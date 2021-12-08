蔡一傑拍劇14日冇瞓 母病逝只放兩日假 暗指無綫收買人命
撰文：東方新地 圖片：YouTube頻道節目《Chi Chat》影片截圖、[email protected]蔡一傑
蔡一傑14日內5分鐘都冇瞓過
蔡一傑@草蜢唔止唱得跳得，原來做過劇集男主角，他在陳敏之的YouTube頻道節目《Chi Chat》做嘉賓，大談當年拍劇的辛酸，蔡一傑先問陳敏之拍戲時試過最長有幾多天沒休息，陳敏之說：「我最耐試過3日冇瞓覺、冇沖涼冇落妝，啲妝照化上去，身體入面好似腐爛咗咁，我覺得入面嘅器官好似揦埋咗一舊。」而蔡一傑就仲誇張，他指自己試過14日冇休息過。
唔畀自己坐低
蔡一傑說︰「入行第9年，約26歲左右，當年東南亞周圍走，仲要拍無綫劇……我最長係14日，真係連5分鐘都未曾試過瞓覺，外景、廠景、外景、廠景一路接落去，我嗰時同Chi Lam拍《沖天小子》，我係做主角，變咗每一個場口都有我。我唔可以畀自己坐低，唔可以坐低，因為一坐低就會瞓……唔夠瞓人都癲，我每日就淨係飲雞精，用嚟補充體力，撐住整個人，14日呀！」
累到情緒失控
最慘就是當年蔡一傑的母親因癌病住院，他要趁拍劇放飯時爭取時間兩邊走，心力交瘁……最慘母親過身當日，蔡一傑根本累到反應不來，去到醫院望住母親，摸住她的手仍有餘溫，他對自己說母親只是睡著了，在病房門外呆站3小時，最後醫護人員要為其母打包，蔡一傑終於崩潰，情緒完全失控，瘋狂痛哭，最後無綫只讓他放兩日假，復工後更要即拍一場好開心的戲，蔡一傑提出押後拍攝被拒，他唯有收拾心情對鏡頭狂笑，導演一cut機，他即衝去角落痛哭，並形容自己像一個活死人。
網民質疑真確性
不少網民對蔡一傑14日不眠不休的經歷都存疑，留言指：「有可能14天不眠不休嗎」、「水份超多」、「正常人14日唔瞓會死吧」等等，亦有人講出重點，直指無綫向來使人唔使本。
爆梅姐高招捧草蜢
此外，蔡一傑亦提到當年梅姐如何獨具慧眼，如何培育出獨當一面的草蜢，他說：「梅姐真係好高招，當年佢喺華星唱片，我哋又準備出唱片，如果我哋都入華星，一定有閒言話我哋靠梅姐大石擲死蟹，最後梅姐話要丟我哋去另一間唱片公司發展，我哋要自己獨立同努力，結果我哋去咗寶麗金，係梅姐話畀我哋知做人要努力，我同自己講要更加努力，要做好畀梅姐睇！」蔡一傑表示對梅姐的提攜銘記於心。