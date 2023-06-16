蔡嘉欣孖真家姐遊泰國狂曬泳裝 曾任空姐連「阿哥」黃建東都讚靚
蔡嘉欣 同家姐玩泳裝Battle
現年29歲的蔡嘉欣近日同家姐Nicole及兩位男士一齊遊泰國，更大玩泳裝Battle，曾在香港航空任職空姐的Nicole，身形比細妹更豐滿，蔡嘉欣更特別出po感性地介紹她：「真姐姐，年紀比我大1年半，但心智好像比我年幼10年，姐姐永遠是單純善良，長期放空，很多時唔知佢諗緊乜，但佢有佢可愛之處，Love you。」
兩姊妹又各自影了不少單人泳裝照，蔡嘉欣更被陳詩欣取笑太「造作」：
黃建東：下次帶埋假哥哥一齊去
網民都紛紛大讚家姐Nicole靚女又可愛，又好奇問：「兩姊妹把聲點解可以咁相似？」引來蔡嘉欣笑答：「真的一樣聲&語調，不過我覺得我唱歌好聽啲！」連黃建東都有在她的po文下搞笑留言：「我的好妹妹，真姐姐好靚呀～下次可唔可以帶埋假哥哥一齊去？我要幫你哋影靚相～」
蔡嘉欣與家姐同住互撐對方生意
其實家姐Nicole不時都會曬出同蔡嘉欣的合照，兩姊妹感情深厚，曾做空姐的她現時轉行做美容，主力幫人修眉整眉，亦有搵細妹蔡嘉欣幫手做生招牌吸客。蔡嘉欣之情拍片介紹自己的新居時，曾透露兩人同住，又指家姐身高有163cm，並同樣有為妹妹的服裝網店擔任Model。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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