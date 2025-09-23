蔡卓妍興奮掀關智斌上衣 展示完美腹肌 網民：打風最大福利！
廣告
超強颱風「樺加沙」今日殺到，天文台早已發出八號信號，但竟然無阻蔡卓妍（阿Sa）的健身決心！阿Sa今日（23日）在社交平台投下震撼彈，分享在健身室巧遇好友關智斌（Kenny）的合照，更即場上演火辣一幕，親手掀起對方上衣，令Kenny苦練多時的完美腹肌率先曝光，究竟這份「打風福利」有多震撼？
蔡卓妍IG派福利 掀關智斌上衣晒完美腹肌
在八號風球高懸下，蔡卓妍今日依然堅持前往健身房鍛鍊，沒想到竟有意外收穫。她在Instagram上載了多張與關智斌的合照，相中可見Kenny正為即將舉行的演唱會積極操練，而阿Sa則化身福利專員，興奮地掀開他的小背心，大方展示其結實的腹肌。阿Sa興奮發文表示：「好彩我今日堅持打風前去做健身，先至冇錯過咁完美嘅腹肌。大家唔使羨慕我，26、27你哋都有得睇，呢兩日大家都要stay safe & stay dry！」
關智斌搞笑回應 慘叫老爺唔好
照片曝光後，身為「受害者」的關智斌隨即在帖文下搞笑留言，向阿Sa求饒，用二人之間的暱稱寫道：「老爺唔好拉開我件衫呀！」互動十分有趣，盡顯好友誼。除了主角之外，圈中好友謝安琪也忍不住留言大讚「好正」，看來Kenny的完美身材已獲得廣泛認證，讓一眾粉絲對其演唱會的期待值再度飆升。
關智斌演唱會前地獄式操肌 早預告騷身材
關智斌為了即將在9月26日及27日於啟德體育館舉行的《The Endless Adventure Live》演唱會，可謂下足苦功。他早前接受訪問時已公開預告，將會在舞台上向觀眾展示他努力操練的完美身材。這次被好友蔡卓妍突襲「驗貨」，不但證明了他所言非虛，更像是一次演唱會前的終極預告，讓粉絲們提前預覽了演唱會的精彩「肌」點，成功掀起熱話。
網民睇到嘩嘩聲 狂讚打風最佳福利
這份突如其來的「打風福利」瞬間引爆網絡，大批網民湧入蔡卓妍的IG留言區，反應極為熱烈。不少粉絲都對阿Sa的舉動表示「羨慕嫉妒恨」，紛紛留言稱：「打風就係要睇呢啲」、「我們有得看沒得摸，羨慕你！」、「這就是我能在啟德看到的是嗎」。更有趣的是，有網民將焦點轉向阿Sa，搞笑地要求：「蔡卓妍除衫！我想睇你嘅腹肌」，氣氛一片歡樂。
圖片來源：IG@choisaaaa資料或影片來源：原文刊於新假期