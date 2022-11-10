29歲蔚雨芯疑被醫美診所合夥人翹起 速返港平亂 重溫「小腰精」進化之路

近年愈來愈富貴的蔚雨芯，今年7月與兩名女友人合夥投資醫學美容診所，有傳媒爆料指她的診所疑涉財務糾紛，有人趁蔚雨芯早前離港去美國進修，疑欲另起爐灶，搞到蔚雨芯要急急腳返港處理，當事人蔚雨芯未有公開回應，只透過律師發出聲明。