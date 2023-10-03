蔚雨芯 魔鬼胸

30歲蔚雨芯出海狂擺誘人甫士曬魔鬼胸 打扮太密實惹網民不滿

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現年30歲的蔚雨芯（Rainky）因擁有魔鬼般的好身材而為人熟悉，現時演藝、美容事業兩邊走的她更不時都在社交網站毫不吝嗇地分享噴血性感照，吸引大班宅男追捧。近日她坐船出海影寫真，在藍天白雲和一望無際的大海之下擺出多個誘人甫士，更大方曬出「魔鬼胸」，令一班網民都看到「嘩嘩聲」……

蔚雨芯 魔鬼胸 蔚雨芯出海玩竟然唔着泳衣？
蔚雨芯出海玩竟然唔着泳衣？（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 魔鬼胸 以往她都會大方公開泳裝照。
以往她都會大方公開泳裝照。（圖片來源：IG@rainkywai）

狂擺誘人甫士側漏巨胸

蔚雨芯日前在IG公開多張寫真照，在醉人的日落和無敵海景之下，她穿上淡黃色公主裙擺出多個誘人甫士，除了大騷白滑玉背之外，真空上陣的她更側漏巨胸，零贅肉的好身材若隱若現極震撼，張張都靚到似足海報一樣！

蔚雨芯 魔鬼胸
（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 魔鬼胸
（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 魔鬼胸
（圖片來源：IG@rainkywai）

竟惹網民不滿

網民見到蔚雨芯的性感照之後，留言大讚：「好靚」、「仙女下凡」、「你着呢條連身裙都着得突別誘人」，不過都有人表示不滿，留言狂呻：「點解出海唔係着噴血三點式泳衣」、「係咪着錯咗衫呀？」。

蔚雨芯 魔鬼胸 下次出海要着泳衣喇！
下次出海要着泳衣喇！（圖片來源：IG@rainkywai）

揭父母中港兩地都有樓收租

講到經常被指「忽然富貴」，蔚雨芯就解釋父母本身係白手興家，做旅遊巴生意做到好成功，在她小學時期就已經可以退休，加上父母鍾意投資，現在中港兩地都有物業收租。以往她亦曾在訪問中，透露過父母最高峰時有超過50架旅遊巴，後來他們將生意重心轉移去內地，但香港仍有十幾架旅遊巴，家境不俗。

蔚雨芯 魔鬼胸 靈戲逼人 蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，近年熱愛健身，經過大曬努力成果，目測小蠻腰得20吋，被網民封「小腰精」。
蔚雨芯有「魔鬼胸」之稱，近年熱愛健身，經過大曬努力成果，目測小蠻腰得20吋，被網民封「小腰精」。（圖片來源：IG@rainkywai）

想學古天樂內地起學校

蔚雨芯又重申自己初入行收入已經好好好，加上5年前搞美容生意，賺到人生第一桶金，所以早已財務自由，更希望學習古天樂在內地起學校，或者助養小朋友，以回饋社會。據知蔚雨芯公司的業務蒸蒸日上，開業兩年已經回本，平均月賺過百萬，於2020年舉行的公司周年晚宴上，更邀請到姜濤擔當晚宴嘉賓，足證公司財力雄厚。

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蔚雨芯經營美容用品生意，年前更請得人氣偶像姜濤任公司周年晚宴嘉賓，公司財力雄厚！（圖片來源：IG@rainkywai）

對未來另一半有兩大要求

而感情方面，已單身多年的蔚雨芯，就笑言雖然細佬已生了2個小朋友，但媽咪仍想再抱孫，所以不斷向她催婚。她坦承有追求者，但還在了解中，她表示希望能搵到一個專一又夾得來的另一半，若有好消息一定會通知大家。

蔚雨芯 魔鬼胸 靈戲逼人 蔚雨芯入行已有11年，但現在也只是29歲，已被媽咪催婚。
蔚雨芯入行已有11年，但現在也只是29歲，已被媽咪催婚。（圖片來源：IG@rainkywai）

去年花7位數投資美容診所

近年刻意減產轉型做美容及健康食品生意的蔚雨芯，去年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本，並寄望今年可以開分店。蔚雨芯與另一股東樂宜更不時性感出擊，為診所做生招牌大造宣傳。

