蔡嘉欣 何依婷

蔡嘉欣拍片扮Barbie 慘被網友狠批忍唔住反擊：不嬲都係我自己拜金㗎啦

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前港姐蔡嘉欣一直被指係「拜金女」，不時也在社交網站上炫富，令她風評不太好，而近日她與幾位TVB好姊妹何依婷（Regina）、陳詩欣（Eunice）和鍾晴拍片，片段出街後蔡嘉欣竟然與網民開火！

蔡嘉欣 何依婷 蔡嘉欣常被標籤係拜金女！
蔡嘉欣常被標籤係拜金女！（圖片來源：[email protected]

何依婷被網民批同拜金女好Friend

電影《Barbie芭比》自上畫後好評不斷，不少女生在現身中也穿上一身粉紅色裝束打扮成戲中的Barbie。昨天（13日）蔡嘉欣與幾位TVB好姊妹何依婷（Regina）、陳詩欣（Eunice）和鍾晴也一起扮成Barbie拍片！

豈料影片上載在IG後，竟然有網民就在何依婷的IG留言道：「本身幾中意你，又靚又叻又純，點知原來你同呢班拜金女咁frd，真係形象Byebye。」

蔡嘉欣 何依婷 4女一齊拍片，左起：陳詩欣、鍾晴、何依婷、蔡嘉欣。
4女一齊拍片，左起：陳詩欣、鍾晴、何依婷、蔡嘉欣。（圖片來源：IG@reginahyt）
蔡嘉欣 何依婷
（圖片來源：IG@reginahyt）

蔡嘉欣鬧爆網民：不嬲都係我自己拜金㗎啦！

在位網民留言中，蔡嘉欣不忍反擊：「下？因為同我哋做朋友就唔鍾意Regina啦？唉，傷心！」亦有網民留言寫道：「我唔喜歡嘉欣，她帶壞詩欣離開TVB，自己拜金就好啦，要人跟佢走。」當事人陳詩欣隨即澄清：「親，我未離開TVB啊，無（冇）比（畀）人帶壞啊。」蔡嘉欣睇落好嬲，仲反擊：「你咩事呀？不嬲都係我自己拜金㗎啦！你點解覺得我地一齊拍個片就認定佢地都拜金呀！離唔離開TVB又關我事？我帶壞人哋呀？吓？」

蔡嘉欣被稱為「拜金KOL」

參選香港小姐後加入TVB4年的蔡嘉欣入行前已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人前男友吳子沖，並結識有錢ibanker新歡。雖然事後一再澄清，但「拜金」一詞從此與她劃上等號。近日她更善用封號，以「拜金系列」在YouTube拍片分享買名牌手袋的攻略，日前更拉埋《姊妹淘》好友陳詩欣組成「拜金組合」，大晒名牌手袋，「一睇呢個陣容就知我哋呢個拜金組合又Come Back喇！我哋依家已經變成拜金嘅No.1指標，拜金KOL！」期間，二人更狂曬手上的名牌包包，更笑言買袋分分鐘是「致富之道」，極力推介女士們入手！

蔡嘉欣 何依婷 蔡嘉欣指與現任男友是在與前任男友分手一段時間後，因為緣分而結識的，她更大讚對方好細心。
蔡嘉欣指與現任男友Derek是在與前任男友吳子沖分手一段時間後，因為緣分而結識。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
蔡嘉欣 何依婷 蔡嘉欣 自名「拜金組合」。
自名「拜金組合」。（圖片來源：YouTube@kayan c截圖）
蔡嘉欣 何依婷 蔡嘉欣 Chanel 年度必買 拜金
早前蔡嘉欣大晒手上的今季Chanel搶手貨Denim Mini Flap Bag 20cm，售價34,000元，相對同型號售價約36,700元全皮革手袋相對便宜一點。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
蔡嘉欣 何依婷 蔡嘉欣。
蔡嘉欣。（圖片來源：[email protected]

