯𡃁模出身，11年參加港姐翌年簽約做歌手，演藝事業平平，近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，生活富泰進駐有私人泳池的獨立屋，私人服裝間內的巨型名牌手袋櫃最吸睛﹗孝順女趁在母親節表心意，開出200萬支票贈母，相當闊綽﹗

蔚雨芯 蔚雨芯雖只為興趣間中拍劇，但身形一直保持高峰狀態﹗
蔚雨芯雖只為興趣間中拍劇，但身形一直保持高峰狀態﹗（圖片來源：[email protected]

趁住母親節不少藝人大晒與母親合照，相當溫馨，而近年轉營從商由網上賣自家美容用品置富的蔚雨芯﹗亦趁在母親節表達愛意，當日與家人慶祝，po出數張相片並留言「娘親節，佢煮薑蔥蟹，一屋簷下三位母親，娘親、弟婦、工人姐姐，Happy Mother’s Day，簡簡單單」，不過對一般大眾來說，絕對一點都不簡單，蔚雨芯開出一張200萬支票贈母，相當豪氣﹗

蔚雨芯 蔚雨芯在母親節送上200萬支票，而母親親自下廚煮薑蔥蟹，在廚房幫忙的蔚雨芯與母合照晒溫馨，不過網民焦點卻落在其尖尖的下巴﹗
蔚雨芯在母親節送上200萬支票，而母親親自下廚煮薑蔥蟹，在廚房幫忙的蔚雨芯與母合照晒溫馨，不過網民焦點卻落在其尖尖的下巴﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 蔚雨芯晒出大大張支票，原來送200萬給母親做母親節禮物﹗
蔚雨芯晒出大大張支票，原來送200萬給母親做母親節禮物﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 童年母女合照當然唔少得﹗
童年母女合照當然唔少得﹗（圖片來源：[email protected]

網民狠批炫富：孝順父母係應該，唔係為晒命﹗

不少網民對蔚雨芯的大手筆表示驚嘆，大讚她好孝順「貼心的女兒」，不過亦有不少網民認為蔚雨芯晒命「有錢＝孝順？post出嚟驚死人唔知」、「借阿媽過橋晒命﹗」、「孝順父母係應該，唔使周圍話畀人知」、「用錢去衡量孝順﹗」、「炫富的表現」、「身體髮膚受諸父母，你整到自己個樣唔同晒又有幾孝順先？」、「依家個樣連佢阿媽都認唔到」等等。

蔚雨芯 蔚雨芯向來投資有道。
蔚雨芯穿上「中空裝」在床上大晒誘人甫士，她強調單身多年﹗　（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 Rainky日前透露在二手市場以10萬元買了隻金色的貓貓NFT送給阿Bob。
蔚雨芯之前透露在二手市場以10萬元買了隻金色的貓貓NFT送給阿Bob，自從升呢女強人後，送禮絕不手軟。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 蔚雨芯晒孤單一人在巨床上，令不少網民留言恨做其另一半
蔚雨芯晒孤單一人在巨床上，又指自己單身多年開聲恨拍拖，令不少網民留言恨做其另一半 （圖片來源：[email protected]

蔚雨芯預告開醫學美容中心

蔚雨芯四年前與友合資近百萬在網上賣自家美容品牌，當中包括女性保健及美容用品，短短兩年不但早已翻本，更發展成有近600代理跟她「搵食」，每月賺過百萬，在荃灣有二千呎甲級向海寫字樓，轉營從商相當成功﹗近日蔚雨芯預告其美容王國又再擴張，即張開設醫學美容中心，並已租用五千呎靚景寫字樓﹗近年因疫情要停業受到影響的美容業，故網民對蔚雨芯仍大膽投資美容業感到好驚訝，蔚雨芯回應指醫學美容市場很大，更給大家創業貼士「心有多大，夢想有多大，吸引力法則」﹗

蔚雨芯 「哆啦A夢」令不少粉絲羨慕。
早前蔚雨芯分享了一幅與卡通人物「哆啦A夢」的親密合照，但有不少網民的重點都放在「哆啦A夢」的表情身上，事關能夠與蔚雨芯親密接觸的哆啦A夢表情非常淘醉，難道惹粉絲留言表示妒忌！ （圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 生意愈做愈大，蔚雨芯預告開醫學美容中心﹗
生意愈做愈大，蔚雨芯預告開醫學美容中心﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯捧自己場睇《十月初五的月光》晒豪宅內籠

蔚雨芯之前在《十月初五的月光》飾演江依文，與郭子豪飾演的金勝是一對情侶，同時與君好是好姊妹﹗原版《十月初五的月光》中江依文由姚樂怡擔演，被問到會否怕被比較時，蔚雨芯就表示廿年前的《十月初五的月光》太經典冇得比，又指當年雖然只得幾歲但對該劇都好有印象﹗今次是向經典致敬，新版本會有新發展、內容會有不同，只會做好本份﹗

