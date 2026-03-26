蔡卓妍孖辮Look現身馬拉松 罕有放閃提男友 親揭1原因堅持分開運動
阿Sa凌晨5點起床壓力爆煲 自嘲運動天份不及關智斌
向來「超憎做運動」的阿Sa，今次為了出席馬拉松活動，竟然要在凌晨5點起床，令她壓力爆煲。她坦言：「真係唔習慣，好早啊！噚晚直情輾轉反側，因為實在早起太有壓力喇，但又ok精神喎。」雖然近期頻頻出入健身房，體能比起以前也確實進步了不少，但被問到是否開始愛上運動時，阿Sa僅勉強笑說：「OK喇。」談到早前訂下今年目標要打好網球，阿Sa聞言卻一聲長嘆：「唉，我真係無乜運動方面嘅（天份）…你睇下關智斌，佢真係好有天份！」她透露兩人早前打了一場網球，那次還是關智斌第一次打而已，但已經打得很好，「我打咗咁多年都仲係…雖然我最後都係贏佢，但都只係險勝！不過我又唔係要做運動員，覺得玩下啫，好玩最緊要。」
與男友運動層次懸殊避免同練
問到沒有受健身教練男友感染到嗎？阿Sa笑言：「佢太勁啦，佢係另一個層次嚟㗎，唔得啊！」更直言兩人平時一起跑步時，因為她速度太慢，根本追不上對方的節奏。最有趣的是，阿Sa竟然主動與男友保持「運動距離」：「同埋佢每個禮拜都要做自己嘅Training和鍛鍊，所以我都唔好耽誤佢啲時間，佢有佢跑，我有我跑，見到就見到囉，都總會見返嘅。」
Twins英皇家族騷有神秘驚喜
除了運動話題，阿Sa現時正為即將舉行的英皇25+家族騷準備，她透露現階段已進入「如火如荼」的階段，大部分需要商討和構思已經完成，接下來便是綵排。對於歌迷最期待的「Crossover」環節，阿Sa大賣關子：「有啊！但唔講得，會有驚喜！」她半開玩笑地給出線索：「嗰個人有眼耳口鼻，會呼吸嘅！但做嘅嘢係我同阿嬌（鍾欣潼）以前未試過的，我記憶中，就算試過都唔係好多次。」
阿Sa承諾歌迷一定會開心
談到部分歌迷對演唱會門票採取「抽盲盒」形式表示不滿，阿Sa自稱只是「Small Potato（小薯仔）」，無法代表公司回應，但她承諾：「我只能夠講，我啲Fans一定會開心。總之我啲Fans唔會唔開心囉，其他唔係我管轄範圍。」這番話既展現了阿Sa對歌迷的重視，也巧妙地為演唱會內容增添更多期待。
呼籲支持電影《再見UFO》
此外，談到阿Sa有份主演的電影《再見UFO》票房告急，她坦言正盡力呼籲身邊人支持。由於阿Sa本身在南區長大，家人至今仍居住在華富邨一帶，她正計劃叫屋企人聯繫社區組織進行包場活動。至於男友會看多少次？阿Sa甜笑指對方還未觀看，正等待參加「家庭包場」：「我覺得佢會鍾意睇囉。」
護嬌心切解釋混亂真相
日前Twins出席快餐店派奶茶活動時，疑現場粉絲太熱情導致場面一度混亂，阿Sa更出手保護阿嬌。對此，阿Sa解釋其實並非真的很混亂，而且裡面全部都是真粉絲，不會傷害她們，「其實係想張大合照好睇啲，才叫大家唔好擠擁了。」至於Twins今年可有開side track演唱會的計劃，阿Sa直言這個想了很多年，目前正在努力保養聲帶，希望以100%康復的狀態呈現給大家。
網民大讚阿Sa有肉地更顯可愛
另外，阿Sa今次現身亦引起網民熱議，有人笑指她某些角度「撞樣」杜如風，不過隨即有大批網民力撐，認為阿Sa今年已43歲，狀態依然Keep得相當出色，「已經贏晒同齡」、「有返少少肉地反而更可愛、更自然」，更有人大讚她現時的氣質比以往更添親和感。