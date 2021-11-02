蔡一傑分享「生蛇」經歷 起水泡有痛感 第一時間去搵按摩師
蔡一傑近年在YouTube開設網上烹飪節目《傑少煮意》，教人煮嘢食，他在最近一條片放下鑊剷，同大家分享自己「生蛇」（帶狀疱疹）的經歷。蔡一傑初頭發現頸背現水泡又神經痛，但蒙查查的他意識唔到自己生蛇，所以第一時間冇去搵醫生，而係去搵按摩師。
撰文：東方新地 圖片：YouTube《傑少煮意》影片截圖、[email protected]蔡一傑、東方新地資料庫
蔡一傑鄰居裝修冇覺好瞓
蔡一傑在最近一集《傑少煮意》坐定定，對鏡頭分享自己的「生蛇」（帶狀疱疹）全過程，因為「生蛇」與曾經出過水痘有關連，但蔡一傑已經不記得自己有冇出過水痘，他現在才知道「生蛇」與自身抵抗力弱有關，回想起早前寓所隔籬左右同樓上樓下一共有5個單位裝修，令他日日冇覺好瞓，每日凌晨3、4點就醒，早上5點就上山跑步，點知跑了兩日就發現頸同膊頭肌肉疼痛。
初頭以為普通肌肉痛
以為自己運動過量導致肌肉痛的蔡一傑，第一時間去搵按摩師鬆一鬆，結果痛上加痛，他說：「按摩師用泰國放鬆肌肉嗰啲藥膏幫我捽，一捽落嚟，痛到我呢！係由條頸痛到落手肘，未曾試過有咁嘅痛法，我唔知係神經痛。返屋企早啲休息開始半邊頭痛到不得了，後尾枕開始腫起嚟，到第二朝起身仲起晒水泡，我就諗嘩！會唔會係尋日個按摩師手污糟搞到我皮膚發炎呀？我仲錯怪好人。」
牙醫發現有唔妥
按摩後翌日蔡一傑約了牙醫洗牙，一去到佢就同牙醫講自己頸背生晒水泡，牙醫睇完即叫蔡一傑去附近睇醫生，醫生初步診斷話：「蔡先生，希望你最好係發炎啦，最怕係『生蛇』。」返到屋企蔡一傑感到愈來愈痛，才相信自己真的「生蛇」，唔止由頭痛到頸，仲已經伸延到胸口同背部，蔡一傑形容那種痛是痛到命都冇。蔡一傑「生蛇」生到上手臂，結果連睇兩個醫生，食藥又打針，仲要打8號風球，真陰功。
搵生蛇專家再分享
蔡一傑更搵來不幸有過兩次「生蛇」經驗的鄭丹瑞（阿旦），分享他的經歷，最搞笑是阿旦第一次都係唔知自己「生蛇」，由得佢自己痊癒，到第二次生到上面好危險，他仲要飛去外國為母奔喪，身心疲累。蔡一傑今次在片中分享自己的「生蛇」經歷，提醒大家增強抵抗力，打定預防針，獲不少網民大讚，發現「生蛇」若然及早醫治情況受控，就唔使咁痛苦。