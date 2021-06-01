蔡嘉欣拍片搞「Home Tour」小蝸居曝光 霸道寸爆家姐：邊個畀錢邊個話事！
無綫《姊妹淘》主持蔡嘉欣出名拜金最叻晒富貴生活，日前她在YouTube上載一條名為「蔡嘉欣2021 home tour ．自己設計的溫馨木系小蝸居」的片，片中提到花了不少心思去設計新屋，親手創造一個尋於她與家姐Nicole的安樂窩。
編輯：東方新地丨圖片：蔡嘉欣@IG、蔡嘉欣@Youtube丨原文：新Monday
蔡嘉欣曾表示：收入不穩買樓難過壓力測試
蔡嘉欣早前在無綫節目中曾提到做藝人收入不穩買樓難過壓力測試，一向喜歡買名牌的她就被網友寸爆：「你啲手袋夠畀首期。」而近日蔡嘉欣在YouTube上載一條新居片，該新居是她與姐姐Nicole一同居住。
小蝸居走溫馨木系風格
蔡嘉欣的小蝸居不大，全屋走溫馨木系風格，傢俱與廚櫃等都是以木色、白色為主，十分簡潔舒服。蔡嘉欣提到：「我自己搵傢俱訂製公司，自己畫圖設計一啲傢俱出嚟。」她的新居有很多儲物空間，兩姊妹雖然有很多東西，但望落也十分整齊。而她們的廚房位也非常整齊，明顯平時有花時間清潔。
突然上車成功
有指蔡嘉欣去年成功上車，新居是自己物業，所以她十分用心去設計，在短片中她表示親身設計家俱又有鑽牆，而她回覆傳媒時更提到用了十幾萬做裝修，希望大家的焦點放在屋中的設計、擺設上面。
蔡嘉欣寸爆家姐：邊個畀錢邊個話事
平時牙尖嘴利的蔡嘉欣，得罪人多，估唔到連親家姐都唔畀面，她在片中大講自己如何親手畫圖設計，家姐Nicole表示自己也有畀意見，她聲大大說：「邊個畀錢邊個話事！」直指家姐的意見完全唔使理會。
網友讚可以轉行做室內設計
不少網友也覺得蔡嘉欣的新居設計得十分好，又留言大讚：「淡色的木紋傢俬確實增添和諧感覺，我最喜歡實用的係那張摺檯和擺放爐具的層架。」、「Kayan可以轉埋行做室內設計，期待下一條片！」
早前被鬧扮領養狗仔
另外，蔡嘉欣早前聲稱新養的兩隻狗仔是朋友所送，卻被網民踢爆其實是購買回來，她提到狗仔是由一個開寵物店的朋友所送的，而事後她也有封利是給對方以補貼狗仔的打針錢。蔡嘉欣講到：「因為都畀人鬧慣，入行以嚟都畀人鬧，鬧咗一年半。」