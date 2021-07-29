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蔚雨芯私人泳池歎香檳過超豪生活 獨立屋全曝光 名牌手袋櫃成焦點

東方新地 - 娛聞

27歲蔚雨芯（Rainky）曾被爆撻著大馬千億富二代，近年更大搞美容產品生意，由藝員仔搖身一變成為老闆娘，飛上枝頭的她，自言為自家美容產品做「白老鼠」，近期樣子追求完美不停變，連財富都大升呢﹗被指突然富貴進駐獨立屋，趁住炎夏在私人泳池下水禮，分享超豪生活的蔚雨芯，為豪宅來一個home tour﹗

撰文：東方新地｜圖：蔚雨芯IG、東方新地

蔚雨芯演出機會唔多，發展平平，近年進軍美容界大展拳腳，雖然只是網上生意，但有數千呎辦公室，似乎生意不錯，早前蔚雨芯進駐獨立屋，剛完成裝修正式入住﹗蔚雨芯雖然踩入商界，但未有放棄演藝工作，早前演出劇集《十月初五的月光》，蔚雨芯仍不時在社交網分享生活日常，近來最愛在獨立屋泳池打卡，令豪宅全方位曝光﹗

蔚兩芯進駐獨立屋，有私人泳池﹗（圖片來源：蔚兩芯）
蔚雨芯進駐獨立屋，有私人泳池﹗（圖片來源：蔚兩芯）

蔚雨芯在炎炎夏日下，在私人泳池舉行下水禮，不時三點式上鏡，大晒美好身材﹗蔚雨芯又不時邀請親友來家開泳池派對，自己則拿著香檳歎日光浴，消暑又寫意﹗

蔚兩芯雖然幕前演出唔多，仍保持美好身段，不時水著示人兼晒吓獨立屋內的私人泳池﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯雖然幕前演出唔多，仍保持美好身段，不時以水著示人兼晒吓獨立屋內的私人泳池﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
呢日邊飲香檳邊浸落水，好鬼歎﹗（圖片來源：蔚兩芯IG）
呢日邊飲香檳邊浸水，夠晒消暑﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯進駐獨立屋後，不時款待親朋友到來開泳池派對﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯進駐獨立屋後，不時款待親朋友到來開泳池派對﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

衣帽間設百萬手袋專櫃

除了私人泳池，蔚雨芯的主人房連大型衣帽間都大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗

蔚雨芯睡房相連衣帽間，在房內的巨型鏡子反映下，身後的巨型名牌手袋櫃最吸睛﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯睡房相連衣帽間，在房內的巨型鏡子反映下，身後的巨型名牌手袋櫃最吸睛﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
櫃中放滿名牌手袋，Hermès手袋居多，其次還有Chanel及LV等，價值超過百萬﹗（圖片來源：蔚雨芯）
櫃中放滿名牌手袋，Hermès手袋居多，其次還有Chanel及LV等，價值超過百萬﹗（圖片來源：蔚雨芯）
（圖片來源：蔚雨芯IG）
（圖片來源：蔚雨芯IG）

蔚雨芯的獨立屋布置以白色簡約為主，地方寛敞，食早餐地方也可分內外不同區域，相當識歎﹗ 屋企大，足不出戶都能保持運動量，在家設有瑜伽專區﹗

蔚雨芯屋內樓梯也成了她的打卡點﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯屋內樓梯也成了她的打卡點﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
間屋咁大，不時招呼朋友﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
間屋咁大，不時招呼朋友﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
白色巨型衣櫃亦成了蔚雨芯的打卡點﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
白色巨型衣櫃亦成了蔚雨芯的每日一look的指定背景﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
食早餐都可分室內室外專區﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
食早餐都可分室內室外專區﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
（圖片來源：蔚雨芯IG）
（圖片來源：蔚雨芯IG）

