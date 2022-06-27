落選港姐蔡嘉欣疑自製黑眼圈造假吸客 惹網民瘋狂負評急閂留言功能
蔡嘉欣扮黑眼圈營造效果
蔡嘉欣的負面新聞層出不窮，今次又有新嘢，出道後被指拜金愛出鋒頭的她，索性自嘲係「拜金KOL」拍片吸容，日前她為美容產品宣傳，以20分鐘可擊退黑眼圈為噱頭，蔡嘉欣疑似刻意把自己的眼袋位置搽黑，以一對黑眼圈示人。
蔡嘉欣被指侮辱網民智慧
由片中可見，蔡嘉欣一開始已經有黑眼圈，佢仲對鏡頭說：「你睇我黑眼圈幾勁！」當她在右眼眼袋位置貼上眼膜後，中間經過剪輯，到夠鐘時撕去眼膜，右眼的黑眼圈已經淡化，蔡嘉欣好驚訝以高8度的聲音說：「嘩！個黑眼圈真係消失咗，好神奇呀！」演技未到家，呢一幕假成咁，蔡嘉欣零說服力之餘，仲被網民狂插造假冇誠意，甚至侮辱網民智慧，結果出晒事，蔡嘉欣更連留言功能都閂埋。
蔡嘉欣Chanel珍藏晒冷
蔡嘉欣早前曾以「拜金系列」在YouTube拍片分享今季Chanel熱門必搶手袋，一口氣大晒多件Chanel搶手貨﹗鏡頭前蔡嘉欣身旁有一棟Chanel盒，睇見到覺壯觀，其後蔡嘉欣在片中開箱拆「禮物」。
蔡嘉欣興奮大叫：我冇諗過真係買到
首先她大晒ChanelDenim Mini Flap Bag 20cm， 蔡嘉欣一臉興奮：「我覺得Chanel金球系列最靚係牛仔布囉，仲靚過皮﹗只要拉個金球波就可以調節唔同尺寸而有唔同孭法，真係完美到不能挑剔，太靚喇！ 」蔡嘉欣透露好辛苦先得到此心頭好，明言一袋難求「我冇諗過真係買到，幾個月先日日同售貨員講個袋好靚，終於買到，售貨員叫我一定要保護佢唔好爆佢出嚟，唔係佢會好大鑊，雖然本身想要17cm，最後有依家呢個20cm都好開心﹗」
蔡嘉欣：朋友都買唔到
其後蔡嘉欣再晒價值17,000的白色小腰包款，珍而重之逐一解釋當中細節，不過小如手掌的小腰包實在太小，蔡嘉欣都忍唔住話：「其實真係好細，名符其實嘅廢包，不過真係好靚﹗」蔡嘉欣更強調朋友陪她到店，想買都買唔到，最後朋友只有得個恨字，同時凸顯自己身份﹗
蔡嘉欣購入同款唔同色boots
蔡嘉欣介紹完手袋又介紹今季必入的兩款鞋，一對漆皮短boots及一對漆皮Loafer，蔡嘉欣更指因為太鍾意的關係，其後買了同款不同顏色的boots用來襯女性化的打扮，蔡嘉欣激讚款式唔怕過時，大推特推﹗其後蔡嘉欣又豪氣話：「跟住介紹兩對boots，係有錢都買唔到㗎喇﹗因為已經買唔到﹗」
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蔡嘉欣入行兩年一直被封拜金女 為有米新歡狠飛舊愛 出自白文爆料圖洗底
有份參演新劇《智能愛人》的蔡嘉欣，前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而狠飛拍拖數年的無綫藝人吳子沖，轉而結識現任有米ibanker新歡，日前她忽然在社交網的限時動態中出po為自己大平反！
男友租屋方便蔡嘉欣出入電視城
娛樂圈向來都是憎人富貴厭人貧，入行只有兩年的蔡嘉欣前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人吳子沖，並結識有錢ibanker新歡，男友更在將軍澳天晉租了一個月租近二萬五元的單位，方便她參選時出入將軍澳電視城。
蔡嘉欣日前忽然在社交網的限時動態中出po為自己大平反，她先是貼出一段有關網民指她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的報道，她說：「已經入行2年，相信大家對蔡嘉欣了唔深，我自己都學習了解自己多啲，從來都係一個唔喜歡解釋嘅人，所以藉住今次畀大家了解我多啲。」
蔡嘉欣：「分手原因唔想去回憶」
她續說：「簡單來說，5年前我係被分手的，分手原因我都唔想去回憶，畢竟已經事過境遷，放下雖則放下但朋友是做不來的，至於現任，係分手後一段時間因為緣分而結識的。謝謝大家的關心和理解，我會繼續努力做好自己的工作！」
澄清男友冇做過ibanker
蔡嘉欣曾拍片分享同男友Derek去酒店玩staycation時，亦有乘機在片中澄清Derek其實無做ibanker，而係做匯豐MT（管理培訓生）出身，之後跳過幾間銀行，職務比較接近業務銀行，cover過好多大型跨國企業，蔡嘉欣更指他以前幫公司搵幾千萬上落，不過現在他已轉行無再做銀行業。片中蔡嘉欣更透露兩人的初遇，是因為她在失戀後，被朋友帶去clubbing，而後透過朋友介紹認識。
其實當年蔡嘉欣參選港姐時，被指「紅左之後拋棄舊愛去識ibanker」，已有網民立即幫佢澄清，話當年佢地一齊開網店兼同居，點知有一日男方突然講分手，搞到蔡嘉欣要喊住返娘家。後來睇IG留言，先知道原來係男方識咗第二個。
舊愛有份參演新劇《七公主》
而她這個前男友原來是TVB藝人吳子沖（Felix Ng），曾是青少年節目《Y Angle》的主持，在新劇《七公主》中，也有份飾演劍擊手兼物理治療師張文豪。2016年兩人都仲有一齊去韓國旅行，仲好sweet咁去花花cafe。直到同年10月，蔡嘉欣一個人出走新疆，而她亦曾在一段訪問中表示出走原因就係因為同男朋友分咗手，估計當時她所講嘅就係吳子沖。
工作機會遠超同年港姐三甲
雖然蔡嘉欣在2019年參選港姐大熱倒灶，但隨即被無綫睇中簽約成親生女，極速被安排加入扮靚節目《姊妹淘》做主持，更有份參演近日播出的劇集《智能愛人》、《金宵大廈2》、《飛虎之壯志英雄》及處境劇《愛‧回家之開心速遞》，工作機會遠遠超過同年港姐三甲黃嘉雯、王菲和古佩玲。近日她還有份在無綫重頭節目《開心大綜藝》中作為常駐班底參與演出，並將參加新節目《代溝關注組》。
呻無錢做首期上車 但一櫃名牌袋
在蔡嘉欣的IG內，幾乎每日都拎不同名牌手袋，絕大部分都係Hermès同Chanel，有數得計總值肯定超過五十萬，不過佢就曾在無綫的樓盤節目內大呻未夠首期上車，又話唔想畀一成首期供幾十年樓，節目一出即被明眼網民鬧爆佢啲名牌袋都夠畀首期。不過作為野心勃勃的港女，或者蔡嘉欣想買幾千萬以上的豪宅，區區幾十萬真係唔夠呢？與其賣袋換首期，冧男友送樓可能仲可行。