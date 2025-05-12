31歲蔚雨芯涉詐騙遭控告3宗罪 出庭後心情零影響曬自拍兼暗示有人別有用心
蔚雨芯涉詐騙DJ樂宜580萬
31歲蔚雨芯被控盜竊、欺詐及企圖欺詐共3項罪名，案情指蔚雨芯於2022年5月至9月期間，邀請樂宜注資500萬元成為「蒨斯樺醫學美容有限公司」股東，並涉嫌虛報逾300萬元用於購買醫學美容儀器及168萬元裝修費用，實際卻將逾310萬元轉入個人及家人戶口。此外，蔚雨芯亦被指以「資金耗盡」為由，企圖再次詐騙廖樂宜支付80萬元廣告費。案件押後至6月30日轉介區域法院審理，並准以2萬元保釋。
蔚雨芯出庭後曬自拍心情零影響
提堂期間，蔚雨芯毋須答辯，全程與律師談笑，神情輕鬆。離庭後，她接受傳媒訪問時表示事件係早期發生嘅商業糾紛，並已經解釋，因此現時惹官非「唔知係咪有人別有用心」。蔚雨芯強調事件已交由律師處理，暫時唔方便透露太多。
不過蔚雨芯離庭後就在社交平台上載2張自拍，相中蔚雨芯笑住望向鏡頭，並在圖上加上心心圖案，心情視乎並未受影響。
蔚雨芯多謝真朋友支持
蔚雨芯出庭後接受傳媒訪問，並感謝身邊支持她的朋友：「喺呢件事上，有好多朋友都好錫我，有好多真朋友」，蔚雨芯隨後亦表示十分感動，不過就繼續封口唔透露案情。而被問及當前心情時，蔚雨芯就輕鬆回應：「心情就好似個天咁樣，我OK。」
蔚雨芯+樂宜合資醫美診所糾紛升級 樂宜稱連番收電話急求助！
近年愈來愈富貴的蔚雨芯，於2022年7月與樂宜和其他友人合夥投資醫學美容診所，有傳媒爆料指她的診所疑涉財務糾紛，有人趁蔚雨芯離港去美國進修時，疑欲另起爐灶，搞到蔚雨芯要急急腳返港處理。而合夥人之一嘅樂宜更連番收到恐嚇電話滋擾，樂宜亦向傳媒表示已經報警求助。
樂宜連番收到恐嚇電話滋擾
與蔚雨芯有份合資醫學美容診所的樂宜，2022年因為財務糾紛問題，多次收到一名男子的恐嚇電話滋擾。電話內容不但充滿粗言穢語，亦擁有威脅性，令樂宜感到非常不安，樂宜亦向傳媒回應表示已經報警求助。
美容診所疑似發生財務糾紛
隨後有傳媒收到讀者爆料，指蔚雨芯的診所發生財務糾紛，當中有人已報警求助，證據確鑿，據知該診所的股東分別是蔚雨芯、其同學及樂宜，有傳在蔚雨芯留美進修期間，有人搞事，疑想另起爐灶，仲搞到公司好亂，蔚雨芯擔心自己的心血隨時白費，情緒亦大受影響。
樂宜親自回應另起爐灶傳聞
至於有關另起爐灶的傳聞，樂宜表示自己和蔚雨芯的關係亦沒什麼問題，並不擔心另起爐灶傳聞的矛頭會指向自己。自己亦將財務糾紛一事交給律師處理，現時不方便講太多。
蔚雨芯逼於無奈結束美國之旅
31歲蔚雨芯2022年9月初與好姊妹DaDa陳靜一同赴美修讀語言及戲劇課程，本來計劃去3個月，可惜這個美國之旅突然要提前結束，據知因為蔚雨芯收到消息在香港的醫學美容診所發生事故，身為主要股東之一的她急需返港處理。
近年刻意減產轉型做美容及健康食品生意的蔚雨芯，2022年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本，並寄望明年可以開分店。蔚雨芯與另一股東樂宜更不時性感出擊，為診所做生招牌大造宣傳。
兩大股東封咀唔回應
對於診所疑似牽涉財務糾紛，已返港的蔚雨芯向傳媒表示已交由律師處理，不會另作回應。至於在網上出現的傳聞及貼文，蔚雨芯再透過律師發聲明：「本行客戶再三就着近日之失實報道及陳述作出嚴正聲明及澄清，以正視聽。」而另一股東樂宜亦封咀未有回應。
回顧蔚雨芯奮鬥史
現年31歲的蔚雨芯𡃁模出身，11年參加港姐翌年簽約做歌手，演藝事業平平，不過近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，生活富泰家住有私人泳池的獨立屋﹗蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，經過努力鍛鍊自拍健身成果，目測小蠻腰得20吋，被網民封「小腰精」，日前運動後仲大晒胸前汗珠，惹人遐想。
蔚雨芯日操夜操
蔚雨芯（Rainky）財來自有方，近年投資自家美容品牌和醫學美容中心生意外，亦投資七位數進軍NFT市場，堪稱圈中小富婆，蔚雨芯專注事業之餘亦注重健康，近年愛上做運動健身，唔止有「魔鬼胸」，仲練成「蜜桃臀」，近日她更大晒日操夜操的成果，做完運動的指定動作就是自拍，滴晒汗證明真係好落力。
澄清忽然富貴與大馬富男友無關
蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，月前她以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。
蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關﹗聲明中指會對不實報道保留追究權利﹗
生活升呢 樣貌再進化
蔚雨芯一掟百萬投資美容產品生意，並在荃灣開設二千呎的美容公司，生意愈做愈大，生活升呢十級跳，除了由公屋進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。
蔚雨芯私人泳池歎香檳 百萬手袋櫃成焦點
31歲的蔚雨芯（Rainky）在屯門山景邨長大，𡃁模出身、選過校花、選過港姐，12年獲簽約做歌手正式入行，入行九年搖身一變成為老闆娘，飛上枝頭的她，自言為自家美容產品做「白老鼠」，樣子追求完美不停變，連財富都大升呢﹗
蔚雨芯在炎炎夏日下，在私人泳池舉行下水禮，不時三點式上鏡，大晒美好身材﹗蔚雨芯又不時邀請親友來家開泳池派對，自己則拿著香檳歎日光浴，消暑又寫意﹗
衣帽間設百萬手袋專櫃
除了私人泳池，蔚雨芯的主人房連大型衣帽間都大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗
蔚雨芯呻做藝人付出同收入唔成正比
蔚雨芯透露轉營做生意，是因出道一段日子，做過歌手拍過劇同電影，但辛苦付出卻不為外界知道，她說辛辛苦為一個表演苦練一隻舞，練足一周，但都不及貼張美照的like數，所以令她萌生轉行念頭，最初由轉做KOL網上賣貨開始﹗不過蔚雨芯話不會放棄唱歌夢想，但不能當正職，並豪氣話：「或者將來自資出碟，依家有啱嘅劇或演出，我都會接嘅，絕對係為興趣﹗」