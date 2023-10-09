蔚雨芯騷長腿美背宣布離巢TVB 入行11年靠一套劇大獲好評
現年30歲的蔚雨芯（Rainky）入行11年，期間推出過不少的音樂和影視作品，有經商頭腦的她於疫情時開設自家美容品牌！今日（9日），蔚雨芯就宣布已經與TVB正式完約，接下來的工作重心將會以自家品牌為主！
Post靚相宣布完約
在蔚雨芯上載在社交平台上的照片中，她以一身粉紅色禮服示人，大騷美背和長腿，並配文表示自己已經正式約滿TVB，並將開啟新的旅程：
這個地方像一間學校，結識了好多個熟悉的聲音和面孔，有人在這裡會奉獻他一生，演活好每一句台詞。而我也在此感受過了，大聲說出到此一遊，該學習的學習到，該玩樂的玩樂過，精彩無比！另外一個旅程開始！Thank you TVB~
劇集獲好評即宣布「減產」
蔚雨芯入行的11年間出演過不少劇集，當中包括《再創世紀》、《救妻同學會》、《十月初五的月光》等等，只可惜一直都沒有太大的迴響。而今年蔚雨芯終於憑《靈戲逼人》中電台DJ Karen一角被網民大讚，又表示她：「今年可以爭最佳女配角！」，只是她隨即便宣布會「減產」，到今日更帶來了離巢的消息。
靈戲逼人｜蔚雨芯委屈到喊獲網民大讚 今年有望衝擊女配角寶座
近日蔚雨芯（Rainky）在TVB劇《靈戲逼人》中，飾演張振朗女友Karen，後來卻與李日朗發生關係，戲份絕對不輸女主角龔嘉欣。近日她在劇中憑一場喊戲被觀眾大讚發揮得淋漓盡致，未與TVB續約的她有望衝擊女配角的寶座。
《靈戲逼人》蔚雨芯相隔2年再拍劇
蔚雨芯下月將踏入30歲，她接受傳媒訪問時，就透露打算暫停拍劇，專注打理美容生意的計劃。蔚雨芯自2014年加入TVB，2019年更簽下經理人合約，升呢做TVB「親生女」，不過之後她只在2021年拍了一部《十月初五的月光》和客串《法言人》，以及今次相隔2年後再演出的《靈戲逼人》。
劇中與2俊男拍吻戲原來係借位
蔚雨芯在劇中飾演張振朗女友「Karen」，2人除了有多場親密戲之外，她亦出軌與李日朗展開一段情。她形容與2位男演員拍吻戲感受非常不同，與張振朗的吻比較蜻蜓點水，因為比較集中感情戲的部分，至於另一個阿朗李日朗，就激烈少少：「因為係飲醉酒嘅情況所以比較激烈，即係所謂嘅『打茄輪』。」
驚觀眾睇到眼冤
不過，她透露觀眾看到與李日朗激吻的場面原來是借位拍攝，2人並沒有真的親落去：「出嚟個畫面會舒服少少，我都唔想拍出嚟唔靚，我同導演都商量過。」蔚雨芯表示與張振朗都有部份kiss畫面是借位拍攝，因為實在有太多場吻戲，擔心觀眾「睇到眼冤」：「起碼有10場，真係要揀嚟取捨，驚啲觀眾太憎我，當時接呢個角色嘅時候我都同監製講清楚，如果床戲尺度點樣拍等等，監製同導演都勁好，知道我見呢啲係會比較緊張。」
有望衝擊女配角
最新2集的劇情講到，蔚雨芯飾演的「Karen」大獲網民讚賞，她與李日朗醉酒發生關係之後的一場喊戲被大讚發揮得淋漓盡致，另外她與張振朗及李日朗對質的畫面亦展露出極委屈的一面，不少觀眾都覺得她的演技有所提升非常自然，有望衝擊女配角的寶座。
與TVB未傾好續約
蔚雨芯憶述今次與張振朗拍第一場戲就要錫錫，尤其拍廠景有好多人望住，真係好有壓逼感，幸好她早幾年拍綜藝節目時已認識張振朗，加上對方經驗豐富，才免去一些尷尬感覺。她直言雖然鍾意拍劇，但始終拍劇要花好多時間，所以決定短期內都不會再拍下一部劇集，專注打理其美容生意，引來不少網民猜測她是否會離開TVB。不過，她回應傳媒指暫時未與TVB傾好續約，因此她沒有主題曲片頭的大頭畫面。
揭父母中港兩地都有樓收租
講到經常被指「忽然富貴」，蔚雨芯就解釋父母本身係白手興家，做旅遊巴生意做到好成功，在她小學時期就已經可以退休，加上父母鍾意投資，現在中港兩地都有物業收租。以往她亦曾在訪問中，透露過父母最高峰時有超過50架旅遊巴，後來他們將生意重心轉移去內地，但香港仍有十幾架旅遊巴，家境不俗。
想學古天樂內地起學校
蔚雨芯又重申自己初入行收入已經好好好，加上5年前搞美容生意，賺到人生第一桶金，所以早已財務自由，更希望學習古天樂在內地起學校，或者助養小朋友，以回饋社會。據知蔚雨芯公司的業務蒸蒸日上，開業兩年已經回本，平均月賺過百萬，於2020年舉行的公司周年晚宴上，更邀請到姜濤擔當晚宴嘉賓，足證公司財力雄厚。
對未來另一半有兩大要求
而感情方面，已單身多年的蔚雨芯，就笑言雖然細佬已生了2個小朋友，但媽咪仍想再抱孫，所以不斷向她催婚。她坦承有追求者，但還在了解中，她表示希望能搵到一個專一又夾得來的另一半，若有好消息一定會通知大家。
去年花7位數投資美容診所
近年刻意減產轉型做美容及健康食品生意的蔚雨芯，去年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本，並寄望今年可以開分店。蔚雨芯與另一股東樂宜更不時性感出擊，為診所做生招牌大造宣傳。
回顧蔚雨芯奮鬥史
29歲的蔚雨芯（Rainky）𡃁模出身、選過校花，2012年獲簽約做歌手正式入行，不過演藝事業平平，直到近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，除了投資自家美容品牌和醫學美容中心生意外，早前又宣布投資七位數進軍NFT市場，堪稱圈中小富婆！
澄清忽然富貴與大馬富男友無關
蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，曾以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。
進駐千萬豪宅 衣帽間設百萬手袋專櫃
蔚雨芯生意愈做愈大，生活升呢十級跳進駐千萬豪宅，屋內有露天大泳池，主人房連大型衣帽間大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗
生活升呢 樣貌再進化
除了進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，蔚雨芯就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。
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