蔡嘉欣27歲生日繼續拜金拜金炫富 自爆收男友五位數字支票

蔡嘉欣既是無綫藝人又是KOL，除了幕前演出外更身兼多職從事保健產品生意，去年她手揸40萬現金去匯款並在社交網炫耀，受盡非議，翻查資料，原來蔡嘉欣晒命晒幸福都不是新鮮事，本性難移的她日前錄影《姊妹淘》又有炫富代表作。

撰文：東方新地 圖片：蔡嘉欣IG圖片、《姊妹淘》影片截圖