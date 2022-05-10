28歲蔚雨芯母親節開200萬支票贈母 忽然富貴成功轉營從商 預告開醫美中心
趁住母親節不少藝人大晒與母親合照，相當溫馨，而近年轉營從商由網上賣自家美容用品置富的蔚雨芯﹗亦趁在母親節表達愛意，當日與家人慶祝，po出數張相片並留言「娘親節，佢煮薑蔥蟹，一屋簷下三位母親，娘親、弟婦、工人姐姐，Happy Mother’s Day，簡簡單單」，不過對一般大眾來說，絕對一點都不簡單，蔚雨芯開出一張200萬支票贈母，相當豪氣﹗
網民狠批炫富：孝順父母係應該，唔係為晒命﹗
不少網民對蔚雨芯的大手筆表示驚嘆，大讚她好孝順「貼心的女兒」，不過亦有不少網民認為蔚雨芯晒命「有錢＝孝順？post出嚟驚死人唔知」、「借阿媽過橋晒命﹗」、「孝順父母係應該，唔使周圍話畀人知」、「用錢去衡量孝順﹗」、「炫富的表現」、「身體髮膚受諸父母，你整到自己個樣唔同晒又有幾孝順先？」、「依家個樣連佢阿媽都認唔到」等等。
蔚雨芯預告開醫學美容中心
蔚雨芯四年前與友合資近百萬在網上賣自家美容品牌，當中包括女性保健及美容用品，短短兩年不但早已翻本，更發展成有近600代理跟她「搵食」，每月賺過百萬，在荃灣有二千呎甲級向海寫字樓，轉營從商相當成功﹗近日蔚雨芯預告其美容王國又再擴張，即張開設醫學美容中心，並已租用五千呎靚景寫字樓﹗近年因疫情要停業受到影響的美容業，故網民對蔚雨芯仍大膽投資美容業感到好驚訝，蔚雨芯回應指醫學美容市場很大，更給大家創業貼士「心有多大，夢想有多大，吸引力法則」﹗
蔚雨芯捧自己場睇《十月初五的月光》晒豪宅內籠
蔚雨芯之前在《十月初五的月光》飾演江依文，與郭子豪飾演的金勝是一對情侶，同時與君好是好姊妹﹗原版《十月初五的月光》中江依文由姚樂怡擔演，被問到會否怕被比較時，蔚雨芯就表示廿年前的《十月初五的月光》太經典冇得比，又指當年雖然只得幾歲但對該劇都好有印象﹗今次是向經典致敬，新版本會有新發展、內容會有不同，只會做好本份﹗
澄清忽然富貴與大馬富男友無關 強調單身多年
蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，之前她以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。
蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關﹗聲明中指會對不實報道保留追究權利﹗
蔚雨芯私人泳池歎香檳 百萬手袋櫃成焦點
28歲的蔚雨芯（Rainky）在屯門山景邨長大，𡃁模出身、選過校花、選過港姐，12年獲簽約做歌手正式入行，四年前搖身一變成為老闆娘，飛上枝頭的她，自言為自家美容產品做「白老鼠」，樣子追求完美不停變，連財富都大升呢﹗
蔚雨芯在炎炎夏日下，在私人泳池舉行下水禮，不時三點式上鏡，大晒美好身材﹗蔚雨芯又不時邀請親友來家開泳池派對，自己則拿著香檳歎日光浴，消暑又寫意﹗
衣帽間設百萬手袋專櫃
除了私人泳池，蔚雨芯的主人房連大型衣帽間都大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗
蔚雨芯強調單身 工作至上冇心情拍拖
蔚雨芯的獨立屋布置以白色簡約為主，地方寛敞，食早餐地方也可分內外不同區域，相當識歎﹗ 屋企大，在家設有瑜伽專區，足不出戶都能保持運動量﹗蔚雨芯又強調現時單身，冇男友因為「現在冇心情談戀愛﹗」又透露已兩年冇拖拍唔急搵男友，她笑言自己是個男的，所以不需要男人﹗
蔚雨芯同徐若瑄撞樣
蔚雨芯升呢做闆娘後，幕前演出變成興趣、副業，身為美容業老闆，五官都提升，女大十八變，最近更由闊臉變成臉尖尖，更神奇是連五官都大變化，網民驚訝完全認唔出是蔚雨芯，留言指：「以為後生嘅徐若瑄」、「仲以為徐若瑄啲寫真相出土㖭」、「P圖太重手定又變靚？」。
蔚雨芯富貴搬住獨立屋全曝光
蔚雨芯經營美容用品生意早已上了軌道，前年公司舉辦周年晚宴，更重金邀請人氣偶像姜濤任嘉賓﹗疫情下，蔚雨芯生意並未受影響，工作以外，大部分時間陪家人四圍遊玩及出海享受日光浴，相當寫意﹗之前蔚雨芯透露「屋企house」正在裝修，又表示裝修後便會house warming，無意間透露搬住獨立屋，住得獨立屋非富則貴﹗
蔚雨芯呻做藝人付出同收入唔成正比
蔚雨芯透露轉營做生意，是因出道一段日子，做過歌手拍過劇同電影，但辛苦付出卻不為外界知道，她說辛辛苦為一個表演苦練一隻舞，練足一周，但都不及貼張美照的like數，所以令她萌生轉行念頭，最初由轉做KOL網上賣貨開始﹗不過蔚雨芯話不會放棄唱歌夢想，但不能當正職，並豪氣話：「或者將來自資出碟，依家有啱嘅劇或演出，我都會接嘅，絕對係為興趣﹗」
蔚雨芯生活升呢做老闆娘
蔚雨芯擁有34D「魔鬼胸」，17歲便入行做歌手，轉眼入行超過十年，雖然唱歌、拍劇都未有代表作，不過有本事，人生同樣可以愈變愈精彩。
蔚雨芯被傳秘撻大馬超級富二代
蔚雨芯18年被指撻著大馬超級富二代，有指男友姓鄭年約三十歲，家族資產盛傳高達千億，鄭父更獲封「丹斯里」銜頭！不過，拍拖三年的她，每次被問戀情都大耍太極，未有公開談過富貴男友，其後分手亦沒有刻意公開，直至最近才透露已分手多年，並且發聲明指單身，事業是靠自己努力。
生活升呢 樣貌再進化
蔚雨芯一掟百萬投資美容產品生意，並在荃灣開設二千呎的美容公司，生意愈做愈大，生活升呢十級跳，除了由公屋進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。