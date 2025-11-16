蔡俊彥全運會8強止步 Edan化身記者爆笑被窒：果然係老best

全運會男子花劍個人賽今日上演精彩對決，雖然「世一」蔡俊彥在8強止步，但賽後訪問卻意外成為全場最大亮點。事關老友Edan化身「ViuTV特派記者E」現身採訪，兩位大學室友瘋狂互窒爆笑連連，Ryan一見面就直言「唔怪得之輸啦」，現場氣氛瞬間爆燈，背後真相令人捧腹大笑！