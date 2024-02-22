蔚雨芯 Rainky

30歲索爆富貴小花拍片換衫超大方 側身視覺效果極震撼獲激讚

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現年30歲的蔚雨芯（Rainky）於去年宣布離巢TVB後，便專注於自家的美容品牌上。雖然近期都未有機會在幕前見到蔚雨芯，但係佢都keep住更新社交平台，令各位fans仍然可以知道佢嘅近況！而身材向來火辣的蔚雨芯亦不時大派福利，早前Rainky就在社交平台突襲派驚喜，超性感畫面睇到一眾網民讚不絕口……

蔚雨芯跪梳化著衫極誘惑

蔚雨芯早前在社交平台上載了一條短片，片中可見蔚雨芯跪喺梳化上著衫，拉起拉鏈時更打側身出鏡，大騷澎湃上圍，超級吸睛！Rainky火辣的福利亦引來不少網民留言大讚：「又將你傲人嘅魔鬼胸完美咁樣呈現俾我哋睇喇，真係好索同埋性感呀！」、「差啲跳咗出來！」、「跪求視頻不背光版本」、「引人遐想！」、「好誘人的身材！」

蔚雨芯 Rainky 蔚雨芯大派福利，分享跪梳化換衫的短片。
蔚雨芯大派福利，分享跪梳化換衫的短片。（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 Rainky 蔚雨芯仲打側身出鏡，大騷魔鬼身材。
蔚雨芯仲打側身出鏡，大騷魔鬼身材。（圖片來源：IG@rainkywai）

蔚雨芯遊日keep住做gym

熱愛健身的蔚雨芯雖然身處日本旅行，但是仍然不忘健身。蔚雨芯早前除咗派換衫福利外，其實仲分享埋展示健身成果嘅索爆靚相！蔚雨芯在相中大騷超立體的上圍，仲拉低埋褲頭騷纖腰加腹肌，性感指數爆燈，連環派福利亦獲網民激讚！

蔚雨芯 Rainky 蔚雨芯飛去日本旅行都keep住做gym！
蔚雨芯飛去日本旅行都keep住做gym！（圖片來源：IG@rainkywai）

即睇更多蔚雨芯fit爆靚相！

蔚雨芯 Rainky
（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 Rainky
（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 Rainky
（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 Rainky
（圖片來源：IG@rainkywai）
蔚雨芯 Rainky
（圖片來源：IG@rainkywai）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@rainkywai

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