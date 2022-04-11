蔚雨芯勤操練見成效 自拍大晒20吋腰 被網民封小腰精

現年28歲的蔚雨芯𡃁模出身，11年參加港姐翌年簽約做歌手，演藝事業平平，不過近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，生活富泰家住有私人泳池的獨立屋﹗蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，經過努力鍛鍊自拍健身成果，目測小蠻腰得20吋，被網民封「小腰精」。
蔚雨芯日操夜操
蔚雨芯（Rainky）財來自有方，近年投資自家美容品牌和醫學美容中心生意，早前又宣布投資七位數進軍NFT市場，堪稱圈中小富婆，蔚雨芯專注事業之餘亦注重健康，近年愛上做運動健身，唔止有「魔鬼胸」，仲練成「蜜桃臀」，近日她更大晒日操夜操的成果。
蔚雨芯大晒20吋小蠻腰
蔚雨芯在社交網上載新相大晒美好身段，照片中見她單手揸手機對鏡自拍，做完運動一臉素顏紅卜卜，身穿CK Bra Top配牛仔褲，最搶眼是一條小蠻腰，目測幼到得20吋，蔚雨芯弗得甚fit，隱約見到有腹肌。蔚雨芯雖然被網民大讚身材好，更被封「小腰精」，不過亦人覺得她過瘦留言︰「會唔會瘦得滯」等等。
澄清忽然富貴與大馬富男友無關 強調單身多年
蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，月前她以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。
蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關﹗聲明中指會對不實報道保留追究權利﹗
蔚雨芯私人泳池歎香檳 百萬手袋櫃成焦點
28歲的蔚雨芯（Rainky）在屯門山景邨長大，𡃁模出身、選過校花、選過港姐，12年獲簽約做歌手正式入行，入行九年搖身一變成為老闆娘，飛上枝頭的她，自言為自家美容產品做「白老鼠」，樣子追求完美不停變，連財富都大升呢﹗
蔚雨芯在炎炎夏日下，在私人泳池舉行下水禮，不時三點式上鏡，大晒美好身材﹗蔚雨芯又不時邀請親友來家開泳池派對，自己則拿著香檳歎日光浴，消暑又寫意﹗
衣帽間設百萬手袋專櫃
除了私人泳池，蔚雨芯的主人房連大型衣帽間都大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗
蔚雨芯強調單身 工作至上冇心情拍拖
蔚雨芯的獨立屋布置以白色簡約為主，地方寛敞，食早餐地方也可分內外不同區域，相當識歎﹗ 屋企大，在家設有瑜伽專區，足不出戶都能保持運動量﹗蔚雨芯又強調現時單身，冇男友因為「現在冇心情談戀愛﹗」又透露已兩年冇拖拍唔急搵男友，她笑言自己是個男的，所以不需要男人﹗
蔚雨芯同徐若瑄撞樣
蔚雨芯升呢做闆娘後，幕前演出變成興趣、副業，身為美容業老闆，五官都提升，女大十八變，最近更由闊臉變成臉尖尖，更神奇是連五官都大變化，網民驚訝完全認唔出是蔚雨芯，留言指：「以為後生嘅徐若瑄」、「仲以為徐若瑄啲寫真相出土㖭」、「P圖太重手定又變靚？」。
蔚雨芯富貴搬住獨立屋全曝光
蔚雨芯經營美容用品生意，聲稱生意早已上了軌道，去年公司舉辦周年晚宴，更重金邀請人氣偶像姜濤任嘉賓﹗疫情下，蔚雨芯生意並未受影響，工作以外，大部分時間陪家人四圍遊玩及出海享受日光浴，相當寫意﹗早前蔚雨芯透露「屋企house」正在裝修，又表示裝修後便會house warming，無意間透露搬住獨立屋，住得獨立屋非富則貴﹗
蔚雨芯呻做藝人付出同收入唔成正比
蔚雨芯透露轉營做生意，是因出道一段日子，做過歌手拍過劇同電影，但辛苦付出卻不為外界知道，她說辛辛苦為一個表演苦練一隻舞，練足一周，但都不及貼張美照的like數，所以令她萌生轉行念頭，最初由轉做KOL網上賣貨開始﹗不過蔚雨芯話不會放棄唱歌夢想，但不能當正職，並豪氣話：「或者將來自資出碟，依家有啱嘅劇或演出，我都會接嘅，絕對係為興趣﹗」
蔚雨芯生活升呢做老闆娘
蔚雨芯擁有34D「魔鬼胸」，17歲便入行做歌手，轉眼入行超過十年，雖然唱歌、拍劇都未有代表作，不過有本事，人生同樣可以愈變愈精彩。
蔚雨芯被傳秘撻大馬超級富二代
蔚雨芯18年被指撻著大馬超級富二代，有指男友姓鄭年約三十歲，家族資產盛傳高達千億，鄭父更獲封「丹斯里」銜頭！不過，拍拖三年的她，每次被問戀情都大耍太極，未有公開談過富貴男友，其後分手亦沒有刻意公開，直至最近才透露已分手多年。
生活升呢 樣貌再進化
蔚雨芯一掟百萬投資美容產品生意，並在荃灣開設二千呎的美容公司，生意愈做愈大，生活升呢十級跳，除了由公屋進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。