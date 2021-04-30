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蔡嘉欣27歲生日繼續拜金拜金炫富 自爆收男友五位數字支票

東方新地 - 娛聞

蔡嘉欣既是無綫藝人又是KOL，除了幕前演出外更身兼多職從事保健產品生意，去年她手揸40萬現金去匯款並在社交網炫耀，受盡非議，翻查資料，原來蔡嘉欣晒命晒幸福都不是新鮮事，本性難移的她日前錄影《姊妹淘》又有炫富代表作。

撰文：東方新地 圖片：蔡嘉欣IG圖片、《姊妹淘》影片截圖

蔡嘉欣
《姊妹淘》的莊思敏與蔡嘉欣一齊慶祝生日。
蔡嘉欣
蔡嘉欣的生日願望是快些可以再有劇拍。

蔡嘉欣生財有道

《姊妹淘》主持之一的蔡嘉欣一向理財有道，入行之前已經是KOL，亦有做時裝生意，19年因為參加香港小姐而加入無綫，繼續靠自己做生招牌，買賣時裝之外更代理美容品牌，感情方面，她亦公開與有米ibanker男友拍拖。

蔡嘉欣
蔡嘉欣自爆男友每年送的生日禮物都是折現畀支票，讓她自己買自己喜歡的生日禮物。
蔡嘉欣
蔡嘉欣搞到成班姊妹起哄想收到支票做生日禮物。

蔡嘉欣拜金本性難改

蔡嘉欣的拜金炫富形象早已深入民心，日前度過了27歲的生日的她，獲《姊妹淘》幾位主持好友送上小蛋糕為她慶祝，蔡嘉欣接受訪問時被問及男友送甚麼禮物給她，她說：「我啲生日全部都好現實，佢寫張支票畀我，真㗎！我年年都係咁㗎喎！都有五位數字嘅！」此話一出，全場姊妹嘩嘩聲表示好羨慕！

蔡嘉欣
蔡嘉欣生日還收到男友送的藍色玫瑰花，她埋怨男友在情人節冇送花，見到好姊妹個個有花收，她多番施壓在生日終於收到花。
蔡嘉欣
蔡嘉欣曾與男友搵專業攝影師拍了一輯浪漫合照，不過好友陳詩欣就踢爆她與男友星期一至星期五都不用聯絡，蔡嘉欣即解釋二人互相信任，到周末見面就會好黐纏。

蔡嘉欣曾晒40萬現金

去年蔡嘉欣在IG的限時動態分享自己手持40萬現金的照片，她解釋是安排海外匯款，由於每次都是現金交易，每次膽戰心驚，此舉惹來不少網友嘩然，亦有網友認為她借機會炫富，事後她表示會自我反省。

蔡嘉欣
去年蔡嘉欣手持一疊1000元紙幣去匯款，她把照片放上社交網。
蔡嘉欣
蔡嘉欣被指過份炫耀，令人反感。

蔡嘉欣晒命早有前科

被指上位快過港姐三甲的蔡嘉欣，恃住有米ibanker男友錫到燶，周身名牌狂炫富，晒命唔使本，好快就成為犯眾憎。蔡嘉欣殺入《姊妹淘》不斷諗計搶fo，霸頭位搶對白冇大冇細。早前蔡嘉欣上樓盤節目接受訪問狂呻樓價高企難上車，不過家中有兩大個櫃放滿包包，被網民狂插總值幾十萬的包包已經夠做首期。明知自己惹火，蔡嘉欣都唔識低調立品，好明顯輸經驗。

26歲的蔡嘉欣樣貌比實際年齡成熟，去年10月開始加入《姊妹淘》成為台柱主持之一。
27歲的蔡嘉欣樣貌比實際年齡成熟，19年10月開始加入《姊妹淘》成為台柱主持之一。
去年參選港姐即成頂頭大熱，蔡嘉欣打入五強後落選，有指是非纏身所致。
19年參選港姐即成頂頭大熱，蔡嘉欣打入五強後落選，有指是非纏身所致。
入唔到三甲焉知非福，蔡嘉欣有得主持《姊妹淘》又有得拍劇，機會跑贏晒港姐三甲。
入唔到三甲焉知非福，蔡嘉欣有得主持《姊妹淘》又有得拍劇，機會跑贏晒港姐三甲。

蔡嘉欣上位快過港姐三甲

入行只有兩年的蔡嘉欣前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人吳子沖，並結識有錢ibanker新歡，男友更在將軍澳天晉租了一個月租近二萬五元的單位，方便她參選時出入將軍澳電視城。結果蔡嘉欣大熱倒灶，即被無綫睇中簽約成親生女，極速被安排加入《姊妹淘》做主持，更有份參演劇集《智能愛（AI）人》及處境劇《愛回家‧開心速遞》，工作機會遠遠超過同年港姐三甲。

有樣有身高的蔡嘉欣，不時在 IG晒泳照及性感照吸粉，其社交網粉絲早已過十萬。
有樣有身高的蔡嘉欣，不時在 IG晒泳照及性感照吸粉，其社交網粉絲早已過十萬。
曾被指為了有米新歡撇大茄演員男友的蔡嘉欣，與ibanker男友拍拖三年經常出埠外遊，蔡嘉欣唔介意男友高調曝光，在IG狂晒二人親密合照。
曾被指為了有米新歡撇大茄演員男友的蔡嘉欣，與ibanker男友拍拖三年多經常出埠外遊，蔡嘉欣唔介意男友高調曝光，在IG狂晒二人親密合照。

