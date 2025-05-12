31歲蔚雨芯涉詐騙遭控告3宗罪 出庭後心情零影響曬自拍兼暗示有人別有用心

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31歲蔚雨芯（原名劉蒨樺）近日被指涉嫌詐騙同為藝人的DJ樂宜（廖樂宜）580萬港元，以投資醫學美容中心，並挪用逾310萬元公款作私人用途，瞬間引起外界極大迴響。案件今早（12日）在東區裁判法院首次提堂，而官非纏身嘅蔚雨芯今日就心情零影響現身應訊，出庭後更連環在社交平台曬自拍……

蔚雨芯涉詐騙DJ樂宜580萬

31歲蔚雨芯被控盜竊、欺詐及企圖欺詐共3項罪名，案情指蔚雨芯於2022年5月至9月期間，邀請樂宜注資500萬元成為「蒨斯樺醫學美容有限公司」股東，並涉嫌虛報逾300萬元用於購買醫學美容儀器及168萬元裝修費用，實際卻將逾310萬元轉入個人及家人戶口。此外，蔚雨芯亦被指以「資金耗盡」為由，企圖再次詐騙廖樂宜支付80萬元廣告費。案件押後至6月30日轉介區域法院審理，並准以2萬元保釋。

蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯近期官非纏身，更被控盜竊、欺詐及企圖欺詐共3項罪名。（圖片來源：ig@rainkywai）
蔚雨芯近期官非纏身，更被控盜竊、欺詐及企圖欺詐共3項罪名。（圖片來源：ig@rainkywai）
蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯2023年宣布離巢TVB，並表示會將發展重心擺落自己嘅美容事業上。（圖片來源：ig@rainkywai）
蔚雨芯2023年宣布離巢TVB，並表示會將發展重心擺落自己嘅美容事業上。（圖片來源：ig@rainkywai）
蔚雨芯 詐騙 樂宜早前與藝人李賢齊齊合夥搞運動服品牌，更邀請到「烏鴉哥」張耀揚現身發布會。（圖片來源：ig@ok_lokyii）
樂宜早前與藝人李賢齊齊合夥搞運動服品牌，更邀請到「烏鴉哥」張耀揚現身發布會。（圖片來源：ig@ok_lokyii）

蔚雨芯出庭後曬自拍心情零影響

提堂期間，蔚雨芯毋須答辯，全程與律師談笑，神情輕鬆。離庭後，她接受傳媒訪問時表示事件係早期發生嘅商業糾紛，並已經解釋，因此現時惹官非「唔知係咪有人別有用心」。蔚雨芯強調事件已交由律師處理，暫時唔方便透露太多。

不過蔚雨芯離庭後就在社交平台上載2張自拍，相中蔚雨芯笑住望向鏡頭，並在圖上加上心心圖案，心情視乎並未受影響。

蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯今日出庭後連環在社交平台曬出自拍，心情視乎並未受官非影響。（圖片來源：ig@rainkywai）
蔚雨芯今日出庭後連環在社交平台曬出自拍，心情視乎並未受官非影響。（圖片來源：ig@rainkywai）
蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯在庭外接受訪問時透露時間其實係早期嘅商業糾紛，並已經解決，因此現時惹官非「唔知係咪有人別有用心」。（圖片來源：ig@rainkywai）
蔚雨芯在庭外接受訪問時透露時間其實係早期嘅商業糾紛，並已經解決，因此現時惹官非「唔知係咪有人別有用心」。（圖片來源：ig@rainkywai）

蔚雨芯多謝真朋友支持

蔚雨芯出庭後接受傳媒訪問，並感謝身邊支持她的朋友：「喺呢件事上，有好多朋友都好錫我，有好多真朋友」，蔚雨芯隨後亦表示十分感動，不過就繼續封口唔透露案情。而被問及當前心情時，蔚雨芯就輕鬆回應：「心情就好似個天咁樣，我OK。」

蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯出庭後向所有支持自己嘅好友表示感謝。（圖片來源：ig@rainkywai）
蔚雨芯出庭後向所有支持自己嘅好友表示感謝。（圖片來源：ig@rainkywai）

蔚雨芯+樂宜合資醫美診所糾紛升級 樂宜稱連番收電話急求助！

近年愈來愈富貴的蔚雨芯，於2022年7月與樂宜和其他友人合夥投資醫學美容診所，有傳媒爆料指她的診所疑涉財務糾紛，有人趁蔚雨芯離港去美國進修時，疑欲另起爐灶，搞到蔚雨芯要急急腳返港處理。而合夥人之一嘅樂宜更連番收到恐嚇電話滋擾，樂宜亦向傳媒表示已經報警求助。

