923e30b2-f83e-4155-94ad-289c4b581972

27歲蔚雨芯重手變靚撞樣徐若瑄 富貴搬住獨立屋全面曝光

東方新地 - 娛聞

27歲蔚雨芯（Rainky）曾被爆撻著大馬千億富二代，近年更大搞美容產品生意，由藝員仔搖身一變成為老闆娘，飛上枝頭的她，自言為自家美容產品做「白老鼠」，近期個樣再變靚，令網民誤以為是台灣性感女神徐若瑄！好彩「魔鬼胸」標記仲keep住，唔係真係認佢唔到！

撰文：東方新地｜圖：蔚兩芯IG、東方新地

蔚兩芯去年貼出性感擦蟹照，露出深深事業線，當時素顏的蔚雨芯與出道時的樣有很大變化﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚兩芯去年貼出性感擦蟹照，露出深深事業線，當時素顏的蔚雨芯與出道時的樣已有很大變化﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

蔚雨芯變靚同徐若瑄撞樣

蔚兩芯升呢做闆娘後，幕前演出變成興趣、副業，身為美容業老闆，自己都愈變愈靚，近年分不同階段變靚，近日更由闊臉變成臉尖尖，更神奇是連五官都大變化，網民驚訝完全認唔出是蔚雨芯，留言指：「以為後生嘅徐若瑄」、「仲以為徐若瑄啲寫真相出土㖭」、「P圖太重手定又變靚？」。

蔚雨芯一年多後，也是吊帶性感背心、素顏上陣，但一年之間竟然大變樣，更與徐若瑄撞樣﹗太神奇﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯一年多後，也是吊帶性感背心、素顏上陣，但一年之間竟然大變樣，更與徐若瑄撞樣﹗太神奇﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

蔚雨芯富貴搬住獨立屋全曝光

蔚兩芯經營美容用品生意，聲稱生意早已上了軌道，去年公司舉辦周年晚宴，更重金邀請人氣偶像姜濤任嘉賓﹗疫情下，蔚雨芯生意並未受影響，工作以外，大部分時間陪家人四圍遊玩及出海享受日光浴，相當寫意﹗最近蔚雨芯透露「屋企house」正在裝修，又表示裝修後便會house warming，無意間透露搬住獨立屋，住得獨立屋非富則貴﹗

蔚雨芯日前出美照圖，疑似在新搬進的獨立屋取景，並晒其黑仔Hermes手袋﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯日前出美照圖，疑似在新搬進的獨立屋取景，並晒其黑色Hermes手袋﹗呢個戶外園景觀，歎下午茶一流﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
蔚雨芯自拍照令新居內籠曝光，見到大廳空間偌大，裝修以白色簡潔為主﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
大廳大到可以有做瑜伽的地方﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
屋內設一間空專做瑜伽的地方﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
蔚雨芯與姪女合照，背景是一幢幢獨立屋，未知是否其新居﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯倚靠落地玻璃拍照，可見獨立屋樓底高﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯倚靠落地玻璃拍照，可見獨立屋樓底極高，屋內擺設的盆栽同人一樣咁高﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
飯廳一角，大大張圓枱可招呼家人朋友作客﹗﹗以白色為主（圖片來源：蔚雨芯IG）
飯廳一角，大大張圓枱可招呼家人朋友作客﹗﹗以白色為主（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯貴為老闆，生活指數大升呢，疫情期間坐大遊艇出海﹗（圖片來源：蔚兩芯IG）
蔚雨芯貴為老闆娘，生活指數大升呢，疫情期間坐大遊艇出海﹗（圖片來源：蔚兩芯IG）

蔚雨芯呻做藝人付出同收入唔成正比

蔚雨芯透露轉營做生意，是因出道一段日子，做過歌手拍過劇同電影，但辛苦付出卻不為外界知道，她說辛辛苦為一個表演苦練一隻舞，練足一周，但都不及貼張美照的like數，所以令她萌生轉行念頭，最初由轉做KOL網上賣貨開始﹗不過蔚雨芯話不會放棄唱歌夢想，但不能當正職，並豪氣話：「或者將來自資出碟，依家有啱嘅劇或演出，我都會接嘅，絕對係為興趣﹗」

蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
蔚雨芯經營美容用品生意，去年更請得姜濤任公司周年晚宴嘉賓﹗公司財力雄厚﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
蔚雨芯見到姜濤都好興奮﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

