智能愛人｜蔡嘉欣入行兩年一直被封拜金女 為有米新歡狠飛舊愛 出自白文爆料圖洗底
文：東方新地｜圖：蔡嘉欣IG、蔡嘉欣YouTube影片截圖、新傳媒圖片庫
男友租屋方便蔡嘉欣出入電視城
娛樂圈向來都是憎人富貴厭人貧，入行只有兩年的蔡嘉欣前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人吳子沖，並結識有錢ibanker新歡，男友更在將軍澳天晉租了一個月租近二萬五元的單位，方便她參選時出入將軍澳電視城。
蔡嘉欣日前忽然在社交網的限時動態中出po為自己大平反，她先是貼出一段有關網民指她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的報道，她說：「已經入行2年，相信大家對蔡嘉欣了唔深，我自己都學習了解自己多啲，從來都係一個唔喜歡解釋嘅人，所以藉住今次畀大家了解我多啲。」
蔡嘉欣：「分手原因唔想去回憶」
她續說：「簡單來說，5年前我係被分手的，分手原因我都唔想去回憶，畢竟已經事過境遷，放下雖則放下但朋友是做不來的，至於現任，係分手後一段時間因為緣分而結識的。謝謝大家的關心和理解，我會繼續努力做好自己的工作！」
澄清男友冇做過ibanker
蔡嘉欣日前拍片分享同男友Derek去酒店玩staycation時，亦有乘機在片中澄清Derek其實無做ibanker，而係做匯豐MT（管理培訓生）出身，之後跳過幾間銀行，職務比較接近業務銀行，cover過好多大型跨國企業，蔡嘉欣更指他以前幫公司搵幾千萬上落，不過現在他已轉行無再做銀行業。片中蔡嘉欣更透露兩人的初遇，是因為她在失戀後，被朋友帶去clubbing，而後透過朋友介紹認識。
其實當年蔡嘉欣參選港姐時，被指「紅左之後拋棄舊愛去識ibanker」，已有網民立即幫佢澄清，話當年佢地一齊開網店兼同居，點知有一日男方突然講分手，搞到蔡嘉欣要喊住返娘家。後來睇IG留言，先知道原來係男方識咗第二個。
舊愛有份參演新劇《七公主》
而她這個前男友原來是TVB藝人吳子沖（Felix Ng），曾是青少年節目《Y Angle》的主持，在新劇《七公主》中，也有份飾演劍擊手兼物理治療師張文豪。2016年兩人都仲有一齊去韓國旅行，仲好sweet咁去花花cafe。直到同年10月，蔡嘉欣一個人出走新疆，而她亦曾在一段訪問中表示出走原因就係因為同男朋友分咗手，估計當時她所講嘅就係吳子沖。
工作機會遠超同年港姐三甲
雖然蔡嘉欣在2019年參選港姐大熱倒灶，但隨即被無綫睇中簽約成親生女，極速被安排加入扮靚節目《姊妹淘》做主持，更有份參演近日播出的劇集《智能愛人》、《金宵大廈2》、《飛虎之壯志英雄》及處境劇《愛‧回家之開心速遞》，工作機會遠遠超過同年港姐三甲黃嘉雯、王菲和古佩玲。近日她還有份在無綫重頭節目《開心大綜藝》中作為常駐班底參與演出，並將參加新節目《代溝關注組》。
呻無錢做首期上車 但一櫃名牌袋
在蔡嘉欣的IG內，幾乎每日都拎不同名牌手袋，絕大部分都係Hermès同Chanel，有數得計總值肯定超過五十萬，不過佢就曾在無綫的樓盤節目內大呻未夠首期上車，又話唔想畀一成首期供幾十年樓，節目一出即被明眼網民鬧爆佢啲名牌袋都夠畀首期。不過作為野心勃勃的港女，或者蔡嘉欣想買幾千萬以上的豪宅，區區幾十萬真係唔夠呢？與其賣袋換首期，冧男友送樓可能仲可行。