蔡嘉欣向好姊妹發起軟骨功挑戰 陳詩欣何依婷鍾晴著小背心短褲找數險走光
蔡嘉欣：女生們大部分都卡住了
蔡嘉欣日前同未婚夫一齊拍片，挑戰用手臂跨欄的動作，她笑言：「Hello！大家一齊試一試！我身邊的男人都輕鬆搞掂，但女生們大部分都卡住了。」她更特別點名好姊妹陳詩欣，問她可否接受挑戰，post她的影片出來讓大家笑一笑，陳詩欣即笑罵蔡嘉欣：「你都睇過我條片啦！賤格。」引來蔡嘉欣回應：「笑到我流眼淚！」
網民大讚蔡嘉欣好生養
蔡嘉欣挑戰時穿著小背心加瑜伽褲，雖然雙腳輕鬆跨過手臂，最後卻卡在屁股上，未能完成動作，網民紛紛猜測：「係咪因為女人比例上腿比較長？」、「屁股累事」、「好生養」、「真係盤骨頂住，點都要鬆少少手得返手指拉住先過到」等等，鍾晴就留言指：「肯定係啲男人pat pat比較細！所以很輕鬆就能通過。」蔡嘉欣亦認同，並表示：「我估係男人手長+盤骨比較細！」
陳詩欣著背心短褲上陣險洩春光
其後陳詩欣亦po出了她接受挑戰的影片，並投訴指：「我試咗幾次！我終於兩隻腳勉強過到隻手！留意我第一次過唔到嘅時候，我send給她（指蔡嘉欣），她笑了我10分鐘！！！係笑到流晒眼水！！！果然係壞蛋欣！」片中陳詩欣穿著黑色背心加短褲，正面對著鏡頭，在彎身舉腳嘗試跨過自己手臂時，即展現出深長事業線，並險些洩出短褲下的春光。
廖子妤大讚陳詩欣身材好
雖然陳詩欣努力嘗試，但最後都同蔡嘉欣一樣，未能過到屁股一關，被蔡嘉欣笑爆：「好有進步呀！我得閒就會睇你穿不過的影片，睇完覺得好開心呀！」連吳若希都留言話：「笑死我！」張寶兒亦有留下一串「笑cry」emoji，鍾晴就笑指：「穿不過的片較好看呀。」而Jessica蔡明思同廖子妤就大讚陳詩欣：「索女」、「身材好好」等等。
何依婷找數被網民質疑出貓
而被陳詩欣點名接力做下一個挑戰者的何依婷，亦有穿著小背心加牛仔短褲上陣，做個「找數真漢子」，又笑指自己挑戰成功：「雖然坐咗落地先拉到隻手出嚟，但唔係講笑，真係勁難，唔信的話你哋又試吓。」不過網民就質疑何依婷最後鬆了手，才能穿過屁股部位，疑似「出貓」，並非真的挑戰成功。
鍾晴擅長瑜伽都搞唔掂
何依婷又點名鍾晴接捧挑戰，叫她拿出瑜伽真本領來表演，鍾晴亦接受了挑戰，但卻挑戰失敗，她笑言：「事實證明瑜伽真本領都搞唔掂呀！我在研究是不是女士們的臀部比較有線條，所以很難通過！你哋試左未呀？」之後她繼續點名，叫陳約臨和方詩揚接受挑戰。
蔡嘉欣再孖陳詩欣挑戰考平衡力動作
之後蔡嘉欣又孖陳詩欣一齊挑戰一個金雞獨立再踎低並雙掌合起的動作，非常考驗平衡力，最後兩人都挑戰失敗，但由於兩人都穿著小背心上陣，光是踎低並向前俯身的動作，已令畫面非常養眼，其中陳詩欣更著短褲大曬長腿，睇到網民嘩嘩聲！有不少網民都多謝兩人帶畀大家咁多歡笑，亦有網民搞笑求蔡嘉欣唔再走搞笑路線，蔡嘉欣亦順應民意，話會由聽日開始扮返女神！
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