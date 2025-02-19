拜金港姐蔡嘉欣自爆入行前真面目 10年醫美進化史全曝光 網民睇法兩極
蔡嘉欣 公開10年前闊臉照 愛做醫美竟然關TVB事？
蔡嘉欣在片中大曬自己10年前的舊照，她指自己10年前後五官差別不大，最主要的變化是在輪廓上，她更坦承自己面部曾多次多針，包括肉毒、透明質酸、少女針，膠原針、美神針、水光針等都有打過，她更講到自己變得愛做醫美，竟然關TVB事。
蔡嘉欣表示從25、26歲，即2019年選港姐並加入TVB時期，臉上的膠原開始急劇流失，看起來臉上凹陷又好憔悴，在TVB返工時會被問是否好攰。她說：「真正開始變得貪靚都係呢五年間嘅事，因為選完港姐入完TVB，入到去間公司見到咁多美女，大家都好努力保養，提升自己嘅競爭力。」
10年前已在下巴打透明質酸針
蔡嘉欣指自己以前臉頰較闊，看起來沒福氣，像尖酸刻薄的模樣，打完膠原針後，變得較有弧度。她憶述自己第一次接觸醫美是大約10年前在下巴打針，前後打過三次透明質酸，因為她覺得自己天生下巴太短，而且中間有「小屁股啄位」，雖然第一次效果很快消失，但第二、三次效果就很持久，所以已有7、8年沒再打。
打完針傷口紅腫需要時間修復 警告大家「安全第一，愛美第二」
蔡嘉欣對自己現在的樣貌好滿意，她直言只得返額頭係純天然：「成塊面都係膠原針，得額頭冇打過，額頭係比較天然。」不過她亦提到打針的風險，更分享了不少她打完針後的爛面相，相中見到她傷口紅腫，更滿面傷痕，十分嚇人，她也直說其實每次面部做完醫美都會有創傷，需要時間修復，但總是持續地想去做。
蔡嘉欣亦有警告大家不是人人都適合打針，並指在眼窩位置打針很危險：「呢啲位如果你真係填歪咗少少，落到啲神經，會好容易盲咗。」又不忘提醒大家：「醫美雖然係正，但我覺得少量多次會比較好嘅，唔好貪心，我寧願嗰個效果係慢慢見到，都唔好一嘢泵到咁大，少量多次然後每隔一段時間去Refill。」並強調「安全第一，愛美第二」。
網民睇法兩極：夠真夠坦白 vs 老咗你就知
網民對蔡嘉欣今次的分享睇法兩極，有網民欣賞蔡嘉欣夠真夠坦白，更讚她現在的樣貌好靚好自然：「鍾意你夠真，真係冇乜邊個女YouTuber，夠膽咁誠實講晒出嚟，Respect」、「以前唔係太鍾意佢，覺得有點拜金，不過睇完youtube啲旅遊視頻之後，又覺得嘉欣幾真夠坦白又靚女」、「你都夠坦白，好過好多女藝人成日話自己天生麗質其實狂打針。有經濟條件適量既醫美都好正常」、「打完都好自然好靚」、「改造很成功」等。
但亦有網民指蔡嘉欣個樣愈整愈怪，擔心她以後個樣會變翻版夏蕙姨或Do姐，紛紛說：「樣依家怪怪的，以前好d」、「感覺你已經應該上咗癮」、「真係不要打太多，近來好似冇以前靚，面型好似方型咗」、「遲多幾年你個面就會PK」、「老咗就知道醫美side effect!」、「依家好似靚，老咗你就知，你見黃夏蕙婆婆」、「驚唔驚之後變咗Do姐咁」、「你咁早開始醫美，當你去50歲嘅時候就會打乜嘢都冇用！就會係另一鄭裕玲」等。