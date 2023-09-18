蔡嘉欣向好姊妹發起軟骨功挑戰 陳詩欣何依婷鍾晴著小背心短褲找數險走光

蔡嘉欣同好姊妹何依婷、陳詩欣、鍾晴早前齊齊著Barbie裝行Catwalk，一度引起網民熱議，日前蔡嘉欣忽然發起高難度動作挑戰，陳詩欣、何依婷和鍾晴都先後接招，仲分別著上性感的小背心加短褲，施展出軟骨功，令畫面勁養眼！