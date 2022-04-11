蔚雨芯勤操練見成效 自拍大晒20吋腰 被網民封小腰精

現年28歲的蔚雨芯𡃁模出身，11年參加港姐翌年簽約做歌手，演藝事業平平，不過近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，生活富泰家住有私人泳池的獨立屋﹗蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，經過努力鍛鍊自拍健身成果，目測小蠻腰得20吋，被網民封「小腰精」。