樂宜連番收到恐嚇電話滋擾

與蔚雨芯有份合資醫學美容診所的樂宜，2022年因為財務糾紛問題，多次收到一名男子的恐嚇電話滋擾。電話內容不但充滿粗言穢語，亦擁有威脅性，令樂宜感到非常不安，樂宜亦向傳媒回應表示已經報警求助。

蔚雨芯 詐騙 樂宜2022年時因為財務糾紛問題，多次收到一名男子的恐嚇電話滋擾。（圖片來源：IG@lok_lokyii）
樂宜2022年時因為財務糾紛問題，多次收到一名男子的恐嚇電話滋擾。（圖片來源：IG@lok_lokyii）

美容診所疑似發生財務糾紛

隨後有傳媒收到讀者爆料，指蔚雨芯的診所發生財務糾紛，當中有人已報警求助，證據確鑿，據知該診所的股東分別是蔚雨芯、其同學及樂宜，有傳在蔚雨芯留美進修期間，有人搞事，疑想另起爐灶，仲搞到公司好亂，蔚雨芯擔心自己的心血隨時白費，情緒亦大受影響。

蔚雨芯 詐騙 有傳在蔚雨芯留美進修期間，有人搞事，疑想另起爐灶，仲搞到公司好亂（圖片來源：IG@lok_lokyii）
有傳在蔚雨芯留美進修期間，有人搞事，疑想另起爐灶，仲搞到公司好亂（圖片來源：IG@lok_lokyii）

樂宜親自回應另起爐灶傳聞

至於有關另起爐灶的傳聞，樂宜表示自己和蔚雨芯的關係亦沒什麼問題，並不擔心另起爐灶傳聞的矛頭會指向自己。自己亦將財務糾紛一事交給律師處理，現時不方便講太多。

蔚雨芯 詐騙 至於有關另起爐灶的傳聞，樂宜表示自己和蔚雨芯的關係亦沒什麼問題，並不擔心另起爐灶傳聞的矛頭會指向自己。（圖片來源：IG@lok_lokyii）
至於有關另起爐灶的傳聞，樂宜表示自己和蔚雨芯的關係亦沒什麼問題，並不擔心另起爐灶傳聞的矛頭會指向自己。（圖片來源：IG@lok_lokyii）

蔚雨芯逼於無奈結束美國之旅

31歲蔚雨芯2022年9月初與好姊妹DaDa陳靜一同赴美修讀語言及戲劇課程，本來計劃去3個月，可惜這個美國之旅突然要提前結束，據知因為蔚雨芯收到消息在香港的醫學美容診所發生事故，身為主要股東之一的她急需返港處理。

近年刻意減產轉型做美容及健康食品生意的蔚雨芯，2022年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本，並寄望明年可以開分店。蔚雨芯與另一股東樂宜更不時性感出擊，為診所做生招牌大造宣傳。

蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯2022年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯2022年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 詐騙 診所股東除了蔚雨芯，還有她的同學(左)及女藝人樂宜(右)。（圖片來源：IG@rainkywai）
診所股東除了蔚雨芯，還有她的同學(左)及女藝人樂宜(右)。（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯與DaDa陳靜早前仍在美國寓進修於遊玩。（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯與DaDa陳靜早前仍在美國寓進修於遊玩。（圖片來源：IG@rainkywai）

兩大股東封咀唔回應

對於診所疑似牽涉財務糾紛，已返港的蔚雨芯向傳媒表示已交由律師處理，不會另作回應。至於在網上出現的傳聞及貼文，蔚雨芯再透過律師發聲明：「本行客戶再三就着近日之失實報道及陳述作出嚴正聲明及澄清，以正視聽。」而另一股東樂宜亦封咀未有回應。

蔚雨芯 詐騙 （圖片來源：IG@rainkywai）
（圖片來源：IG@rainkywai）

回顧蔚雨芯奮鬥史

現年31歲的蔚雨芯𡃁模出身，11年參加港姐翌年簽約做歌手，演藝事業平平，不過近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，生活富泰家住有私人泳池的獨立屋﹗蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，經過努力鍛鍊自拍健身成果，目測小蠻腰得20吋，被網民封「小腰精」，日前運動後仲大晒胸前汗珠，惹人遐想。

蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，經過努力鍛鍊自拍健身成果，目測小蠻腰得20吋，被網民封「小腰精」（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，經過努力鍛鍊自拍健身成果，目測小蠻腰得20吋，被網民封「小腰精」（圖片來源：IG@rainkywai）

蔚雨芯日操夜操

蔚雨芯（Rainky）財來自有方，近年投資自家美容品牌和醫學美容中心生意外，亦投資七位數進軍NFT市場，堪稱圈中小富婆，蔚雨芯專注事業之餘亦注重健康，近年愛上做運動健身，唔止有「魔鬼胸」，仲練成「蜜桃臀」，近日她更大晒日操夜操的成果，做完運動的指定動作就是自拍，滴晒汗證明真係好落力。

蔚雨芯 詐騙 （圖片來源：IG@rainkywai）
（圖片來源：IG@rainkywai）

澄清忽然富貴與大馬富男友無關

蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，月前她以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。

蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關﹗聲明中指會對不實報道保留追究權利﹗

蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關（圖片來源：IG@rainkywai）

生活升呢 樣貌再進化

蔚雨芯一掟百萬投資美容產品生意，並在荃灣開設二千呎的美容公司，生意愈做愈大，生活升呢十級跳，除了由公屋進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。

蔚雨芯 詐騙 生活升呢 樣貌再進化（圖片來源：新傳媒圖片庫）
生活升呢 樣貌再進化（圖片來源：新傳媒圖片庫）

蔚雨芯私人泳池歎香檳 百萬手袋櫃成焦點

31歲的蔚雨芯（Rainky）在屯門山景邨長大，𡃁模出身、選過校花、選過港姐，12年獲簽約做歌手正式入行，入行九年搖身一變成為老闆娘，飛上枝頭的她，自言為自家美容產品做「白老鼠」，樣子追求完美不停變，連財富都大升呢﹗

蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯進駐獨立屋，有私人泳池，大晒弗爆身材﹗（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯進駐獨立屋，有私人泳池，大晒弗爆身材﹗（圖片來源：IG@rainkywai）

蔚雨芯在炎炎夏日下，在私人泳池舉行下水禮，不時三點式上鏡，大晒美好身材﹗蔚雨芯又不時邀請親友來家開泳池派對，自己則拿著香檳歎日光浴，消暑又寫意﹗

蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯雖然幕前演出唔多，仍保持美好身段，不時以水著示人兼晒吓獨立屋內的私人泳池﹗（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯雖然幕前演出唔多，仍保持美好身段，不時以水著示人兼晒吓獨立屋內的私人泳池﹗（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 詐騙 呢日邊飲香檳邊浸水，夠晒消暑﹗（圖片來源：IG@rainkywai）
呢日邊飲香檳邊浸水，夠晒消暑﹗（圖片來源：IG@rainkywai）

衣帽間設百萬手袋專櫃

除了私人泳池，蔚雨芯的主人房連大型衣帽間都大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗

蔚雨芯 詐騙 大晒波邊的蔚雨芯不但晒身材，更大晒巨型名牌手袋櫃，櫃中放滿名牌手袋，Hermès手袋居多，其次還有Chanel及LV等，價值超過百萬﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
大晒波邊的蔚雨芯不但晒身材，更大晒巨型名牌手袋櫃，櫃中放滿名牌手袋，Hermès手袋居多，其次還有Chanel及LV等，價值超過百萬﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯的衣帽間好豪華﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯的衣帽間好豪華﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

蔚雨芯呻做藝人付出同收入唔成正比

蔚雨芯透露轉營做生意，是因出道一段日子，做過歌手拍過劇同電影，但辛苦付出卻不為外界知道，她說辛辛苦為一個表演苦練一隻舞，練足一周，但都不及貼張美照的like數，所以令她萌生轉行念頭，最初由轉做KOL網上賣貨開始﹗不過蔚雨芯話不會放棄唱歌夢想，但不能當正職，並豪氣話：「或者將來自資出碟，依家有啱嘅劇或演出，我都會接嘅，絕對係為興趣﹗」

蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯經營美容用品生意，年前更請得人氣偶像姜濤任公司周年晚宴嘉賓﹗公司財力雄厚﹗（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯經營美容用品生意，年前更請得人氣偶像姜濤任公司周年晚宴嘉賓﹗公司財力雄厚﹗（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 詐騙 蔚雨芯見到姜濤都好興奮﹗（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯見到姜濤都好興奮﹗（圖片來源：IG@rainkywai）

撰文：東方新地圖片來源：ig@rainkywai資料或影片來源：原文刊於新假期

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