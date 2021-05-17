蔡嘉欣養狗都要講大話 幫襯網上寵物店扮朋友送

2019年參選港姐而入行的蔡嘉欣，負面新聞層出不窮，被指拜金愛晒名牌手袋又曾晒40萬現金，早前又自爆男友每年都送5位數字支票作生日禮物，估唔到養狗都一樣出事，去年11月她帶了一隻茶杯貴婦犬Mochi回家，拍片強調是朋友所送，結果卻被踢爆講大話……

撰文：東方新地 圖片：蔡嘉欣IG圖片、蔡嘉欣YouTube頻道影片截圖、Poodle網上寵物店IG圖片