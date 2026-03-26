蔡卓妍孖辮Look現身馬拉松 罕有放閃提男友 親揭1原因堅持分開運動

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）今晨現身灣仔海濱出席馬拉松活動，一身運動打扮大騷腹肌，接受訪問時更罕有放閃提到健身教練男友，並親揭1原因堅持分開運動！另外，她亦為即將舉行的英皇25+家族騷賣關子，預告Twins會有從未試過的特別演出，令歌迷更加期待！