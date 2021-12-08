蔡一傑拍劇14日冇瞓 母病逝只放兩日假 暗指無綫收買人命

蔡一傑入行多年，在舞台上身經百戰，原來當年紅到發紫的他，亦曾經在無綫拍劇一嘗做男主角滋味。蔡一傑日前上陳敏之的YouTube頻道節目《Chi Chat》做嘉賓，重提當年拍劇辛酸，連續14日沒有睡覺，即使母親病逝，無綫只放他兩日假，復工開更要他拍開心狂笑的場口，令蔡一傑精神崩潰。