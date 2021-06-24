蔡一鳳為證自己好僱主上《東張西望》反擊 7千呎巨宅曝光 爆工人集體辭職另有內情

前亞視執行董事盛品儒與蔡一鳳（Michelle）婚後育有一對龍鳳胎，家住赤柱7千呎獨立屋。早前蔡一鳳在社交網透露家中6位外傭1位司機集體辭職，令她措手不及，被外界封為最難頂僱主。日前蔡一鳳接受《東張西望》訪問，大爆當中另有內情，為力證如何善待傭人，令其7千呎巨宅曝光﹗

文：東方新地｜圖：蔡一鳳facebook、《東張西望》截圖