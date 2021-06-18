27歲蔚雨芯重手變靚撞樣徐若瑄 富貴搬住獨立屋全面曝光

27歲蔚雨芯（Rainky）曾被爆撻著大馬千億富二代，近年更大搞美容產品生意，由藝員仔搖身一變成為老闆娘，飛上枝頭的她，自言為自家美容產品做「白老鼠」，近期個樣再變靚，令網民誤以為是台灣性感女神徐若瑄！好彩「魔鬼胸」標記仲keep住，唔係真係認佢唔到！

撰文：東方新地｜圖：蔚兩芯IG、東方新地