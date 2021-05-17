蔡嘉欣養狗都要講大話 幫襯網上寵物店扮朋友送
撰文：東方新地 圖片：蔡嘉欣IG圖片、蔡嘉欣YouTube頻道影片截圖、Poodle網上寵物店IG圖片
蔡嘉欣養狗風波
27歲的蔡嘉欣（Kayan）2019年參選香港小姐5強止步後，簽約成為無綫旗下藝人，早年已經營網店的她是圈中小富婆，愛炫富，曾在IG上載拿着40萬現金到找換店匯款的照片，又經常大騷名車及名牌手袋，早前在《姊妹淘》節目上更自爆每年收任職ibanker男友5位數支票作生日禮物，直認自己現實被網民封拜金港女，最近更因為養狗而引起風波。
蔡嘉欣聲稱朋友送狗
蔡嘉欣在去年11月養了一隻Teacup Poodle（茶杯貴婦），名叫Mochi，在YouTube片中多次強調是從「朋友」手中所得，由她第一日接狗狗Mochi返屋企時便說：「今日去咗我朋友度接咗隻狗狗返嚟嘞，Mochi，佢上一手嘅爸爸已教識佢去廁所，佢好乖。」更指養Mochi是一種緣份：「養佢都係一個緣份啦，因為有個朋友隻狗狗生咗BB，我就話好，我一直想養狗好耐，因養貓7年，諗咗好耐，點知返到嚟同隻貓打晒交。」
蔡嘉欣大話被踢爆
惟有網民向傳媒爆料，指蔡嘉欣其實「買狗扮朋友送」，並指她所養的兩隻狗都是透過網上寵物店購買：「隻啡色係佢，灰黑色係佢家姐，都係喺網店買，佢講大話話隻狗係朋友畀，其實係買。」
網民直斥講大話唔眨眼
有網民在蔡嘉欣的短片頻道留言：「買狗就買狗啦！扮晒嘢話朋友隻狗生咗BB問你要唔要，你走去買狗，即係支持breeder（繁殖者）繼續當狗係生財工具。」同時也有網民留言大讚Monchi可愛，蔡嘉欣只選擇性回覆讚Monchi的網民，未有回覆被質疑買狗一事。
蔡嘉欣曾與網上狗店老闆合照
據了解，蔡嘉欣口中所指送狗的「朋友」，其實是一個專門售賣poodle的網上商店老闆，其facebook專頁稱是「Licensed breeder from Hong Kong」，即自家繁殖茶杯貴婦犬，幾乎每星期都有新狗推出，每隻都經過悉心打扮，吸引買家。自稱「奶爸」的店主曾於去年11月貼出與蔡嘉欣和Mochi的合照，留言：「Thanks for coming. @ kayan.c」，可見Mochi是來自該網上狗店。