蔡卓妍超威水半年狂擸6代言 「廣告天后」超敬業獲連環續約！

Twins今年初於紅館舉行14場《Twins SPIRIT Since 2001 Live》演唱會，今次Twins更打破以往自己以往個唱的場次，近幾個月又於內地巡迴演出，人氣十分強勁！雖然Twins現時忙於內地巡迴演出，但一向是廣告商寵兒的阿Sa蔡卓妍單單今年上半年便已接拍6個廣告兼代言，密密做的她可謂係最強廣告天后！

