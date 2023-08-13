蔡嘉欣拍片扮Barbie 慘被網友狠批忍唔住反擊：不嬲都係我自己拜金㗎啦
何依婷被網民批同拜金女好Friend
電影《Barbie芭比》自上畫後好評不斷，不少女生在現身中也穿上一身粉紅色裝束打扮成戲中的Barbie。昨天（13日）蔡嘉欣與幾位TVB好姊妹何依婷（Regina）、陳詩欣（Eunice）和鍾晴也一起扮成Barbie拍片！
豈料影片上載在IG後，竟然有網民就在何依婷的IG留言道：「本身幾中意你，又靚又叻又純，點知原來你同呢班拜金女咁frd，真係形象Byebye。」
蔡嘉欣鬧爆網民：不嬲都係我自己拜金㗎啦！
在位網民留言中，蔡嘉欣不忍反擊：「下？因為同我哋做朋友就唔鍾意Regina啦？唉，傷心！」亦有網民留言寫道：「我唔喜歡嘉欣，她帶壞詩欣離開TVB，自己拜金就好啦，要人跟佢走。」當事人陳詩欣隨即澄清：「親，我未離開TVB啊，無（冇）比（畀）人帶壞啊。」蔡嘉欣睇落好嬲，仲反擊：「你咩事呀？不嬲都係我自己拜金㗎啦！你點解覺得我地一齊拍個片就認定佢地都拜金呀！離唔離開TVB又關我事？我帶壞人哋呀？吓？」
蔡嘉欣被稱為「拜金KOL」
參選香港小姐後加入TVB4年的蔡嘉欣入行前已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人前男友吳子沖，並結識有錢ibanker新歡。雖然事後一再澄清，但「拜金」一詞從此與她劃上等號。近日她更善用封號，以「拜金系列」在YouTube拍片分享買名牌手袋的攻略，日前更拉埋《姊妹淘》好友陳詩欣組成「拜金組合」，大晒名牌手袋，「一睇呢個陣容就知我哋呢個拜金組合又Come Back喇！我哋依家已經變成拜金嘅No.1指標，拜金KOL！」期間，二人更狂曬手上的名牌包包，更笑言買袋分分鐘是「致富之道」，極力推介女士們入手！
睇返蔡嘉欣之前的報道：
蔡嘉欣入行兩年一直被封拜金女 為有米新歡狠飛舊愛 出自白文爆料圖洗底
男友租屋方便蔡嘉欣出入電視城
娛樂圈向來都是憎人富貴厭人貧，入行只有兩年的蔡嘉欣前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人吳子沖，並結識有錢ibanker新歡，男友更在將軍澳天晉租了一個月租近二萬五元的單位，方便她參選時出入將軍澳電視城。
蔡嘉欣社交網為自己平反
蔡嘉欣曾在社交網的限時動態中出po為自己大平反，她先是貼出一段有關網民指她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的報道，當時她說：「已經入行2年，相信大家對蔡嘉欣了唔深，我自己都學習了解自己多啲，從來都係一個唔喜歡解釋嘅人，所以藉住今次畀大家了解我多啲。」
蔡嘉欣：「分手原因唔想去回憶」
她續說：「簡單來說，5年前我係被分手的，分手原因我都唔想去回憶，畢竟已經事過境遷，放下雖則放下但朋友是做不來的，至於現任，係分手後一段時間因為緣分而結識的。謝謝大家的關心和理解，我會繼續努力做好自己的工作！」
蔡嘉欣澄清男友冇做過ibanker
蔡嘉欣曾拍片分享同男友Derek去酒店玩staycation時，亦有乘機在片中澄清Derek其實無做ibanker，而係做匯豐MT（管理培訓生）出身，之後跳過幾間銀行，職務比較接近業務銀行，cover過好多大型跨國企業，蔡嘉欣更指他以前幫公司搵幾千萬上落，不過現在他已轉行無再做銀行業。片中蔡嘉欣更透露兩人的初遇，是因為她在失戀後，被朋友帶去clubbing，而後透過朋友介紹認識。
網友為蔡嘉欣澄清
其實當年蔡嘉欣參選港姐時，被指「紅左之後拋棄舊愛去識ibanker」，已有網民立即幫佢澄清，話當年佢地一齊開網店兼同居，點知有一日男方突然講分手，搞到蔡嘉欣要喊住返娘家。後來睇IG留言，先知道原來係男方識咗第二個。
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