蔚雨芯同徐若瑄撞樣

蔚雨芯升呢做闆娘後，幕前演出變成興趣、副業，身為美容業老闆，五官都提升，女大十八變，最近更由闊臉變成臉尖尖，更神奇是連五官都大變化，網民驚訝完全認唔出是蔚雨芯，留言指：「以為後生嘅徐若瑄」、「仲以為徐若瑄啲寫真相出土㖭」、「P圖太重手定又變靚？」。

蔚雨芯一年多後，也是吊帶性感背心、素顏上陣，但一年之間竟然大變樣，更與徐若瑄撞樣﹗太神奇﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯以吊帶性感背心、素顏上陣，竟然與台灣女神徐若瑄全盛時撞樣﹗太神奇﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

蔚雨芯富貴搬住獨立屋全曝光

蔚雨芯經營美容用品生意，聲稱生意早已上了軌道，去年公司舉辦周年晚宴，更重金邀請人氣偶像姜濤任嘉賓﹗疫情下，蔚雨芯生意並未受影響，工作以外，大部分時間陪家人四圍遊玩及出海享受日光浴，相當寫意﹗早前蔚雨芯透露「屋企house」正在裝修，又表示裝修後便會house warming，無意間透露搬住獨立屋，住得獨立屋非富則貴﹗

蔚雨芯日前出美照圖，疑似在新搬進的獨立屋取景，並晒其黑仔Hermes手袋﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯出美照圖，在新搬進的獨立屋取景，並晒其黑色Hermès手袋﹗呢個戶外園景觀，歎下午茶一流﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
蔚雨芯自拍照令新居內籠曝光，見到大廳空間偌大，裝修以白色簡潔為主﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
大廳有假壁爐，茶具都用上名牌，好貴氣﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
大廳有假壁爐，茶具都用上名牌，好貴氣﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
大廳大到可以有做瑜伽的地方﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
屋內設一間空專做瑜伽的地方﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
蔚雨芯與姪女合照，背景是一幢幢獨立屋，未知是否其新居﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯倚靠落地玻璃拍照，可見獨立屋樓底高﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯倚靠落地玻璃拍照，可見獨立屋樓底極高，屋內擺設的盆栽同人一樣咁高﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
飯廳一角，大大張圓枱可招呼家人朋友作客﹗﹗以白色為主（圖片來源：蔚雨芯IG）
飯廳一角，大大張圓枱可招呼家人朋友作客﹗﹗以白色為主（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯貴為老闆，生活指數大升呢，疫情期間坐大遊艇出海﹗（圖片來源：蔚兩芯IG）
蔚雨芯貴為老闆娘，生活指數大升呢，疫情期間坐大遊艇出海﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

蔚雨芯呻做藝人付出同收入唔成正比

蔚雨芯透露轉營做生意，是因出道一段日子，做過歌手拍過劇同電影，但辛苦付出卻不為外界知道，她說辛辛苦為一個表演苦練一隻舞，練足一周，但都不及貼張美照的like數，所以令她萌生轉行念頭，最初由轉做KOL網上賣貨開始﹗不過蔚雨芯話不會放棄唱歌夢想，但不能當正職，並豪氣話：「或者將來自資出碟，依家有啱嘅劇或演出，我都會接嘅，絕對係為興趣﹗」

蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
蔚雨芯經營美容用品生意，去年更請得人氣偶像姜濤任公司周年晚宴嘉賓﹗公司財力雄厚﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
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蔚雨芯見到姜濤都好興奮﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

蔚雨芯低調箍鑽石筍盤 生活升呢做老闆娘

蔚雨芯擁有34D「魔鬼胸」，17歲便入行做歌手，轉眼入行已經九年，雖然唱歌、拍劇都未有代表作，不過，識揀男友又是另一種本事，人生同樣可以愈變愈精彩。

蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯雙眼皮大眼睛、鼻樑筆直，就連下巴輪廓都變精緻，幸好還有「魔鬼胸」做標記。（圖片來源：蔚雨芯IG）
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蔚雨芯不同階段變靚啲﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

