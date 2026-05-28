59歲蔡一傑癌擴散後被捕獲獨坐茶記 最新狀態曝光 身形變化令人心酸
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59歲草蜢成員蔡一傑自公開患上惡性腦瘤後，一直積極抗癌，早前更重返紅館舞台又唱又跳。近日有網民在一間平民茶餐廳直擊他獨自用餐的身影，雖然身形明顯消瘦，但他面對粉絲合照要求時展現的紳士風度，令人既心痛又感動。
蔡一傑獨坐茶餐廳角落身形消瘦難掩疲態
昨日有網民在香港一間茶餐廳捕獲正在休養中的蔡一傑。當日他獨自一人坐在角落位置用餐，身穿寬鬆酒紅色T恤配搭黑色短褲，頭戴黑色棒球帽並將帽簷壓得極低，似乎有意遮擋開腦手術後的傷疤。從照片可見，他的手臂骨骼輪廓清晰可見，臉頰明顯凹陷，與以往舞台上充滿活力的形象判若兩人，整體精神狀態只屬一般，獨坐時眼神流露出一絲滄桑。
女粉絲要求合照蔡一傑主動揸機自拍盡顯風度
雖然蔡一傑當日素顏且略顯疲憊，但被網民認出並上前要求合照時，他完全沒有明星架子，一口答應之餘更在鏡頭前展露溫和笑容。據該名女粉絲在網上透露，蔡一傑不但溫柔地教她在哪個角度拍攝會更好看，最後更主動接過對方手機親自「揸機」為兩人自拍合照。女粉絲大讚：「真人有型，有禮貌超nice！」
做義工突頭暈揭發7cm惡性腫瘤體重暴跌9公斤
回顧蔡一傑的抗癌歷程，他曾在演唱會上親述，某天參與義工活動時突感頭暈不適，經醫生朋友建議即時入院檢查，等待超過一小時後被告知：「蔡先生冷靜點，你腦內有一個7cm的惡性腫瘤。」他在一星期內決定接受開腦手術，原以為手術成功便能雨過天青，怎料翌日主診醫生再帶來第二個打擊：「蔡先生，你的癌症擴散了。」面對接連噩耗，他的體重一度由72公斤暴跌至63公斤，但他堅持積極尋求各種治療方法，最終成功重返舞台兌現對歌迷的承諾。
網民睇完照片大呼心痛祝福傑少早日康復
照片曝光後隨即引起大批網民關注，不少粉絲留言表達心痛之情。有網民直言：「瘦了好多了！」亦有粉絲寫道：「快點康復！」更有人感慨蔡一傑即使抱病仍然對粉絲如此親切友善，認為他的堅強意志和紳士風度令人敬佩。目前蔡一傑仍在持續接受治療中，以平常心面對病情。
資料或影片來源：原文刊於新假期