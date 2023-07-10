蔡嘉欣結婚｜拍片曬巨鑽公開穿睡衣濕住頭髮接受有米男友求婚
IG公開婚紗照宣布喜訊
蔡嘉欣今日（10日）在社交網站公開喜訊，並上載多張與Derek一同到法國巴黎影的婚紗照，照片中的她用甜蜜眼神望住Derek，更大方在鏡頭前咀對咀錫錫冧到爆炸：「過去一年我一直安靜地、幸福地準備我們的婚禮。來到倒數階段，是時候跟大家分享這份喜悅。Kayan要嫁人了，不遲亦不早！ 一切都剛剛好！」
Happy to announce, YES I Do! 💍
我們在一起的第7年，決定結婚了👩❤️👨💐
我的未婚夫，就是那個我想共度餘生的人！
謝謝你總是守護我，給我一切的愛和力量，帶我看見這個世界更多的美好。遇見你、和你在一起、和你共同建立屬於我們的未來，是我此生最大的福氣。
過去一年我一直安靜地、幸福地準備我們的婚禮。來到倒數階段，是時候跟大家分享這份喜悅。Kayan要嫁人了，不遲亦不早！ 一切都剛剛好！熱切期待著我們的未來！
去年9月答應求婚
蔡嘉欣笑言與男友其實一早已經有共識要結婚，因此兩人於去年在未求婚的情況之下就已經去了影婚紗相，影完婚紗相之後，男友才在摩洛哥正式向自己求婚。她同時在YouTube頻道公開自己去年9月於摩洛哥被求婚的片段，當時的蔡嘉欣剛剛洗完澡，頭髮還在滴水的情況之下，穿着睡衣就被男友拿出戒指求婚：「佢仲着住條底褲，我拍片仲要幫佢打格仔！呢個就係我哋嘅簡單moment。」
蔡嘉欣本為YouTuber，2019年參選港姐入圍最後五強，及後加入TVB成為旗下經理人合約藝員，她在8部劇中演出過小配角，主力擔任節目《姊妹淘》和《流行都市》主持。
蔡嘉欣被稱為「拜金KOL」
參選香港小姐後加入TVB約三年的的蔡嘉欣入行前已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人前男友吳子沖，並結識有錢ibanker新歡。雖然事後一再澄清，但「拜金」一詞從此與她劃上等號。近日她更善用封號，以「拜金系列」在YouTube拍片分享買名牌手袋的攻略，日前更拉埋《姊妹淘》好友陳詩欣組成「拜金組合」，大晒名牌手袋，「一睇呢個陣容就知我哋呢個拜金組合又Come Back喇！我哋依家已經變成拜金嘅No.1指標，拜金KOL！」期間，二人更狂曬手上的名牌包包，更笑言買袋分分鐘是「致富之道」，極力推介女士們入手！
睇返蔡嘉欣之前的報道：
蔡嘉欣入行兩年一直被封拜金女 為有米新歡狠飛舊愛 出自白文爆料圖洗底
男友租屋方便蔡嘉欣出入電視城
娛樂圈向來都是憎人富貴厭人貧，入行只有兩年的蔡嘉欣前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人吳子沖，並結識有錢ibanker新歡，男友更在將軍澳天晉租了一個月租近二萬五元的單位，方便她參選時出入將軍澳電視城。
蔡嘉欣社交網為自己平反
蔡嘉欣曾在社交網的限時動態中出po為自己大平反，她先是貼出一段有關網民指她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的報道，當時她說：「已經入行2年，相信大家對蔡嘉欣了唔深，我自己都學習了解自己多啲，從來都係一個唔喜歡解釋嘅人，所以藉住今次畀大家了解我多啲。」
蔡嘉欣：「分手原因唔想去回憶」
她續說：「簡單來說，5年前我係被分手的，分手原因我都唔想去回憶，畢竟已經事過境遷，放下雖則放下但朋友是做不來的，至於現任，係分手後一段時間因為緣分而結識的。謝謝大家的關心和理解，我會繼續努力做好自己的工作！」
蔡嘉欣澄清男友冇做過ibanker
蔡嘉欣曾拍片分享同男友Derek去酒店玩staycation時，亦有乘機在片中澄清Derek其實無做ibanker，而係做匯豐MT（管理培訓生）出身，之後跳過幾間銀行，職務比較接近業務銀行，cover過好多大型跨國企業，蔡嘉欣更指他以前幫公司搵幾千萬上落，不過現在他已轉行無再做銀行業。片中蔡嘉欣更透露兩人的初遇，是因為她在失戀後，被朋友帶去clubbing，而後透過朋友介紹認識。
網友為蔡嘉欣澄清
其實當年蔡嘉欣參選港姐時，被指「紅左之後拋棄舊愛去識ibanker」，已有網民立即幫佢澄清，話當年佢地一齊開網店兼同居，點知有一日男方突然講分手，搞到蔡嘉欣要喊住返娘家。後來睇IG留言，先知道原來係男方識咗第二個。
蔡嘉欣舊愛有份參演新劇《七公主》
而她這個前男友原來是TVB藝人吳子沖（Felix Ng），曾是青少年節目《Y Angle》的主持，在新劇《七公主》中，也有份飾演劍擊手兼物理治療師張文豪。2016年兩人都仲有一齊去韓國旅行，仲好sweet咁去花花cafe。直到同年10月，蔡嘉欣一個人出走新疆，而她亦曾在一段訪問中表示出走原因就係因為同男朋友分咗手，估計當時她所講嘅就係吳子沖。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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