蔚雨芯被傳秘撻大馬超級富二代

蔚雨芯18年被指撻著大馬超級富二代，男友姓鄭年約三十歲，家族資產盛傳高達千億，鄭父更獲封「丹斯里」銜頭！不過，拍拖三年的她，每次被問戀情都大耍太極，未有公開談過富貴男友，但富泰生活就現晒形。

蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯做埋自家美容產品代言，塊面仲白到反光，與以前陽光膚色大有分別，不過最大焦點是其身旁的Hermès手袋。（圖片來源：蔚雨芯IG）

出埠坐頭等

據知情者透露：「有傳Rainky男友係莊思敏介紹，但其實佢係喺大馬嘅工作活動上結識對方，因為男友喺大馬家族顯赫，屋企人又好低調，Rainky箍到鑽石筍盤，當然好小心保護愛苗，唔想有任何差池，入唔到豪門就真係大件事！雖然低調拍拖，不過男友好錫佢，怕佢坐飛機辛苦，每次Rainky 飛大馬探男友，對方都安排佢坐頭等機位，唔想女友喺娛圈咁大壓力，又打本畀Rainky搞美容生意，等佢輕鬆做老闆娘！」

（圖片來源：蔚雨芯IG）
（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯 變靚 徐若瑄
傳與馬來西亞富二代撻著的蔚雨芯，近年可謂富貴逼人，除了開設美容公司，平時最愛用Hermès手袋，多到用來襯衫﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯的Hermès珍藏多到成座山﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

生活升呢胞弟Benz接送樣貌再進化

前年蔚雨芯一掟百萬投資美容產品生意，去年更在荃灣開設二千呎的美容公司，生意愈做愈大，生活升呢十級跳，除了由公屋進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。

蔚雨芯
蔚雨芯11年出道做歌手，與現時個樣分別很大！（圖片來源：新傳媒圖片）

蔚雨芯拍劇為興趣

蔚雨芯轉型從商愈戰愈勇，演藝事業已變成副業，只間中拍劇或上節目過吓癮，早前，她由胞弟駕駛車價近50萬的Benz座駕接載入電視城，與工作人員傾合作事宜，身穿針織連身短裙身材玲瓏浮凸，雖然只是斜孭住一個LV小手袋，簡單晒行頭，老闆娘身份今時唔同往日，有本錢將工作當成興趣，點睇都已經大不同！

近年營商搞美容生意大有斬獲，不過蔚雨芯依然仲有戲癮，早前專登返電視城與工作人員傾洽合作事宜。
近年營商搞美容生意大有斬獲，不過蔚雨芯依然仲有戲癮，早前專登返電視城與工作人員傾洽合作事宜。（圖片來源：東方新地）
蔚雨芯
生活升呢變富貴上等人的蔚雨芯，當日由細佬駕駛 Benz座駕接載入電視城傾工作，蔚雨芯落車行去電視城入口，之後帶同兩位工作人員一齊行返上車，在車廂內傾談足大半小時。（圖片來源：東方新地）
34D蔚雨芯變靚唔同晒 撻著大馬千億富二代
（圖片來源：東方新地）
蔚雨芯
返電視城傾完工作，蔚雨芯坐車去到時代廣場，自己一個人搭𨋢上樓，細佬則在停車場等她。（圖片來源：東方新地）
蔚雨芯
上樓十幾分鐘辦私務，蔚雨芯再落樓返上車與細佬一同離開。（圖片來源：東方新地）
蔚雨芯
蔚雨芯曾上《＃後生仔傾吓偈》節目，同主持6號及馮盈盈等大談身材黃金比例，更大方任度34D魔鬼胸，相當出位！（圖片來源：《後生仔》截圖）
蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
認唔到個樣，都認到「岩石胸」。（圖片來源：蔚雨芯IG）
網民話認胸唔認人﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
網民話認胸唔認人﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

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