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蔡嘉欣養狗都要講大話 幫襯網上寵物店扮朋友送

東方新地 - 娛聞

2019年參選港姐而入行的蔡嘉欣，負面新聞層出不窮，被指拜金愛晒名牌手袋又曾晒40萬現金，早前又自爆男友每年都送5位數字支票作生日禮物，估唔到養狗都一樣出事，去年11月她帶了一隻茶杯貴婦犬Mochi回家，拍片強調是朋友所送，結果卻被踢爆講大話……

撰文：東方新地 圖片：蔡嘉欣IG圖片、蔡嘉欣YouTube頻道影片截圖、Poodle網上寵物店IG圖片

蔡嘉欣
蔡嘉欣抱住已養了半年的茶杯貴婦犬Mochi。
蔡嘉欣
成為蔡嘉欣新寵的Mochi經常被主人帶在身邊。

蔡嘉欣養狗風波

27歲的蔡嘉欣（Kayan）2019年參選香港小姐5強止步後，簽約成為無綫旗下藝人，早年已經營網店的她是圈中小富婆，愛炫富，曾在IG上載拿着40萬現金到找換店匯款的照片，又經常大騷名車及名牌手袋，早前在《姊妹淘》節目上更自爆每年收任職ibanker男友5位數支票作生日禮物，直認自己現實被網民封拜金港女，最近更因為養狗而引起風波。

蔡嘉欣
蔡嘉欣在自己的YouTube頻道拍片介紹家中新成員Mochi。
蔡嘉欣
蔡嘉欣在片中強調是朋友的狗生了BB所以送其中一隻給她。

蔡嘉欣聲稱朋友送狗

蔡嘉欣在去年11月養了一隻Teacup Poodle（茶杯貴婦），名叫Mochi，在YouTube片中多次強調是從「朋友」手中所得，由她第一日接狗狗Mochi返屋企時便說：「今日去咗我朋友度接咗隻狗狗返嚟嘞，Mochi，佢上一手嘅爸爸已教識佢去廁所，佢好乖。」更指養Mochi是一種緣份：「養佢都係一個緣份啦，因為有個朋友隻狗狗生咗BB，我就話好，我一直想養狗好耐，因養貓7年，諗咗好耐，點知返到嚟同隻貓打晒交。」

蔡嘉欣
蔡嘉欣所講的狗狗上一個爸爸，應該是指送狗給她的朋友。
蔡嘉欣
蔡嘉欣第一日接Mochi回家，Mochi在車內的模樣確是可愛。

蔡嘉欣大話被踢爆

惟有網民向傳媒爆料，指蔡嘉欣其實「買狗扮朋友送」，並指她所養的兩隻狗都是透過網上寵物店購買：「隻啡色係佢，灰黑色係佢家姐，都係喺網店買，佢講大話話隻狗係朋友畀，其實係買。」

蔡嘉欣
蔡嘉欣最近又再帶多隻黑色茶杯貴婦犬波子返屋企，湊夠個好字。
蔡嘉欣
對於網民提問，蔡嘉欣選擇性回覆。

網民直斥講大話唔眨眼

有網民在蔡嘉欣的短片頻道留言：「買狗就買狗啦！扮晒嘢話朋友隻狗生咗BB問你要唔要，你走去買狗，即係支持breeder（繁殖者）繼續當狗係生財工具。」同時也有網民留言大讚Monchi可愛，蔡嘉欣只選擇性回覆讚Monchi的網民，未有回覆被質疑買狗一事。

蔡嘉欣
蔡嘉欣至今仍未就買狗一事回應。
蔡嘉欣
有網民在蔡嘉欣的視頻下留言，話佢買狗即是支持當狗係生財工具。
蔡嘉欣
蔡嘉欣養狗亦被指炫耀。
蔡嘉欣
對於點解唔領養，蔡嘉欣都係唔回答。

蔡嘉欣曾與網上狗店老闆合照

據了解，蔡嘉欣口中所指送狗的「朋友」，其實是一個專門售賣poodle的網上商店老闆，其facebook專頁稱是「Licensed breeder from Hong Kong」，即自家繁殖茶杯貴婦犬，幾乎每星期都有新狗推出，每隻都經過悉心打扮，吸引買家。自稱「奶爸」的店主曾於去年11月貼出與蔡嘉欣和Mochi的合照，留言：「Thanks for coming. @ kayan.c」，可見Mochi是來自該網上狗店。

蔡嘉欣
蔡嘉欣去年11月曾與網上狗店老闆合照，當日她的打扮與帶Mochi返家的打扮一模一樣。
蔡嘉欣
蔡嘉欣帶Mochi回家後第一張自拍合照。
蔡嘉欣
蔡嘉欣每日都會抽時間訓練Mochi做指令。

蔡嘉欣為Mochi拍的第一條YouTube視頻

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