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蔚雨芯勤操練見成效 自拍大晒20吋腰 被網民封小腰精

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現年28歲的蔚雨芯𡃁模出身，11年參加港姐翌年簽約做歌手，演藝事業平平，不過近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，生活富泰家住有私人泳池的獨立屋﹗蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，經過努力鍛鍊自拍健身成果，目測小蠻腰得20吋，被網民封「小腰精」。

蔚雨芯近年唔止身家暴漲，外形亦好大變化。
蔚雨芯近年唔止身家暴漲，外形亦好大變化。（圖片來源：[email protected]
在家畫畫打發時間，蔚雨芯都刻意打扮。
在家畫畫打發時間，蔚雨芯都刻意打扮。（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯日操夜操

蔚雨芯（Rainky）財來自有方，近年投資自家美容品牌和醫學美容中心生意，早前又宣布投資七位數進軍NFT市場，堪稱圈中小富婆，蔚雨芯專注事業之餘亦注重健康，近年愛上做運動健身，唔止有「魔鬼胸」，仲練成「蜜桃臀」，近日她更大晒日操夜操的成果。

蔚雨芯 蔚雨芯上載最新自拍照，身穿CK Bra Top大晒小蠻腰。
蔚雨芯上載最新自拍照，身穿CK Bra Top大晒小蠻腰。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 蔚雨芯不時在社交網放靚相，大騷完美身形。
蔚雨芯不時在社交網放靚相，大騷完美身形。（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯大晒20吋小蠻腰

蔚雨芯在社交網上載新相大晒美好身段，照片中見她單手揸手機對鏡自拍，做完運動一臉素顏紅卜卜，身穿CK Bra Top配牛仔褲，最搶眼是一條小蠻腰，目測幼到得20吋，蔚雨芯弗得甚fit，隱約見到有腹肌。蔚雨芯雖然被網民大讚身材好，更被封「小腰精」，不過亦人覺得她過瘦留言︰「會唔會瘦得滯」等等。

蔚雨芯 蔚雨芯唔止在家操練，去到戶外一樣唔偷懶。
蔚雨芯唔止在家操練，去到戶外一樣唔偷懶。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 網民封蔚雨芯做「小腰精」。
網民封蔚雨芯做「小腰精」。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 網民都叫蔚雨芯唔好太瘦。
網民都叫蔚雨芯唔好太瘦。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 蔚雨芯與好姊妹DaDa陳靜近年同樣愛上運動，二人都操到勁fit。
蔚雨芯與好姊妹DaDa陳靜近年同樣愛上運動，二人都操到勁fit。（圖片來源：[email protected]

澄清忽然富貴與大馬富男友無關 強調單身多年

蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，月前她以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。

28蔚雨芯澄清忽然富貴與富二代男友無關 強調單身多年
蔚雨芯出聲明同時配上美照一張，並留言：「從話語中 你很少能學懂人性 孝順必然」。（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關﹗聲明中指會對不實報道保留追究權利﹗

28蔚雨芯澄清忽然富貴與富二代男友無關 強調單身多年
蔚雨芯以真名劉蒨樺發聲明﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯私人泳池歎香檳 百萬手袋櫃成焦點

28歲的蔚雨芯（Rainky）在屯門山景邨長大，𡃁模出身、選過校花、選過港姐，12年獲簽約做歌手正式入行，入行九年搖身一變成為老闆娘，飛上枝頭的她，自言為自家美容產品做「白老鼠」，樣子追求完美不停變，連財富都大升呢﹗

蔚雨芯進駐獨立屋，有私人泳池，大晒弗爆身材﹗
蔚雨芯進駐獨立屋，有私人泳池，大晒弗爆身材﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯在炎炎夏日下，在私人泳池舉行下水禮，不時三點式上鏡，大晒美好身材﹗蔚雨芯又不時邀請親友來家開泳池派對，自己則拿著香檳歎日光浴，消暑又寫意﹗

