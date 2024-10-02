蔡卓妍超威水半年狂擸6代言 「廣告天后」超敬業獲連環續約！
廣告
Twins今年初於紅館舉行14場《Twins SPIRIT Since 2001 Live》演唱會，今次Twins更打破以往自己以往個唱的場次，近幾個月又於內地巡迴演出，人氣十分強勁！雖然Twins現時忙於內地巡迴演出，但一向是廣告商寵兒的阿Sa蔡卓妍單單今年上半年便已接拍6個廣告兼代言，密密做的她可謂係最強廣告天后！
蔡卓妍半年6代言成廣告天后
出道23年嘅阿Sa向來受廣告客戶歡迎，除咗形象健康，面對客戶或傳媒時亦十分識做，不時提及其代言產品，直接或間接幫品牌宣傳。雖然今年6月開始，阿Sa跟拍檔阿嬌展開內地巡迴演唱會，但她不時回港拍攝廣告，今年頭半年已狂擸六個代言，而且包羅萬有，包括：50惠（防脫髮洗頭水 ）、肌研（護膚品）、萊特維健（天然健康產品品牌）、莎莎（美粧產品零售集團）、香港賽馬會婦女銀袋日及救世者之樹：新世界（手遊）。
阿Sa代言過不同類型的產品更經常出現於地鐵站，電視廣告，線上廣告及大型户外廣告等，keep住喺大家生活中出現。而代言嘅產品當中，50惠、肌研及萊特維健已經多次續約，代言地區更是遍佈全亞洲！
蔡卓妍用生命唱歌超敬業
Twins早前於廣州嘅演唱會中，阿Sa在休息飲水時對阿嬌表示身體不適，唱完串燒經典金曲後更坦言「簡直係用緊生命嚟唱歌！」完騷後阿Sa亦即時回港，隨後在社交平台貼出「37.5」體溫探熱針，不過就直言：「歌迷反應太好太勁，好似不停幫我打緊強心針咁，最尾兩隻快歌嗰陣，我直頭投入到都唔記得左自己頭痛頭暈！」獲fans大讚超級敬業！
除此之外，阿Sa又透露10月中完成內地巡迴後，11月中便開始世界巡迴演唱會，第1站是美加巡迴：「我哋今次仲會去埋英國，呢個地方係我哋第一次去做演唱會，所以而家未出發先興奮呀！」
撰文：東方新地圖片來源：大會提供、香港賽馬會、Ig@choisaaaa