蔚雨芯低調箍鑽石筍盤 生活升呢做老闆娘

蔚雨芯擁有34D「魔鬼胸」，17歲便入行做歌手，轉眼入行已經九年，雖然唱歌、拍劇都未有代表作，不過，識揀男友又是另一種本事，人生同樣可以愈變愈精彩。

蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯雙眼皮大眼睛、鼻樑筆直，就連下巴輪廓都變精緻，幸好還有「魔鬼胸」做標記。（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯不同階段變靚啲﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

蔚雨芯被傳秘撻大馬超級富二代

蔚雨芯18年被指撻著大馬超級富二代，男友姓鄭年約三十歲，家族資產盛傳高達千億，鄭父更獲封「丹斯里」銜頭！不過，拍拖三年的她，每次被問戀情都大耍太極，未有公開談過富貴男友，但富泰生活就現晒形。

蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯做埋自家美容產品代言，塊面仲白到反光，與以前陽光膚色大有分別，不過最大焦點是其身旁的 H字頭包包，在其 IG曝過光的粗略計算有四個。（圖片來源：蔚雨芯IG）

出埠坐頭等

據知情者透露：「有傳Rainky男友係莊思敏介紹，但其實佢係喺大馬嘅工作活動上結識對方，因為男友喺大馬家族顯赫，屋企人又好低調，Rainky箍到鑽石筍盤，當然好小心保護愛苗，唔想有任何差池，入唔到豪門就真係大件事！雖然低調拍拖，不過男友好錫佢，怕佢坐飛機辛苦，每次Rainky 飛大馬探男友，對方都安排佢坐頭等機位，唔想女友喺娛圈咁大壓力，又打本畀Rainky搞美容生意，等佢輕鬆做老闆娘！」

蔚雨芯 變靚 徐若瑄
傳與馬來西亞富二代撻著的蔚雨芯，近年可謂富貴逼人，除了開設美容公司，平時最愛用Hermes手袋，多到用來襯衫﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯的Hermes珍藏多到成座山﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

生活升呢胞弟Benz接送樣貌再進化

前年蔚雨芯一掟百萬投資美容產品生意，去年更在荃灣開設二千呎的美容公司，生意愈做愈大，生活升呢十級跳，除了由公屋進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。

蔚雨芯
蔚雨芯11年出道做歌手，與現時個樣分別很大！（圖片來源：新傳媒圖片）

蔚雨芯拍劇為興趣

蔚雨芯轉型從商愈戰愈勇，演藝事業已變成副業，只間中拍劇或上節目過吓癮，早前，她由胞弟駕駛車價近50萬的Benz座駕接載入電視城，與工作人員傾合作事宜，身穿針織連身短裙身材玲瓏浮凸，雖然只是斜孭住一個LV小手袋，簡單晒行頭，老闆娘身份今時唔同往日，有本錢將工作當成興趣，點睇都已經大不同！

近年營商搞美容生意大有斬獲，不過蔚雨芯依然仲有戲癮，早前專登返電視城與工作人員傾洽合作事宜。
近年營商搞美容生意大有斬獲，不過蔚雨芯依然仲有戲癮，早前專登返電視城與工作人員傾洽合作事宜。（圖片來源：東方新地）
蔚雨芯
生活升呢變富貴上等人的蔚雨芯，當日由細佬駕駛 Benz座駕接載入電視城傾工作，蔚雨芯落車行去電視城入口，之後帶同兩位工作人員一齊行返上車，在車廂內傾談足大半小時。（圖片來源：東方新地）
34D蔚雨芯變靚唔同晒 撻著大馬千億富二代
（圖片來源：東方新地）
蔚雨芯
返電視城傾完工作，蔚雨芯坐車去到時代廣場，自己一個人搭𨋢上樓，細佬則在停車場等她。（圖片來源：東方新地）
蔚雨芯
上樓十幾分鐘辦私務，蔚雨芯再落樓返上車與細佬一同離開。（圖片來源：東方新地）
蔚雨芯
蔚雨芯曾上《＃後生仔傾吓偈》節目，同主持6號及馮盈盈等大談身材黃金比例，更大方任度34D魔鬼胸，相當出位！（圖片來源：《後生仔》截圖）
蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
認唔到個樣，都認到「岩石胸」。（圖片來源：蔚雨芯IG）
網民話認胸唔認人﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
網民話認胸唔認人﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

讀者留言

熱門文章

 