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蔡嘉欣向好姊妹發起軟骨功挑戰 陳詩欣何依婷鍾晴著小背心短褲找數險走光

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蔡嘉欣同好姊妹何依婷、陳詩欣、鍾晴早前齊齊著Barbie裝行Catwalk，一度引起網民熱議，日前蔡嘉欣忽然發起高難度動作挑戰，陳詩欣、何依婷和鍾晴都先後接招，仲分別著上性感的小背心加短褲，施展出軟骨功，令畫面勁養眼！

蔡嘉欣 何依婷 4女一齊拍片，左起：陳詩欣、鍾晴、何依婷、蔡嘉欣。
陳詩欣（左起）、鍾晴、何依婷、蔡嘉欣曾一齊拍片扮Barbie，卻被網民一同封為「拜金女」，不過看來四人感情並未受到影響。（圖片來源：IG@reginahyt）

蔡嘉欣：女生們大部分都卡住了

蔡嘉欣日前同未婚夫一齊拍片，挑戰用手臂跨欄的動作，她笑言：「Hello！大家一齊試一試！我身邊的男人都輕鬆搞掂，但女生們大部分都卡住了。」她更特別點名好姊妹陳詩欣，問她可否接受挑戰，post她的影片出來讓大家笑一笑，陳詩欣即笑罵蔡嘉欣：「你都睇過我條片啦！賤格。」引來蔡嘉欣回應：「笑到我流眼淚！」

蔡嘉欣 蔡嘉欣率先發起用手臂跨欄的動作挑戰，笑指其未婚夫Derek能輕鬆做到，她卻十分困難。
蔡嘉欣率先發起用手臂跨欄的動作挑戰，笑指其未婚夫Derek能輕鬆做到，她卻十分困難。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 片中她十指緊扣，再用雙腳跨過雙臂圈出的空間，卻意外唧出腰間腩肉。
片中她十指緊扣，再用雙腳跨過雙臂圈出的空間，卻意外唧出腰間腩肉。（圖片來源：[email protected]

網民大讚蔡嘉欣好生養

蔡嘉欣挑戰時穿著小背心加瑜伽褲，雖然雙腳輕鬆跨過手臂，最後卻卡在屁股上，未能完成動作，網民紛紛猜測：「係咪因為女人比例上腿比較長？」、「屁股累事」、「好生養」、「真係盤骨頂住，點都要鬆少少手得返手指拉住先過到」等等，鍾晴就留言指：「肯定係啲男人pat pat比較細！所以很輕鬆就能通過。」蔡嘉欣亦認同，並表示：「我估係男人手長+盤骨比較細！」

蔡嘉欣 結果蔡嘉欣雙臂卡在屁股處，她左跳右跳都未能讓手臂跨屁股，引來愛犬好奇湊近。
結果蔡嘉欣雙臂卡在屁股處，她左跳右跳都未能讓手臂跨屁股，引來愛犬好奇湊近。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 最後蔡嘉欣坐倒地上，挑戰失敗。
最後蔡嘉欣坐倒地上，挑戰失敗。（圖片來源：[email protected]

陳詩欣著背心短褲上陣險洩春光

其後陳詩欣亦po出了她接受挑戰的影片，並投訴指：「我試咗幾次！我終於兩隻腳勉強過到隻手！留意我第一次過唔到嘅時候，我send給她（指蔡嘉欣），她笑了我10分鐘！！！係笑到流晒眼水！！！果然係壞蛋欣！」片中陳詩欣穿著黑色背心加短褲，正面對著鏡頭，在彎身舉腳嘗試跨過自己手臂時，即展現出深長事業線，並險些洩出短褲下的春光。

蔡嘉欣 陳詩欣在挑戰影片中穿著一身黑色小背心加短褲，比蔡嘉欣性感得多。
陳詩欣在挑戰影片中穿著一身黑色小背心加短褲，比蔡嘉欣性感得多。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
蔡嘉欣 下身的寬鬆短褲令陳詩欣舉腳時幾乎走光。
下身的寬鬆短褲令陳詩欣舉腳時幾乎走光。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

廖子妤大讚陳詩欣身材好

雖然陳詩欣努力嘗試，但最後都同蔡嘉欣一樣，未能過到屁股一關，被蔡嘉欣笑爆：「好有進步呀！我得閒就會睇你穿不過的影片，睇完覺得好開心呀！」連吳若希都留言話：「笑死我！」張寶兒亦有留下一串「笑cry」emoji，鍾晴就笑指：「穿不過的片較好看呀。」而Jessica蔡明思同廖子妤就大讚陳詩欣：「索女」、「身材好好」等等。

