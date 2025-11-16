蔡俊彥全運會8強止步 Edan化身記者爆笑被窒：果然係老best
全運會男子花劍個人賽今日上演精彩對決，雖然「世一」蔡俊彥在8強止步，但賽後訪問卻意外成為全場最大亮點。事關老友Edan化身「ViuTV特派記者E」現身採訪，兩位大學室友瘋狂互窒爆笑連連，Ryan一見面就直言「唔怪得之輸啦」，現場氣氛瞬間爆燈，背後真相令人捧腹大笑！
蔡俊彥賽後遇上Edan即場爆笑
比賽結束後，蔡俊彥原本因為8強止步而有些失落，但當看到老友Edan突然以「特派記者E」身份出現時，整個人瞬間開心起來。Ryan毫不客氣地開玩笑說「唔怪得之輸啦」，又表示本來有點不開心，但見到Edan立即心情好轉。兩人一見面就開始互相調侃，現場笑聲不斷，完全忘記了比賽的失利。
Ryan狂爆Edan走音頻率高過自己輸波
當Ryan強調自己已經長大，不會再因為輸一次比賽而不開心時，更直接拿Edan開刀說「即係好似你咁，唔會因為走音就唔開心，如果唔係你咪成日都要唔開心？因為比賽成日都輸，如果每次輸都唔好開心，會好抑鬱！」醒目的Edan立即反擊「咁我走音嘅頻率應該冇你輸咁多！哈哈！」兩人你來我往的對話令現場氣氛達到高潮。
蔡俊彥解釋敗因
面對今次比賽失利，Ryan坦言是帶病上陣，加上未調整好時差所以表現未算理想。Edan聞言即時扮彈開並搞笑反問「有冇口罩？」又笑說老友有很多原因可以解釋今次落敗。Ryan聽到後立即反擊「好多藉口㗎！即係你走音都好多藉口啦！」Edan隨即回應「病呀！感冒呀！」Ryan更附和說「感冒型運動員！」兩人一唱一和展現超強默契。
網民狂讚：果然係老best
這段爆笑訪問片段在網上瘋傳，網民紛紛留言大讚兩人的友情「真係好羨慕呢種友誼！」「兩個人嘅化學反應太好笑啦！」「Ryan輸咗都咁開心，有呢個朋友真係好幸福！」亦有網民笑言「Edan做記者都幾有潛質，問題夠尖銳！」「兩個人互窒功力一流，睇到我都笑到肚痛！」更有粉絲表示「希望佢哋可以經常合作，太搞笑啦！」整個訪問片段成功為蔡俊彥的比賽失利帶來正面能量。
圖片來源：IG@edanlui資料或影片來源：原文刊於新假期