蔡嘉欣結婚｜與圈外老公拍拖7年 成身金器曬巨鑽富貴出嫁

前港姐蔡嘉欣（Kayan）於今年7月宣布已接受圈外男友求婚，今日（12/03）一對新人於深灣遊艇會舉行婚禮，而早前蔡嘉欣在IG分享超豪華過大禮的照片，日前亦分享與姊妹團開party的照片，當中可見不少金飾、龍鳳金鈪，蔡嘉欣手上的巨型鑽戒亦非常搶眼！