蔡嘉欣拍片搞「Home Tour」小蝸居曝光 霸道寸爆家姐：邊個畀錢邊個話事！

無綫《姊妹淘》主持蔡嘉欣出名拜金最叻晒富貴生活，日前她在YouTube上載一條名為「蔡嘉欣2021 home tour ．自己設計的溫馨木系小蝸居」的片，片中提到花了不少心思去設計新屋，親手創造一個尋於她與家姐Nicole的安樂窩。

編輯：東方新地丨圖片：蔡嘉欣@IG、蔡嘉欣@Youtube丨原文：新Monday