蔚雨芯在《十月初五的月光》同郭子豪有親熱戲，笑言指螢幕初吻獻咗畀對方，幸好大家本身相熟，拍時不感尷尬﹗郭子豪演的金勝，當年由唐文龍飾演﹗
為興趣間中拍劇的蔚雨芯之前在《十月初五的月光》飾演江依文同郭子豪有親熱戲，笑言螢幕初吻獻咗畀對方，幸好大家本身相熟，拍時不感尷尬﹗郭子豪演的金勝，當年由唐文龍飾演﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯在巨廳欣賞《十月初五的月光》，捧自己場﹗
蔚雨芯每晚坐定定電視前捧自己場，令巨廳及獨立屋內籠曝光﹗（圖片來源：[email protected]

澄清忽然富貴與大馬富男友無關 強調單身多年

蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，之前她以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。

28蔚雨芯澄清忽然富貴與富二代男友無關 強調單身多年
蔚雨芯出聲明同時配上美照一張，並留言：「從話語中 你很少能學懂人性 孝順必然」（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關﹗聲明中指會對不實報道保留追究權利﹗

28蔚雨芯澄清忽然富貴與富二代男友無關 強調單身多年
蔚雨芯以真名劉蒨樺發聲明﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯私人泳池歎香檳 百萬手袋櫃成焦點

28歲的蔚雨芯（Rainky）在屯門山景邨長大，𡃁模出身、選過校花、選過港姐，12年獲簽約做歌手正式入行，四年前搖身一變成為老闆娘，飛上枝頭的她，自言為自家美容產品做「白老鼠」，樣子追求完美不停變，連財富都大升呢﹗

蔚雨芯進駐獨立屋，有私人泳池，大晒弗爆身材﹗
蔚雨芯進駐獨立屋，有私人泳池，大晒弗爆身材﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯在炎炎夏日下，在私人泳池舉行下水禮，不時三點式上鏡，大晒美好身材﹗蔚雨芯又不時邀請親友來家開泳池派對，自己則拿著香檳歎日光浴，消暑又寫意﹗

蔚雨芯 蔚兩芯雖然幕前演出唔多，仍保持美好身段，不時水著示人兼晒吓獨立屋內的私人泳池﹗
蔚雨芯雖然幕前演出唔多，仍保持美好身段，不時以水著示人兼晒吓獨立屋內的私人泳池﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 呢日邊飲香檳邊浸落水，好鬼歎﹗
呢日邊飲香檳邊浸水，夠晒消暑﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯進駐獨立屋後，不時款待親朋友到來開泳池派對﹗
蔚雨芯進駐獨立屋後，不時款待親朋好友到來開泳池派對﹗（圖片來源：[email protected]

衣帽間設百萬手袋專櫃

除了私人泳池，蔚雨芯的主人房連大型衣帽間都大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗

蔚雨芯 櫃中放滿名牌手袋，Hermès手袋居多，其次還有Chanel及LV等，價值超過百萬﹗
大晒波邊的蔚雨芯不但晒身材，更大晒巨型名牌手袋櫃，櫃中放滿名牌手袋，Hermès手袋居多，其次還有Chanel及LV等，價值超過百萬﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯 蔚雨芯的衣帽間好豪華﹗
蔚雨芯的衣帽間好豪華﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

蔚雨芯強調單身 工作至上冇心情拍拖

蔚雨芯的獨立屋布置以白色簡約為主，地方寛敞，食早餐地方也可分內外不同區域，相當識歎﹗ 屋企大，在家設有瑜伽專區，足不出戶都能保持運動量﹗蔚雨芯又強調現時單身，冇男友因為「現在冇心情談戀愛﹗」又透露已兩年冇拖拍唔急搵男友，她笑言自己是個男的，所以不需要男人﹗

蔚雨芯屋內樓梯也成了她的打卡點﹗
蔚雨芯屋內樓梯也成了她的打卡點﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 食早餐都可分室內室外專區﹗
食早餐都可分室內室外專區﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 寵物瞓嘅地方都富貴過人﹗
寵物瞓嘅地方都富貴過人﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯同徐若瑄撞樣

蔚雨芯升呢做闆娘後，幕前演出變成興趣、副業，身為美容業老闆，五官都提升，女大十八變，最近更由闊臉變成臉尖尖，更神奇是連五官都大變化，網民驚訝完全認唔出是蔚雨芯，留言指：「以為後生嘅徐若瑄」、「仲以為徐若瑄啲寫真相出土㖭」、「P圖太重手定又變靚？」。

