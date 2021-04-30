蔡嘉欣27歲生日繼續拜金拜金炫富 自爆收男友五位數字支票
撰文：東方新地 圖片：蔡嘉欣IG圖片、《姊妹淘》影片截圖
蔡嘉欣生財有道
《姊妹淘》主持之一的蔡嘉欣一向理財有道，入行之前已經是KOL，亦有做時裝生意，19年因為參加香港小姐而加入無綫，繼續靠自己做生招牌，買賣時裝之外更代理美容品牌，感情方面，她亦公開與有米ibanker男友拍拖。
蔡嘉欣拜金本性難改
蔡嘉欣的拜金炫富形象早已深入民心，日前度過了27歲的生日的她，獲《姊妹淘》幾位主持好友送上小蛋糕為她慶祝，蔡嘉欣接受訪問時被問及男友送甚麼禮物給她，她說：「我啲生日全部都好現實，佢寫張支票畀我，真㗎！我年年都係咁㗎喎！都有五位數字嘅！」此話一出，全場姊妹嘩嘩聲表示好羨慕！
蔡嘉欣曾晒40萬現金
去年蔡嘉欣在IG的限時動態分享自己手持40萬現金的照片，她解釋是安排海外匯款，由於每次都是現金交易，每次膽戰心驚，此舉惹來不少網友嘩然，亦有網友認為她借機會炫富，事後她表示會自我反省。
蔡嘉欣晒命早有前科
被指上位快過港姐三甲的蔡嘉欣，恃住有米ibanker男友錫到燶，周身名牌狂炫富，晒命唔使本，好快就成為犯眾憎。蔡嘉欣殺入《姊妹淘》不斷諗計搶fo，霸頭位搶對白冇大冇細。早前蔡嘉欣上樓盤節目接受訪問狂呻樓價高企難上車，不過家中有兩大個櫃放滿包包，被網民狂插總值幾十萬的包包已經夠做首期。明知自己惹火，蔡嘉欣都唔識低調立品，好明顯輸經驗。
蔡嘉欣上位快過港姐三甲
入行只有兩年的蔡嘉欣前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人吳子沖，並結識有錢ibanker新歡，男友更在將軍澳天晉租了一個月租近二萬五元的單位，方便她參選時出入將軍澳電視城。結果蔡嘉欣大熱倒灶，即被無綫睇中簽約成親生女，極速被安排加入《姊妹淘》做主持，更有份參演劇集《智能愛（AI）人》及處境劇《愛回家‧開心速遞》，工作機會遠遠超過同年港姐三甲。
為人高調過分進取惹人藐爆
做慣網紅的蔡嘉欣，時裝及美容觸覺都有番咁上下，做《姊妹淘》主持開中佢嗰瓣，不過野心太大亦令她成為不少人的假想敵，據知情者透露：「Kayan（蔡嘉欣）表現得太進取，搶對白講同埋成日霸頭位、中間位都好明顯，試過有一集講美腿準則，為咗突顯自己高人一等同長腿，佢提議幾位女主持喺鏡頭前鬥腳長，佢又笑唔係個個女主持都可以坐喺長凳腳掂地。恃住自己口才好公司又畀機會，Kayan喺其他人面前都幾寸嘴㗎，但對住大家姐莊思敏就扮晒嘢好奉承，最難頂都係成日晒名牌袋同晒男朋友點樣錫佢，又話男友帶佢遊世界去過好多個國家咁，正所謂一山不能藏二虎，傅嘉莉就最唔妥佢，喺背後藐爆。」
呻無錢做首期上車
在蔡嘉欣的IG內，幾乎每日都拎不同名牌手袋，絕大部分都係Hermès同Chanel，有數得計總值肯定超過五十萬，不過佢就曾在無綫的樓盤節目內大呻未夠首期上車，又話唔想畀一成首期供幾十年樓，節目一出即被明眼網民鬧爆佢啲名牌袋都夠畀首期。作為野心勃勃的港女，或者蔡嘉欣想買幾千萬以上的豪宅，區區幾十萬真係唔夠呢？與其賣袋換首期，冧男友送樓可能仲可行。