智能愛人｜蔡嘉欣入行兩年一直被封拜金女 為有米新歡狠飛舊愛 出自白文爆料圖洗底

近日有份參演新劇《智能愛人》的蔡嘉欣，前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而狠飛拍拖數年的無綫藝人吳子沖，轉而結識現任有米ibanker新歡，日前她忽然在社交網的限時動態中出po為自己大平反！

文：東方新地｜圖：蔡嘉欣IG、蔡嘉欣YouTube影片截圖、新傳媒圖片庫