睇返蔡嘉欣之前的報道：

蔡嘉欣入行兩年一直被封拜金女 為有米新歡狠飛舊愛 出自白文爆料圖洗底

男友租屋方便蔡嘉欣出入電視城

娛樂圈向來都是憎人富貴厭人貧，入行只有兩年的蔡嘉欣前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人吳子沖，並結識有錢ibanker新歡，男友更在將軍澳天晉租了一個月租近二萬五元的單位，方便她參選時出入將軍澳電視城。

蔡嘉欣 何依婷 蔡嘉欣近日在TVB新劇《智能愛人》中飾演奇點銷售部職員Joey張祖儀），不時大晒長腿。
蔡嘉欣於TVB新劇《智能愛人》中飾演奇點銷售部職員Joey（張祖儀），大騷長腿。（圖片來源：TVB劇照）
蔡嘉欣 何依婷 曾被指為了有米新歡撇大茄演員男友的蔡嘉欣，與ibanker男友拍拖三年經常出埠外遊，蔡嘉欣唔介意男友高調曝光，在IG狂晒二人親密合照。
曾被指為了有米新歡撇大茄演員男友的蔡嘉欣，與新歡男友Derek拍拖四年多經常出埠外遊，蔡嘉欣唔介意男友高調曝光，在IG狂晒二人親密合照。（圖片來源：蔡嘉欣IG）

蔡嘉欣社交網為自己平反

蔡嘉欣曾在社交網的限時動態中出po為自己大平反，她先是貼出一段有關網民指她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的報道，當時她說：「已經入行2年，相信大家對蔡嘉欣了唔深，我自己都學習了解自己多啲，從來都係一個唔喜歡解釋嘅人，所以藉住今次畀大家了解我多啲。」

蔡嘉欣 何依婷 蔡嘉欣忽然重提她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的舊報道，為自己大平反。
蔡嘉欣忽然重提她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的舊報道，為自己大平反。（圖片來源：圖片來源：蔡嘉欣IG）

蔡嘉欣：「分手原因唔想去回憶」

她續說：「簡單來說，5年前我係被分手的，分手原因我都唔想去回憶，畢竟已經事過境遷，放下雖則放下但朋友是做不來的，至於現任，係分手後一段時間因為緣分而結識的。謝謝大家的關心和理解，我會繼續努力做好自己的工作！」

蔡嘉欣 何依婷 蔡嘉欣指與現任男友是在與前任男友分手一段時間後，因為緣分而結識的，她更大讚對方好細心。
蔡嘉欣指與現任男友Derek是在與前任男友吳子沖分手一段時間後，因為緣分而結識。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）

蔡嘉欣澄清男友冇做過ibanker

蔡嘉欣曾拍片分享同男友Derek去酒店玩staycation時，亦有乘機在片中澄清Derek其實無做ibanker，而係做匯豐MT（管理培訓生）出身，之後跳過幾間銀行，職務比較接近業務銀行，cover過好多大型跨國企業，蔡嘉欣更指他以前幫公司搵幾千萬上落，不過現在他已轉行無再做銀行業。片中蔡嘉欣更透露兩人的初遇，是因為她在失戀後，被朋友帶去clubbing，而後透過朋友介紹認識。

蔡嘉欣 何依婷 蔡嘉欣 Derek自言已做了9年銀行工覺得太悶，因此決定轉行去摸索其他嘢。
Derek自言已做了9年銀行工覺得太悶，因此決定轉行去摸索其他嘢。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）

網友為蔡嘉欣澄清

其實當年蔡嘉欣參選港姐時，被指「紅左之後拋棄舊愛去識ibanker」，已有網民立即幫佢澄清，話當年佢地一齊開網店兼同居，點知有一日男方突然講分手，搞到蔡嘉欣要喊住返娘家。後來睇IG留言，先知道原來係男方識咗第二個。

蔡嘉欣 何依婷 去年參選港姐即成頂頭大熱，蔡嘉欣打入五強後落選，有指是非纏身所致。
前年參選港姐即成頂頭大熱，但蔡嘉欣打入五強後最終落選，有指是因是非纏身所致。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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