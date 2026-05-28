59歲蔡一傑癌擴散後被捕獲獨坐茶記 最新狀態曝光 身形變化令人心酸

59歲草蜢成員蔡一傑自公開患上惡性腦瘤後，一直積極抗癌，早前更重返紅館舞台又唱又跳。近日有網民在一間平民茶餐廳直擊他獨自用餐的身影，雖然身形明顯消瘦，但他面對粉絲合照要求時展現的紳士風度，令人既心痛又感動。