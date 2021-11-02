蔡一傑分享「生蛇」經歷 起水泡有痛感 第一時間去搵按摩師

蔡一傑近年在YouTube開設網上烹飪節目《傑少煮意》，教人煮嘢食，他在最近一條片放下鑊剷，同大家分享自己「生蛇」（帶狀疱疹）的經歷。蔡一傑初頭發現頸背現水泡又神經痛，但蒙查查的他意識唔到自己生蛇，所以第一時間冇去搵醫生，而係去搵按摩師。

撰文：東方新地 圖片：YouTube《傑少煮意》影片截圖、[email protected]蔡一傑、東方新地資料庫