為人高調過分進取惹人藐爆

做慣網紅的蔡嘉欣，時裝及美容觸覺都有番咁上下，做《姊妹淘》主持開中佢嗰瓣，不過野心太大亦令她成為不少人的假想敵，據知情者透露：「Kayan（蔡嘉欣）表現得太進取，搶對白講同埋成日霸頭位、中間位都好明顯，試過有一集講美腿準則，為咗突顯自己高人一等同長腿，佢提議幾位女主持喺鏡頭前鬥腳長，佢又笑唔係個個女主持都可以坐喺長凳腳掂地。恃住自己口才好公司又畀機會，Kayan喺其他人面前都幾寸嘴㗎，但對住大家姐莊思敏就扮晒嘢好奉承，最難頂都係成日晒名牌袋同晒男朋友點樣錫佢，又話男友帶佢遊世界去過好多個國家咁，正所謂一山不能藏二虎，傅嘉莉就最唔妥佢，喺背後藐爆。」

每次拍攝及影大合照，蔡嘉欣即自動波霸佔有利位置，入行年資比她長的傅嘉莉都望塵莫及，輸晒身位，難怪在背後藐爆。
每次拍攝及影大合照，蔡嘉欣即自動波霸佔有利位置，入行年資比她長的傅嘉莉都望塵莫及，輸晒身位，難怪在背後藐爆。
早前一集講美腿準則，身高174cm的蔡嘉欣意見多多，拍前仲建議即場度腿鬥腳長。
之前有一集講美腿準則，身高174cm的蔡嘉欣意見多多，拍前仲建議即場度腿鬥腳長。
莊思敏是《姊妹淘》元老主持，經過四輯改朝換代只有她有得留低，蔡嘉欣當眾大讚莊思敏雙腿就是美腿準則，擦鞋擦出面。
莊思敏是《姊妹淘》元老主持，經過四輯改朝換代只有她有得留低，蔡嘉欣當眾大讚莊思敏雙腿就是美腿準則，擦鞋擦出面。
蔡嘉欣度過自己雙腿與身高比例合乎標準，興奮大叫沾沾自喜。
蔡嘉欣度過自己雙腿與身高比例合乎標準，興奮大叫沾沾自喜。
莊思敏拿著一張紙牌，寫上大腿與小腿的國際標準，當知道亞洲人普遍不能達標，蔡嘉欣突然把紙牌怒擲落地，表現激動，最後要莊思敏去執紙牌。
莊思敏拿著一張紙牌，寫上大腿與小腿的國際標準，當知道亞洲人普遍不能達標，蔡嘉欣突然把紙牌怒擲落地，表現激動，最後要莊思敏去執紙牌。

呻無錢做首期上車

在蔡嘉欣的IG內，幾乎每日都拎不同名牌手袋，絕大部分都係Hermès同Chanel，有數得計總值肯定超過五十萬，不過佢就曾在無綫的樓盤節目內大呻未夠首期上車，又話唔想畀一成首期供幾十年樓，節目一出即被明眼網民鬧爆佢啲名牌袋都夠畀首期。作為野心勃勃的港女，或者蔡嘉欣想買幾千萬以上的豪宅，區區幾十萬真係唔夠呢？與其賣袋換首期，冧男友送樓可能仲可行。

早前蔡嘉欣上無綫節目《我要做業主》接受胡諾言訪問，她呻樓價高企難圓業主夢，又表示唔想畀一成首期供九成，寧願儲多幾年錢先買樓。
蔡嘉欣曾上無綫節目《我要做業主》接受胡諾言訪問，她呻樓價高企難圓業主夢，又表示唔想畀一成首期供九成，寧願儲多幾年錢先買樓。
與家姐同住將軍澳兩房私樓單位的蔡嘉欣，早前自拍家居實況放上 youtube，兩個大櫃放滿名牌手袋，她竟說依家已經冇咁揮霍。
與家姐同住將軍澳兩房私樓單位的蔡嘉欣，早前自拍家居實況放上 youtube，兩個大櫃放滿名牌手袋，她竟說依家已經冇咁揮霍。

26歲蔡嘉欣殺入《姊妹淘》搶fo上位 晒名牌袋炫富犯眾憎

26歲蔡嘉欣殺入《姊妹淘》搶fo上位 晒名牌袋炫富犯眾憎

有網民睇完蔡嘉欣的供樓論，直斥她賣晒啲包包就可以當首期，插爆佢不切實際。
有網民睇完蔡嘉欣的供樓論，直斥她賣晒啲包包就可以當首期，插爆佢不切實際。
廿歲出道已經周身名牌的蔡嘉欣，擁有的名牌多不勝數，不過她對Hermès與Chanel最情有獨鍾，多年來收藏不少經典同長青的款式，睇佢IG淨係睇袋都目不暇給。
廿歲出道已經周身名牌的蔡嘉欣，擁有的名牌多不勝數，不過她對Hermès與Chanel最情有獨鍾，多年來收藏不少經典同長青的款式，睇佢IG淨係睇袋都目不暇給。

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