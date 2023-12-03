蔡嘉欣結婚｜與圈外老公拍拖7年 成身金器曬巨鑽富貴出嫁
蔡嘉欣結婚｜成身金器曬巨鑽富貴出嫁
新娘子蔡嘉欣昨日在IG story分享準備出嫁前的照片，與姊妹團出發去酒店的新娘房，整個車廂塞滿結婚用品的照片，還有在結婚前夕跟足傳統做上頭儀式，以及她與新郎哥一同穿上中式嫁娶禮服的片段。
蔡嘉欣結婚｜「拜金」姊妹團有何依婷陳詩欣
蔡嘉欣的陪嫁姊妹團亦相當有睇頭，成員包括蔡嘉欣親生家姐Nicole、同樣即將成為人妻，本月初驚爆婚訊的何依婷、人妻陳詩欣（Eunice）、鍾晴（Karlie）、譚嘉儀（Vivi）、以及坐擁逾26.2萬粉絲的人氣YouTuber Manson。蔡嘉欣的家姐Nicole亦有貼上兩人合照，相中可見蔡嘉欣頸上掛有一條巨型金豬頸鍊，手上戴有四對超粗龍鳳鈪，相當有份量，新娘子行頭十足！
蔡嘉欣結婚｜拍片曬巨鑽公開穿睡衣濕住頭髮接受有米男友求婚
現年29歲的蔡嘉欣（Kayan），早前被指拒絕與TVB續約兼狂推Job等約滿，不過她亦懶理懶理傳言繼續周圍去旅行，非常自得其樂。今年7月她突然宣布被拍拖7年的圈外有米男友Derek求婚成功，準備拉埋天窗做幸福人妻！
蔡嘉欣結婚｜IG公開婚紗照宣布喜訊
蔡嘉欣於今年7月在社交網站公開喜訊，並上載多張與Derek一同到法國巴黎影的婚紗照，照片中的她用甜蜜眼神望住Derek，更大方在鏡頭前咀對咀錫錫冧到爆炸：「過去一年我一直安靜地、幸福地準備我們的婚禮。來到倒數階段，是時候跟大家分享這份喜悅。Kayan要嫁人了，不遲亦不早！ 一切都剛剛好！」
Happy to announce, YES I Do! 💍
我們在一起的第7年，決定結婚了👩❤️👨💐
我的未婚夫，就是那個我想共度餘生的人！
謝謝你總是守護我，給我一切的愛和力量，帶我看見這個世界更多的美好。遇見你、和你在一起、和你共同建立屬於我們的未來，是我此生最大的福氣。
過去一年我一直安靜地、幸福地準備我們的婚禮。來到倒數階段，是時候跟大家分享這份喜悅。Kayan要嫁人了，不遲亦不早！ 一切都剛剛好！熱切期待著我們的未來！
蔡嘉欣拍片扮Barbie 慘被網友狠批 何依婷被脫粉
電影《Barbie芭比》自上畫後好評不斷，不少女生在現身中也穿上一身粉紅色裝束打扮成戲中的Barbie。昨天（13日）蔡嘉欣與幾位TVB好姊妹何依婷（Regina）、陳詩欣（Eunice）和鍾晴也一起扮成Barbie拍片！
豈料影片上載在IG後，竟然有網民就在何依婷的IG留言道：「本身幾中意你，又靚又叻又純，點知原來你同呢班拜金女咁frd，真係形象Byebye。」
蔡嘉欣鬧爆網民：不嬲都係我自己拜金㗎啦！
在位網民留言中，蔡嘉欣不忍反擊：「下？因為同我哋做朋友就唔鍾意Regina啦？唉，傷心！」亦有網民留言寫道：「我唔喜歡嘉欣，她帶壞詩欣離開TVB，自己拜金就好啦，要人跟佢走。」當事人陳詩欣隨即澄清：「親，我未離開TVB啊，無（冇）比（畀）人帶壞啊。」蔡嘉欣睇落好嬲，仲反擊：「你咩事呀？不嬲都係我自己拜金㗎啦！你點解覺得我地一齊拍個片就認定佢地都拜金呀！離唔離開TVB又關我事？我帶壞人哋呀？吓？」
蔡嘉欣被稱為「拜金KOL」
參選香港小姐後加入TVB約三年的的蔡嘉欣入行前已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人前男友吳子沖，並結識有錢ibanker新歡。雖然事後一再澄清，但「拜金」一詞從此與她劃上等號。近日她更善用封號，以「拜金系列」在YouTube拍片分享買名牌手袋的攻略，日前更拉埋《姊妹淘》好友陳詩欣組成「拜金組合」，大晒名牌手袋，「一睇呢個陣容就知我哋呢個拜金組合又Come Back喇！我哋依家已經變成拜金嘅No.1指標，拜金KOL！」期間，二人更狂曬手上的名牌包包，更笑言買袋分分鐘是「致富之道」，極力推介女士們入手！
睇返蔡嘉欣之前的報道：
蔡嘉欣入行兩年一直被封拜金女 為有米新歡狠飛舊愛 出自白文爆料圖洗底
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！