蔚雨芯 蔚兩芯雖然幕前演出唔多，仍保持美好身段，不時水著示人兼晒吓獨立屋內的私人泳池﹗
蔚雨芯雖然幕前演出唔多，仍保持美好身段，不時以水著示人兼晒吓獨立屋內的私人泳池﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 呢日邊飲香檳邊浸落水，好鬼歎﹗
呢日邊飲香檳邊浸水，夠晒消暑﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯進駐獨立屋後，不時款待親朋友到來開泳池派對﹗
蔚雨芯進駐獨立屋後，不時款待親朋好友到來開泳池派對﹗（圖片來源：[email protected]

衣帽間設百萬手袋專櫃

除了私人泳池，蔚雨芯的主人房連大型衣帽間都大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗

蔚雨芯 櫃中放滿名牌手袋，Hermès手袋居多，其次還有Chanel及LV等，價值超過百萬﹗
大晒波邊的蔚雨芯不但晒身材，更大晒巨型名牌手袋櫃，櫃中放滿名牌手袋，Hermès手袋居多，其次還有Chanel及LV等，價值超過百萬﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯的衣帽間好豪華﹗
蔚雨芯的衣帽間好豪華﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）

蔚雨芯強調單身 工作至上冇心情拍拖

蔚雨芯的獨立屋布置以白色簡約為主，地方寛敞，食早餐地方也可分內外不同區域，相當識歎﹗ 屋企大，在家設有瑜伽專區，足不出戶都能保持運動量﹗蔚雨芯又強調現時單身，冇男友因為「現在冇心情談戀愛﹗」又透露已兩年冇拖拍唔急搵男友，她笑言自己是個男的，所以不需要男人﹗

蔚雨芯屋內樓梯也成了她的打卡點﹗
蔚雨芯屋內樓梯也成了她的打卡點﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 間屋咁大，不時招呼朋友﹗
間屋咁大，不時招呼朋友﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 食早餐都可分室內室外專區﹗
食早餐都可分室內室外專區﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 寵物瞓嘅地方都富貴過人﹗
寵物瞓嘅地方都富貴過人﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯同徐若瑄撞樣

蔚雨芯升呢做闆娘後，幕前演出變成興趣、副業，身為美容業老闆，五官都提升，女大十八變，最近更由闊臉變成臉尖尖，更神奇是連五官都大變化，網民驚訝完全認唔出是蔚雨芯，留言指：「以為後生嘅徐若瑄」、「仲以為徐若瑄啲寫真相出土㖭」、「P圖太重手定又變靚？」。

蔚雨芯一年多後，也是吊帶性感背心、素顏上陣，但一年之間竟然大變樣，更與徐若瑄撞樣﹗太神奇﹗
蔚雨芯以吊帶性感背心、素顏上陣，竟然與台灣女神徐若瑄全盛時撞樣﹗太神奇﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯富貴搬住獨立屋全曝光

蔚雨芯經營美容用品生意，聲稱生意早已上了軌道，去年公司舉辦周年晚宴，更重金邀請人氣偶像姜濤任嘉賓﹗疫情下，蔚雨芯生意並未受影響，工作以外，大部分時間陪家人四圍遊玩及出海享受日光浴，相當寫意﹗早前蔚雨芯透露「屋企house」正在裝修，又表示裝修後便會house warming，無意間透露搬住獨立屋，住得獨立屋非富則貴﹗

