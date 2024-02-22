30歲索爆富貴小花拍片換衫超大方 側身視覺效果極震撼獲激讚

現年30歲的蔚雨芯（Rainky）於去年宣布離巢TVB後，便專注於自家的美容品牌上。雖然近期都未有機會在幕前見到蔚雨芯，但係佢都keep住更新社交平台，令各位fans仍然可以知道佢嘅近況！而身材向來火辣的蔚雨芯亦不時大派福利，早前Rainky就在社交平台突襲派驚喜，超性感畫面睇到一眾網民讚不絕口……