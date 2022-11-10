29歲蔚雨芯疑被醫美診所合夥人翹起 速返港平亂 重溫「小腰精」進化之路
蔚雨芯逼於無奈結束美國之旅
29歲的蔚雨芯今年9月初與好姊妹DaDa陳靜一同赴美修讀語言及戲劇課程，本來計劃去3個月，可惜這個美國之旅突然要提前結束，據知因為蔚雨芯收到消息在香港的醫學美容診所發生事故，身為主要股東之一的她急需返港處理。
美容診所疑似發生財務糾紛
近日有傳媒收到讀者爆料，指蔚雨芯的診所發生財務糾紛，當中有人已報警求助，證據確鑿，據知該診所的股東共有3人，分別是蔚雨芯、其同學及樂宜，有傳在蔚雨芯留美進修期間，有人搞事，疑想另起爐灶，仲搞到公司好亂，蔚雨芯擔心自己的心血隨時白費，情緒亦大受影響。
蔚雨芯花7位數字嫁妝投資
近年刻意減產轉型做美容及健康食品生意的蔚雨芯，今年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本，並寄望明年可以開分店。蔚雨芯與另一股東樂宜更不時性感出擊，為診所做生招牌大造宣傳。
兩大股東封咀唔回應
對於診所疑似牽涉財務糾紛，已返港的蔚雨芯向傳媒表示已交由律師處理，不會另作回應。至於在網上出現的傳聞及貼文，蔚雨芯再透過律師發聲明：「本行客戶再三就着近日之失實報道及陳述作出嚴正聲明及澄清，以正視聽。」而另一股東樂宜亦封咀未有回應。
回顧蔚雨芯奮鬥史
現年29歲的蔚雨芯𡃁模出身，11年參加港姐翌年簽約做歌手，演藝事業平平，不過近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，生活富泰家住有私人泳池的獨立屋﹗蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，經過努力鍛鍊自拍健身成果，目測小蠻腰得20吋，被網民封「小腰精」，日前運動後仲大晒胸前汗珠，惹人遐想。
蔚雨芯日操夜操
蔚雨芯（Rainky）財來自有方，近年投資自家美容品牌和醫學美容中心生意，早前又宣布投資七位數進軍NFT市場，堪稱圈中小富婆，蔚雨芯專注事業之餘亦注重健康，近年愛上做運動健身，唔止有「魔鬼胸」，仲練成「蜜桃臀」，近日她更大晒日操夜操的成果，做完運動的指定動作就是自拍，滴晒汗證明真係好落力。
蔚雨芯大晒20吋小蠻腰
蔚雨芯在社交網上載新相大晒美好身段，照片中見她單手揸手機對鏡自拍，做完運動一臉素顏紅卜卜，身穿CK Bra Top配牛仔褲，最搶眼是一條小蠻腰，目測幼到得20吋，蔚雨芯弗得甚fit，隱約見到有腹肌。蔚雨芯雖然被網民大讚身材好，更被封「小腰精」，不過亦人覺得她過瘦留言︰「會唔會瘦得滯」等等。
澄清忽然富貴與大馬富男友無關 強調單身多年
蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，月前她以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。
蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關﹗聲明中指會對不實報道保留追究權利﹗
蔚雨芯私人泳池歎香檳 百萬手袋櫃成焦點
29歲的蔚雨芯（Rainky）在屯門山景邨長大，𡃁模出身、選過校花、選過港姐，12年獲簽約做歌手正式入行，入行九年搖身一變成為老闆娘，飛上枝頭的她，自言為自家美容產品做「白老鼠」，樣子追求完美不停變，連財富都大升呢﹗
蔚雨芯在炎炎夏日下，在私人泳池舉行下水禮，不時三點式上鏡，大晒美好身材﹗蔚雨芯又不時邀請親友來家開泳池派對，自己則拿著香檳歎日光浴，消暑又寫意﹗
衣帽間設百萬手袋專櫃
除了私人泳池，蔚雨芯的主人房連大型衣帽間都大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗
蔚雨芯強調單身 工作至上冇心情拍拖
蔚雨芯的獨立屋布置以白色簡約為主，地方寛敞，食早餐地方也可分內外不同區域，相當識歎﹗ 屋企大，在家設有瑜伽專區，足不出戶都能保持運動量﹗蔚雨芯又強調現時單身，冇男友因為「現在冇心情談戀愛﹗」又透露已兩年冇拖拍唔急搵男友，她笑言自己是個男的，所以不需要男人﹗
蔚雨芯同徐若瑄撞樣
蔚雨芯升呢做闆娘後，幕前演出變成興趣、副業，身為美容業老闆，五官都提升，女大十八變，最近更由闊臉變成臉尖尖，更神奇是連五官都大變化，網民驚訝完全認唔出是蔚雨芯，留言指：「以為後生嘅徐若瑄」、「仲以為徐若瑄啲寫真相出土㖭」、「P圖太重手定又變靚？」。
蔚雨芯富貴搬住獨立屋全曝光
蔚雨芯經營美容用品生意，聲稱生意早已上了軌道，去年公司舉辦周年晚宴，更重金邀請人氣偶像姜濤任嘉賓﹗疫情下，蔚雨芯生意並未受影響，工作以外，大部分時間陪家人四圍遊玩及出海享受日光浴，相當寫意﹗早前蔚雨芯透露「屋企house」正在裝修，又表示裝修後便會house warming，無意間透露搬住獨立屋，住得獨立屋非富則貴﹗
蔚雨芯呻做藝人付出同收入唔成正比
蔚雨芯透露轉營做生意，是因出道一段日子，做過歌手拍過劇同電影，但辛苦付出卻不為外界知道，她說辛辛苦為一個表演苦練一隻舞，練足一周，但都不及貼張美照的like數，所以令她萌生轉行念頭，最初由轉做KOL網上賣貨開始﹗不過蔚雨芯話不會放棄唱歌夢想，但不能當正職，並豪氣話：「或者將來自資出碟，依家有啱嘅劇或演出，我都會接嘅，絕對係為興趣﹗」
蔚雨芯生活升呢做老闆娘
蔚雨芯擁有34D「魔鬼胸」，17歲便入行做歌手，轉眼入行超過十年，雖然唱歌、拍劇都未有代表作，不過有本事，人生同樣可以愈變愈精彩。
生活升呢 樣貌再進化
蔚雨芯一掟百萬投資美容產品生意，並在荃灣開設二千呎的美容公司，生意愈做愈大，生活升呢十級跳，除了由公屋進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略