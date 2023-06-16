蔡嘉欣孖真家姐遊泰國狂曬泳裝 曾任空姐連「阿哥」黃建東都讚靚

2019年落選港姐蔡嘉欣早前po出為男友慶祝生日的相片，結果惹來網民指她和黃建東撞樣，事後蔡嘉欣大方回應，兼與黃建東合體出鏡，笑言「兄妹相認」，令網友大讚她相當玩得！近日她和真家姐Nicole飛泰國旅遊，仲狂曬靚相，引來其「假哥哥」黃建東勁呷醋，話要下次跟埋一齊去！