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蔡卓妍華鼎獎封后《神探大戰》搏到盡 新片《金手指》再有突破演出

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第36屆全球電影和電視藝術華鼎獎日前圓滿結束，阿Sa蔡卓妍憑英皇電影《神探大戰》榮獲「華語電影最佳女主角」。

《神探大戰》中阿Sa飾演女警，雖然片中有大量跳車跳樓及跳海等危險鏡頭，不過阿Sa主動提議不用替身，親身上陣，獲導演大讚專業。除此之外，一向以靚女造型現身的她不顧形像，拍攝被林峯虐待的戲份時，她僅穿上內衣褲，逃亡時又要赤腳行屎渠，絕對是瞓身演出。

蔡卓妍 影后 神探大戰 plt 《神探大戰》中阿Sa飾演女警，雖然片中有大量跳車跳樓及跳海等危險鏡頭，不過阿Sa主動提議不用替身，親身上陣，獲導演大讚專業。
《神探大戰》中阿Sa飾演女警，雖然片中有大量跳車跳樓及跳海等危險鏡頭，不過阿Sa主動提議不用替身，親身上陣，獲導演大讚專業。（圖片來源：《神探大戰》劇照）
蔡卓妍 影后 神探大戰 plt 阿Sa的角色隱藏重大謎團，腹中的嬰兒更是扭轉劇情的關鍵。
阿Sa的角色隱藏重大謎團，腹中的嬰兒更是扭轉劇情的關鍵。（圖片來源：《神探大戰》劇照）

承諾會更多好的作品回報觀眾

一直以來，阿Sa均是電影頒獎禮的常客，多年來獲得不同電影頒獎禮的女主角獎項，對於今次再次獲得女主角獎，阿Sa表示十分感欣，並承諾會更多好的作品回報觀眾，她首先多謝華鼎獎及所有評委，隨後向多個單位作出致謝：

「多謝導演韋家輝、編劇陳偉斌、麥天樞、監製朱淑儀、多謝成個團隊，多謝所有演員。能得到大家的幫助和肯定，能和這麼優秀的團隊合作，是我演員路上的十分幸運的事情。我會懷著感恩的心，打拼的韌勁，繼續呈現更多精彩的角色和作品。」

蔡卓妍 影后 神探大戰 plt
（圖片來源：英皇電影）

2023新作輪住上 《金手指》再有突破演出

阿Sa表示今年將會有多部電影上映：「會放更多時間喺電影上，嚟緊會有《金手指》，亦將會拍攝《新警察故事2》，希望有更多好嘅作品帶俾大家。」《金手指》中阿Sa蔡卓妍將以前所未見的突破性面貌亮相，莊導演：「別以為阿Sa一臉傻氣，經歷這麼多年的演藝生涯，她的倔強其實超越很多行內人，我將她這份倔強、冷酷放進角色裡，發掘出阿Sa獨特又有趣一面！」

蔡卓妍 影后 神探大戰 plt 英皇電影 蔡卓妍（阿Sa）坦言，能夠參演《金手指》，簡直有「發達」的感覺：「一開始，老闆對我說要拍這齣戲，我以為反過來要付錢給他！今次我與朝偉哥比較多對手戲，與華仔也有同場戲分，很多朋友比我更加興奮，嚷著要來片場探班，但我要集中精神，不能滿足大家的要求。」
蔡卓妍（阿Sa）坦言，能夠參演《金手指》，簡直有「發達」的感覺：「一開始，老闆對我說要拍這齣戲，我以為反過來要付錢給他！今次我與朝偉哥比較多對手戲，與華仔也有同場戲分，很多朋友比我更加興奮，嚷著要來片場探班，但我要集中精神，不能滿足大家的要求。」（圖片來源：英皇電影）
蔡卓妍 影后 神探大戰 plt 英皇電影 女主角阿Sa蔡卓妍將以前所未見的突破性面貌亮相
女主角阿Sa蔡卓妍將以前所未見的突破性面貌亮相（圖片來源：英皇電影）
蔡卓妍 影后 神探大戰 plt 英皇電影 《金手指》
《金手指》女主角阿Sa蔡卓妍80年代造型曝光（圖片來源：英皇電影）

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圖片來源：英皇電影

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