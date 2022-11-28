蔡嘉欣男友拍出浴片疑走光 「拜金KOL」港姐就事件驚青回應傳媒！

落選港姐蔡嘉欣之前拍片晒Hermes被指炫富又拜金，近日又被某名KOL暗指她曾經出席富豪飯局，但蔡嘉欣一於少理各種流言蜚語，近日與男友一起到酒店Staycation二人世界。有眼尖的網民發現在酒店房為蔡嘉欣大拍出浴片的男友疑似走光！