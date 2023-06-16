蔡嘉欣

蔡嘉欣孖真家姐遊泰國狂曬泳裝 曾任空姐連「阿哥」黃建東都讚靚

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2019年落選港姐蔡嘉欣早前po出為男友慶祝生日的相片，結果惹來網民指她和黃建東撞樣，事後蔡嘉欣大方回應，兼與黃建東合體出鏡，笑言「兄妹相認」，令網友大讚她相當玩得！近日她和真家姐Nicole飛泰國旅遊，仲狂曬靚相，引來其「假哥哥」黃建東勁呷醋，話要下次跟埋一齊去！

蔡嘉欣 黃建東 撞樣 近鏡睇真係幾似樣！
蔡嘉欣同黃建東近鏡睇真係幾似樣！不過蔡嘉欣事後都有解釋返，她只是因為影相前一晚食了個酸辣粉，翌日lunch就變得腫了一圈，但她依然覺得幾cutie！（圖片來源：[email protected]
黃建東 撞樣 蔡嘉欣 蔡嘉欣與男友食飯慶祝生日大曬恩愛。
當日蔡嘉欣與男友食飯慶祝生日大曬恩愛，不過網民就將焦點放在蔡嘉欣個樣上面，紛紛留言指她和以前唔同樣：「第一眼以為係黃建東，成個樣變左第二個人咁。」。（圖片來源：[email protected]

蔡嘉欣 同家姐玩泳裝Battle

現年29歲的蔡嘉欣近日同家姐Nicole及兩位男士一齊遊泰國，更大玩泳裝Battle，曾在香港航空任職空姐的Nicole，身形比細妹更豐滿，蔡嘉欣更特別出po感性地介紹她：「真姐姐，年紀比我大1年半，但心智好像比我年幼10年，姐姐永遠是單純善良，長期放空，很多時唔知佢諗緊乜，但佢有佢可愛之處，Love you。」

蔡嘉欣 蔡嘉欣與Nicole兩姊妹，與身為KOL的好友Mansion鬥玩泳裝Battle。
蔡嘉欣與Nicole兩姊妹，與身為KOL的好友Mansion鬥玩泳裝Battle。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 站在中間穿著螢光黃色比堅尼的的家姐非常搶眼。
站在中間穿著螢光黃色比堅尼的的家姐非常搶眼。（圖片來源：[email protected]

兩姊妹又各自影了不少單人泳裝照，蔡嘉欣更被陳詩欣取笑太「造作」：

黃建東：下次帶埋假哥哥一齊去

網民都紛紛大讚家姐Nicole靚女又可愛，又好奇問：「兩姊妹把聲點解可以咁相似？」引來蔡嘉欣笑答：「真的一樣聲&語調，不過我覺得我唱歌好聽啲！」連黃建東都有在她的po文下搞笑留言：「我的好妹妹，真姐姐好靚呀～下次可唔可以帶埋假哥哥一齊去？我要幫你哋影靚相～」

蔡嘉欣 黃建東 撞樣 黃建東同樣係玩得之人！
網民指家姐塊面圓啲，反而同黃建東冇咁似「兄妹」！（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 5日4夜的泰國之旅，兩姊妹玩到好似Fashion Show一樣。
5日4夜的泰國之旅，兩姊妹玩到好似Fashion Show一樣。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 兩姊妹一齊著泰服變身泰妹。
兩姊妹一齊著泰服變身泰妹。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 家姐仲著埋短褲仔上陣大曬美腿。
家姐仲著埋短褲仔上陣大曬美腿。（圖片來源：[email protected]

蔡嘉欣與家姐同住互撐對方生意

其實家姐Nicole不時都會曬出同蔡嘉欣的合照，兩姊妹感情深厚，曾做空姐的她現時轉行做美容，主力幫人修眉整眉，亦有搵細妹蔡嘉欣幫手做生招牌吸客。蔡嘉欣之情拍片介紹自己的新居時，曾透露兩人同住，又指家姐身高有163cm，並同樣有為妹妹的服裝網店擔任Model。

蔡嘉欣 蔡嘉欣與家姐同住。
蔡嘉欣與家姐同住。（圖片來源：[email protected] c）
蔡嘉欣 家姐有163cm高。
家姐有163cm高。（圖片來源：[email protected] c）
蔡嘉欣 曾任職香港航空的空姐。
曾任職香港航空的空姐。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 家姐Nicole比蔡嘉欣大1歲半，即現年為30歲。
家姐Nicole比蔡嘉欣大1歲半，即現年為30歲。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 Nicole不時搵細妹蔡嘉欣幫其美容生意做生招牌吸客。
Nicole不時搵細妹蔡嘉欣幫其美容生意做生招牌吸客。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 兩姊妹感情勁好！
兩姊妹感情勁好！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected] c

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