蔚雨芯日前出美照圖，疑似在新搬進的獨立屋取景，並晒其黑仔Hermes手袋﹗
蔚雨芯出美照圖，在新搬進的獨立屋取景，並晒其黑色Hermès手袋﹗呢個戶外園景觀，歎下午茶一流﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
蔚雨芯自拍照令新居內籠曝光，見到大廳空間偌大，裝修以白色簡潔為主﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 大廳有假壁爐，茶具都用上名牌，好貴氣﹗
大廳有假壁爐，茶具都用上名牌，好貴氣﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 獨立屋內有間瑜伽專用房﹗
獨立屋內有間瑜伽專用房﹗（圖片來源：蔚雨芯IG）
蔚雨芯倚靠落地玻璃拍照，可見獨立屋樓底高﹗
蔚雨芯倚靠落地玻璃拍照，可見獨立屋樓底極高，屋內擺設的盆栽同人一樣咁高﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 飯廳一角，大大張圓枱可招呼家人朋友作客﹗﹗以白色為主
飯廳一角，大大張圓枱可招呼家人朋友作客﹗﹗以白色為主（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯貴為老闆，生活指數大升呢，疫情期間坐大遊艇出海﹗
蔚雨芯貴為老闆娘，生活指數大升呢，疫情期間坐豪華遊艇出海﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯呻做藝人付出同收入唔成正比

蔚雨芯透露轉營做生意，是因出道一段日子，做過歌手拍過劇同電影，但辛苦付出卻不為外界知道，她說辛辛苦為一個表演苦練一隻舞，練足一周，但都不及貼張美照的like數，所以令她萌生轉行念頭，最初由轉做KOL網上賣貨開始﹗不過蔚雨芯話不會放棄唱歌夢想，但不能當正職，並豪氣話：「或者將來自資出碟，依家有啱嘅劇或演出，我都會接嘅，絕對係為興趣﹗」

蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
蔚雨芯經營美容用品生意，年前更請得人氣偶像姜濤任公司周年晚宴嘉賓﹗公司財力雄厚﹗（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
蔚雨芯見到姜濤都好興奮﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯生活升呢做老闆娘

蔚雨芯擁有34D「魔鬼胸」，17歲便入行做歌手，轉眼入行超過十年，雖然唱歌、拍劇都未有代表作，不過有本事，人生同樣可以愈變愈精彩。

蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯雙眼皮大眼睛、鼻樑筆直，就連下巴輪廓都變精緻，幸好還有「魔鬼胸」做標記。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯不同階段變靚啲﹗（圖片來源：[email protected]

蔚雨芯被傳秘撻大馬超級富二代

蔚雨芯18年被指撻著大馬超級富二代，有指男友姓鄭年約三十歲，家族資產盛傳高達千億，鄭父更獲封「丹斯里」銜頭！不過，拍拖三年的她，每次被問戀情都大耍太極，未有公開談過富貴男友，其後分手亦沒有刻意公開，直至最近才透露已分手多年。

蔚雨芯 變靚 徐若瑄
蔚雨芯做埋自家美容產品代言，塊面仲白到反光，與以前陽光膚色大有分別，不過最大焦點是其身旁的Hermès手袋。（圖片來源：[email protected]
蔚雨芯 變靚 徐若瑄
傳與馬來西亞富二代撻著的蔚雨芯，近年主攻美容公司，平時最愛用Hermès手袋，多到用來襯衫﹗（圖片來源：[email protected]

生活升呢 樣貌再進化

蔚雨芯一掟百萬投資美容產品生意，並在荃灣開設二千呎的美容公司，生意愈做愈大，生活升呢十級跳，除了由公屋進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。

蔚雨芯 蔚雨芯11年出道做歌手，與現時個樣分別很大！
蔚雨芯11年出道做歌手，與現時個樣分別很大！（圖片來源：新傳媒圖片）
蔚雨芯 蔚雨芯曾上《＃後生仔傾吓偈》節目，同主持陸浩明及馮盈盈等大談身材黃金比例，更大方任度34D魔鬼胸，相當出位！
蔚雨芯曾上《＃後生仔傾吓偈》節目，同主持陸浩明及馮盈盈等大談身材黃金比例，更大方任度34D魔鬼胸，相當出位！（圖片來源：《後生仔》截圖）
蔚雨芯 變靚 徐若瑄 獨立屋
認唔到個樣，都認到「魔鬼胸」。（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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