蔚雨芯 魔鬼胸 靈戲逼人 樂宜 蔚雨芯今年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本
蔚雨芯去年7月曾表示已花了7位數字投資美容診所，她還笑說拎了一半嫁妝出來，希望可以盡快回本（圖片來源：IG@rainkywai）

回顧蔚雨芯奮鬥史

29歲的蔚雨芯（Rainky）𡃁模出身、選過校花，2012年獲簽約做歌手正式入行，不過演藝事業平平，直到近年蔚雨芯全力進軍商界做女強人，除了投資自家美容品牌和醫學美容中心生意外，早前又宣布投資七位數進軍NFT市場，堪稱圈中小富婆！

蔚雨芯 魔鬼胸 靈戲逼人 樂宜 蔚雨芯 美容院 蔚雨芯貴為老闆，生活指數大升呢，疫情期間坐大遊艇出海﹗
蔚雨芯現時貴為老闆娘，生活指數大升呢，疫情期間坐豪華遊艇出海﹗（圖片來源：IG@rainkywai）

澄清忽然富貴與大馬富男友無關

蔚雨芯早年被傳撻著大馬富二代，被指獲對方打本搞美容生意，蔚雨芯為免再惹來外界誤會，曾以真名劉蒨樺發聲明，指家族經營業務多年，自己創辧美容事業，與他人無關「蔚小姐與有關報導提及的男士已分開多年，蔚小姐與其家族與該男士完全沒有任何業務或財務關連」。

蔚雨芯 魔鬼胸 靈戲逼人 樂宜 蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關
蔚雨芯的聲明中指家族經營多年業務，而她本人亦創辦及經營的美容品牌生意，指出蔚及家人所擁有的資產及物業，均與他人無關（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 魔鬼胸 靈戲逼人 去年蔚雨芯曾豪送一張200萬的支票給媽媽作母親節禮物，引來網民極大迴響，指她想借機炫富。
去年蔚雨芯曾豪送一張200萬的支票給媽媽作母親節禮物，引來網民極大迴響，指她想借機炫富。（圖片來源：IG@rainkywai）

進駐千萬豪宅 衣帽間設百萬手袋專櫃

蔚雨芯生意愈做愈大，生活升呢十級跳進駐千萬豪宅，屋內有露天大泳池，主人房連大型衣帽間大得誇張，當中一個巨型名牌手袋櫃更成為焦點，內裡放了大量Hermès手袋，其次是Chanel、LV及Gucci，閒閒地過百萬，陳設整齊、數目又多，如置身在名店內。升格老闆娘的蔚雨芯，果然富貴逼人﹗

蔚雨芯 魔鬼胸 靈戲逼人 樂宜 蔚雨芯 美容院 蔚雨芯進駐獨立屋，有私人泳池，大晒弗爆身材﹗
蔚雨芯進駐獨立屋，有私人泳池，大晒弗爆身材﹗（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 魔鬼胸 靈戲逼人 蔚雨芯 櫃中放滿名牌手袋，Hermès手袋居多，其次還有Chanel及LV等，價值超過百萬﹗
大晒波邊的蔚雨芯不但晒身材，更大晒巨型名牌手袋櫃，櫃中放滿名牌手袋，Hermès手袋居多，其次還有Chanel及LV等，價值超過百萬﹗（圖片來源：IG@rainkywai）

生活升呢 樣貌再進化

除了進駐千萬豪宅，名牌包包換個不停，蔚雨芯就連個樣都再進化，她曾在個人社交網狂po近照，除咗愛晒34D魔鬼身材，樣貌一樣好吸睛，雙眼皮大眼睛、加上高鼻樑、緊緻下巴，五官輪廓同以前分別極大。

蔚雨芯 魔鬼胸 靈戲逼人 樂宜 生活升呢 樣貌再進化
蔚雨芯現時雙眼皮大眼睛、鼻樑筆直，就連下巴輪廓都變精緻，幸好還有「魔鬼胸」做標記。（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 魔鬼胸 靈戲逼人 蔚雨芯 蔚雨芯11年出道做歌手，與現時個樣分別很大！
2012年出道做歌手時的蔚雨芯，與現時個樣分別很大！（圖片來源：新傳媒照片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：《靈戲逼人》劇照、IG@rainkywai、新傳媒照片庫

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