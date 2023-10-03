30歲蔚雨芯出海狂擺誘人甫士曬魔鬼胸 打扮太密實惹網民不滿

現年30歲的蔚雨芯（Rainky）因擁有魔鬼般的好身材而為人熟悉，現時演藝、美容事業兩邊走的她更不時都在社交網站毫不吝嗇地分享噴血性感照，吸引大班宅男追捧。近日她坐船出海影寫真，在藍天白雲和一望無際的大海之下擺出多個誘人甫士，更大方曬出「魔鬼胸」，令一班網民都看到「嘩嘩聲」……