蔡嘉欣 成功穿過一隻腳後，陳詩欣近乎90度彎身，展現出深長事業線。
成功穿過一隻腳後，陳詩欣近乎90度彎身，展現出深長事業線。（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）
蔡嘉欣 仲露埋Bra帶！
仲露埋Bra帶！（圖片來源：IG@eunicechanszeyan）

何依婷找數被網民質疑出貓

而被陳詩欣點名接力做下一個挑戰者的何依婷，亦有穿著小背心加牛仔短褲上陣，做個「找數真漢子」，又笑指自己挑戰成功：「雖然坐咗落地先拉到隻手出嚟，但唔係講笑，真係勁難，唔信的話你哋又試吓。」不過網民就質疑何依婷最後鬆了手，才能穿過屁股部位，疑似「出貓」，並非真的挑戰成功。

蔡嘉欣 何依婷著小背心加牛仔短褲接受挑戰。
何依婷著小背心加牛仔短褲接受挑戰。（圖片來源：IG@reginahyt）
蔡嘉欣 大騷白滑美腿。
大騷白滑美腿。（圖片來源：IG@reginahyt）
蔡嘉欣 仲烏身騷埋事業線。
仲烏身騷埋事業線。（圖片來源：IG@reginahyt）
蔡嘉欣 最後雙手亦卡在屁股下。
最後雙手亦卡在屁股下。（圖片來源：IG@reginahyt）
蔡嘉欣 要鬆開手指才能成功。
要鬆開手指才能成功。（圖片來源：IG@reginahyt）

鍾晴擅長瑜伽都搞唔掂

何依婷又點名鍾晴接捧挑戰，叫她拿出瑜伽真本領來表演，鍾晴亦接受了挑戰，但卻挑戰失敗，她笑言：「事實證明瑜伽真本領都搞唔掂呀！我在研究是不是女士們的臀部比較有線條，所以很難通過！你哋試左未呀？」之後她繼續點名，叫陳約臨和方詩揚接受挑戰。

蔡嘉欣 鍾晴在家中走廊中嘗試挑戰高難度動作。
鍾晴在家中走廊中嘗試挑戰高難度動作。（圖片來源：IG@karliechung）
蔡嘉欣 穿著低胸小背心的鍾晴一烏低身，畫面勁震撼。
穿著低胸小背心的鍾晴一烏低身，畫面勁震撼。（圖片來源：IG@karliechung）
蔡嘉欣 雖然已經有瑜伽導師資格，但鍾晴同三位好姊妹一樣，卡在屁股一關。
雖然已經有瑜伽導師資格，但鍾晴同三位好姊妹一樣，卡在屁股一關。（圖片來源：IG@karliechung）
蔡嘉欣 挑戰失敗的鍾晴最後仍踎低繼續大派福利。
挑戰失敗的鍾晴最後仍踎低繼續大派福利。（圖片來源：IG@karliechung）

蔡嘉欣再孖陳詩欣挑戰考平衡力動作

之後蔡嘉欣又孖陳詩欣一齊挑戰一個金雞獨立再踎低並雙掌合起的動作，非常考驗平衡力，最後兩人都挑戰失敗，但由於兩人都穿著小背心上陣，光是踎低並向前俯身的動作，已令畫面非常養眼，其中陳詩欣更著短褲大曬長腿，睇到網民嘩嘩聲！有不少網民都多謝兩人帶畀大家咁多歡笑，亦有網民搞笑求蔡嘉欣唔再走搞笑路線，蔡嘉欣亦順應民意，話會由聽日開始扮返女神！

蔡嘉欣 蔡嘉欣同陳詩欣一齊挑戰另一個動作。
蔡嘉欣同陳詩欣一齊挑戰另一個動作。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 陳詩欣烏身擘腿，大派福利。
陳詩欣烏身擘腿，大派福利。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 蔡嘉欣穿著吊帶小背心做彎身動作，亦成功倒奶。
蔡嘉欣穿著吊帶小背心做彎身動作，亦成功倒奶。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 陳詩欣一度嘗試出手幫蔡嘉欣保持平衡。
陳詩欣一度嘗試出手幫蔡嘉欣保持平衡。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 但蔡嘉欣上身都愈烏愈低。
但蔡嘉欣上身都愈烏愈低。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 保持唔到金雞獨立的姿勢。
保持唔到金雞獨立的姿勢。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 最後兩人都係挑戰失敗，以一個踢腿動作結尾。
最後兩人都係挑戰失敗，以一個踢腿動作結尾。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、IG@eunicechanszeyan、IG@reginahyt、IG@karliechung

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