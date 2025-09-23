蔡卓妍興奮掀關智斌上衣 展示完美腹肌 網民：打風最大福利！

超強颱風「樺加沙」今日殺到，天文台早已發出八號信號，但竟然無阻蔡卓妍（阿Sa）的健身決心！阿Sa今日（23日）在社交平台投下震撼彈，分享在健身室巧遇好友關智斌（Kenny）的合照，更即場上演火辣一幕，親手掀起對方上衣，令Kenny苦練多時的完美腹肌率先曝光，究竟這份「打風福利」有多震撼？