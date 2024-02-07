蔡嘉欣親姐姐泰國行大解放 與藝人妹妹勁大對比：阿媽好唔公平
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29歲「拜金港姐」蔡嘉欣（Kayan）在去年12月與拍拖7年的男友Derek喜結連理，當日引人注目的姊妹團中，唯一一位非娛樂圈的姊妹原來就是比她大1年半的親姐姐Nicole，外貌和身形都絕不輸一眾娛圈女星。近日，蔡嘉欣的姐姐到泰國旅行，陸續在IG分享分享了泳裝照，超養眼的模樣頓時將妹妹比下去！
蔡嘉欣姐姐曬噴血的三點式泳裝
蔡嘉欣姐姐Nicole在IG公開極性感泳照，她穿上一條性感的deep V長裙，展示出迷人的事業線和光滑的背部，讓人留下深刻的印象。然而，這還不夠，她還發布了一系列令人噴血的三點式泳裝照片，穿上白色比堅尼的她大騷S字身形，身材好得連泳衣遮都遮不住，讓人有無限的遐想空間！
蔡嘉欣：豐500次都唔夠
身為KOL的蔡嘉欣，過去周不時都會在社交網站分享扮靚心得，上個月更曾經分享接受豐胸療程的效果。見到姐姐如此fit爆，豐胸後的蔡嘉欣都忍不住留言說：「豐500次都唔夠姐姐嚟呀，點解我媽畀晒啲營養姐？」而2姊妹的好友亦留言調侃：「@kayan.c你阿媽好唔公平呀😢點解你一半都冇嘅？」
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