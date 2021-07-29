蔚雨芯私人泳池歎香檳過超豪生活 獨立屋全曝光 名牌手袋櫃成焦點

27歲蔚雨芯（Rainky）曾被爆撻著大馬千億富二代，近年更大搞美容產品生意，由藝員仔搖身一變成為老闆娘，飛上枝頭的她，自言為自家美容產品做「白老鼠」，近期樣子追求完美不停變，連財富都大升呢﹗被指突然富貴進駐獨立屋，趁住炎夏在私人泳池下水禮，分享超豪生活的蔚雨芯，為豪宅來一個home tour﹗

撰文：東方新地｜圖：蔚雨芯IG、東方新地