蔚雨芯一年多後，也是吊帶性感背心、素顏上陣，但一年之間竟然大變樣，更與徐若瑄撞樣﹗太神奇﹗
蔚雨芯以吊帶性感背心、素顏上陣，竟然與台灣女神徐若瑄全盛時撞樣﹗太神奇﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯富貴搬住獨立屋全曝光

蔚雨芯經營美容用品生意早已上了軌道，前年公司舉辦周年晚宴，更重金邀請人氣偶像姜濤任嘉賓﹗疫情下，蔚雨芯生意並未受影響，工作以外，大部分時間陪家人四圍遊玩及出海享受日光浴，相當寫意﹗之前蔚雨芯透露「屋企house」正在裝修，又表示裝修後便會house warming，無意間透露搬住獨立屋，住得獨立屋非富則貴﹗

蔚雨芯日前出美照圖，疑似在新搬進的獨立屋取景，並晒其黑仔Hermes手袋﹗
蔚雨芯出美照圖，在新搬進的獨立屋取景，並晒其黑色Hermès手袋﹗呢個戶外園景觀，歎下午茶一流﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
蔚雨芯自拍照令新居內籠曝光，見到大廳空間偌大，裝修以白色簡潔為主﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 大廳有假壁爐，茶具都用上名牌，好貴氣﹗
大廳有假壁爐，茶具都用上名牌，好貴氣﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 獨立屋內有間瑜伽專用房﹗
獨立屋內有間瑜伽專用房﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯倚靠落地玻璃拍照，可見獨立屋樓底高﹗
蔚雨芯倚靠落地玻璃拍照，可見獨立屋樓底極高，屋內擺設的盆栽同人一樣咁高﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 飯廳一角，大大張圓枱可招呼家人朋友作客﹗﹗以白色為主
飯廳一角，大大張圓枱可招呼家人朋友作客﹗﹗以白色為主（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯貴為老闆，生活指數大升呢，疫情期間坐大遊艇出海﹗
蔚雨芯貴為老闆娘，生活指數大升呢，疫情期間坐豪華遊艇出海﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯呻做藝人付出同收入唔成正比

蔚雨芯透露轉營做生意，是因出道一段日子，做過歌手拍過劇同電影，但辛苦付出卻不為外界知道，她說辛辛苦為一個表演苦練一隻舞，練足一周，但都不及貼張美照的like數，所以令她萌生轉行念頭，最初由轉做KOL網上賣貨開始﹗不過蔚雨芯話不會放棄唱歌夢想，但不能當正職，並豪氣話：「或者將來自資出碟，依家有啱嘅劇或演出，我都會接嘅，絕對係為興趣﹗」

蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
蔚雨芯經營美容用品生意，前年更請得人氣偶像姜濤任公司周年晚宴嘉賓﹗公司財力雄厚﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
蔚雨芯見到姜濤都好興奮﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯生活升呢做老闆娘

蔚雨芯擁有34D「魔鬼胸」，17歲便入行做歌手，轉眼入行超過十年，雖然唱歌、拍劇都未有代表作，不過有本事，人生同樣可以愈變愈精彩。

蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯雙眼皮大眼睛、鼻樑筆直，就連下巴輪廓都變精緻，幸好還有「魔鬼胸」做標記。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯不同階段變靚啲﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯被傳秘撻大馬超級富二代

蔚雨芯18年被指撻著大馬超級富二代，有指男友姓鄭年約三十歲，家族資產盛傳高達千億，鄭父更獲封「丹斯里」銜頭！不過，拍拖三年的她，每次被問戀情都大耍太極，未有公開談過富貴男友，其後分手亦沒有刻意公開，直至最近才透露已分手多年，並且發聲明指單身，事業是靠自己努力。

蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯做埋自家美容產品代言，塊面仲白到反光，與以前陽光膚色大有分別，不過最大焦點是其身旁的Hermès手袋。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯近年主攻美容公司，平時最愛用Hermès手袋，多到用來襯衫﹗（圖片來源：[email protected]

生活升呢 樣貌再進化

蔚雨芯一掟百萬投資美容產品生意，並在荃灣開設二千呎的美容公司，生意愈做愈大，生活升呢十級跳，除了由公屋進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。

蔚雨芯 蔚雨芯11年出道做歌手，與現時個樣分別很大！
蔚雨芯11年出道做歌手，與現時個樣分別很大！（圖片來源：新傳媒圖片）
蔚雨芯 蔚雨芯曾上《＃後生仔傾吓偈》節目，同主持陸浩明及馮盈盈等大談身材黃金比例，更大方任度34D魔鬼胸，相當出位！
蔚雨芯曾上《＃後生仔傾吓偈》節目，同主持陸浩明及馮盈盈等大談身材黃金比例，更大方任度34D魔鬼胸，相當出位！（圖片來源：《後生仔》截圖）
蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
認唔到個樣，都認到「魔鬼胸」。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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