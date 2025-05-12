31歲蔚雨芯涉詐騙遭控告3宗罪 出庭後心情零影響曬自拍兼暗示有人別有用心

31歲蔚雨芯（原名劉蒨樺）近日被指涉嫌詐騙同為藝人的DJ樂宜（廖樂宜）580萬港元，以投資醫學美容中心，並挪用逾310萬元公款作私人用途，瞬間引起外界極大迴響。案件今早（12日）在東區裁判法院首次提堂，而官非纏身嘅蔚雨芯今日就心情零影響現身應訊，出庭後更連環在社交平台曬自拍……