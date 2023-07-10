蔡嘉欣結婚｜拍片曬巨鑽公開穿睡衣濕住頭髮接受有米男友求婚

現年29歲的蔡嘉欣（Kayan），早前被指拒絕與TVB續約兼狂推Job等約滿，不過她亦懶理懶理傳言繼續周圍去旅行，非常自得其樂。今日（10日）她突然宣布被拍拖7年的圈外有米男友Derek求婚成功，準備拉埋天窗做幸福人妻！