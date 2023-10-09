蔚雨芯騷長腿美背宣布離巢TVB 入行11年靠一套劇大獲好評

現年30歲的蔚雨芯（Rainky）入行11年，期間推出過不少的音樂和影視作品，有經商頭腦的她於疫情時開設自家美容品牌！今日（9日），蔚雨芯就宣布已經與TVB正式完約，接下來的工作重心將會以自家品牌為主！