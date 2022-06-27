蔡嘉欣

落選港姐蔡嘉欣疑自製黑眼圈造假吸客 惹網民瘋狂負評急閂留言功能

最新娛聞
東方新地

廣告

落選港姐蔡嘉欣入行3年是非未停過，身份既是演員、網店老闆，仲係KOL，早前她拍片晒Hermès被指炫富又拜金，剪短頭髮更被網民狠批似阿嬸，蔡嘉欣即同網民開火。近日蔡嘉欣在社交網出片宣傳美容產品，被質疑自製黑眼圈造假，去突出產品功效，結果又惹來瘋狂負評。

蔡嘉欣 蔡嘉欣天生惹是非，觀眾緣亦麻麻。
蔡嘉欣天生惹是非，觀眾緣亦麻麻。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 蔡嘉欣咁靚女，又真係好遘合SELL美容用品嘅。
蔡嘉欣咁靚女，又真係好遘合SELL美容用品嘅。（圖片來源：[email protected]

蔡嘉欣扮黑眼圈營造效果

蔡嘉欣的負面新聞層出不窮，今次又有新嘢，出道後被指拜金愛出鋒頭的她，索性自嘲係「拜金KOL」拍片吸容，日前她為美容產品宣傳，以20分鐘可擊退黑眼圈為噱頭，蔡嘉欣疑似刻意把自己的眼袋位置搽黑，以一對黑眼圈示人。

蔡嘉欣 短片一開始，蔡嘉欣一對眼袋已經黑晒。
短片一開始，蔡嘉欣一對眼袋已經黑晒。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 蔡嘉欣硬sell20分鐘可去黑眼圈。
蔡嘉欣硬sell20分鐘可去黑眼圈。（圖片來源：[email protected]

蔡嘉欣被指侮辱網民智慧

由片中可見，蔡嘉欣一開始已經有黑眼圈，佢仲對鏡頭說：「你睇我黑眼圈幾勁！」當她在右眼眼袋位置貼上眼膜後，中間經過剪輯，到夠鐘時撕去眼膜，右眼的黑眼圈已經淡化，蔡嘉欣好驚訝以高8度的聲音說：「嘩！個黑眼圈真係消失咗，好神奇呀！」演技未到家，呢一幕假成咁，蔡嘉欣零說服力之餘，仲被網民狂插造假冇誠意，甚至侮辱網民智慧，結果出晒事，蔡嘉欣更連留言功能都閂埋。

蔡嘉欣 蔡嘉欣在右眼下貼上眼膜。
蔡嘉欣在右眼下貼上眼膜。（圖片來源：[email protected]
蔡嘉欣 效果勁誇張。
效果勁誇張。（圖片來源：[email protected]

蔡嘉欣Chanel珍藏晒冷

蔡嘉欣早前曾以「拜金系列」在YouTube拍片分享今季Chanel熱門必搶手袋，一口氣大晒多件Chanel搶手貨﹗鏡頭前蔡嘉欣身旁有一棟Chanel盒，睇見到覺壯觀，其後蔡嘉欣在片中開箱拆「禮物」。

蔡嘉欣 Chanel 年度必買 拜金
蔡嘉欣興奮開箱，她透露早兩日才買到的Chanel搶手貨﹗（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
蔡嘉欣 Chanel 年度必買 拜金
蔡嘉欣身後亦有手袋櫃，不過好凌亂﹗（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）

蔡嘉欣興奮大叫：我冇諗過真係買到

首先她大晒ChanelDenim Mini Flap Bag 20cm， 蔡嘉欣一臉興奮：「我覺得Chanel金球系列最靚係牛仔布囉，仲靚過皮﹗只要拉個金球波就可以調節唔同尺寸而有唔同孭法，真係完美到不能挑剔，太靚喇！ 」蔡嘉欣透露好辛苦先得到此心頭好，明言一袋難求「我冇諗過真係買到，幾個月先日日同售貨員講個袋好靚，終於買到，售貨員叫我一定要保護佢唔好爆佢出嚟，唔係佢會好大鑊，雖然本身想要17cm，最後有依家呢個20cm都好開心﹗」

蔡嘉欣 Chanel 年度必買 拜金
蔡嘉欣大晒手上的今季Chanel搶手貨Denim Mini Flap Bag 20cm，售價34,000元，相對同型號售價約36,700元全皮革手袋相對便宜一點。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
蔡嘉欣 Chanel 年度必買 拜金
蔡嘉欣得到心頭好，真係好興奮﹗（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）

蔡嘉欣：朋友都買唔到

其後蔡嘉欣再晒價值17,000的白色小腰包款，珍而重之逐一解釋當中細節，不過小如手掌的小腰包實在太小，蔡嘉欣都忍唔住話：「其實真係好細，名符其實嘅廢包，不過真係好靚﹗」蔡嘉欣更強調朋友陪她到店，想買都買唔到，最後朋友只有得個恨字，同時凸顯自己身份﹗

蔡嘉欣 Chanel 年度必買 拜金
蔡嘉欣大讚小腰包好靚，但唔捨得用，買了個半月都唔捨得開箱﹗（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
蔡嘉欣 Chanel 年度必買 拜金
蔡嘉欣大讚小腰包有好多細節位﹗（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）

蔡嘉欣購入同款唔同色boots

蔡嘉欣介紹完手袋又介紹今季必入的兩款鞋，一對漆皮短boots及一對漆皮Loafer，蔡嘉欣更指因為太鍾意的關係，其後買了同款不同顏色的boots用來襯女性化的打扮，蔡嘉欣激讚款式唔怕過時，大推特推﹗其後蔡嘉欣又豪氣話：「跟住介紹兩對boots，係有錢都買唔到㗎喇﹗因為已經買唔到﹗」

蔡嘉欣 Chanel 年度必買 拜金
蔡嘉欣呢段片就係要介紹身後呢棟Chanel禮盒﹗（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
蔡嘉欣 Chanel 年度必買 拜金
蔡嘉欣大讚呢對Chanel鞋夠修長：「Chanel啲鞋有時好笨重，呢對唔同，著上腳會顯瘦﹗」（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
蔡嘉欣曬Chanel年度必買item 無懼拜金誇口有錢都買唔到
蔡嘉欣先購入手上漆皮boots，因為太鍾意而再購入身後肉色同款鞋：「用嚟襯啲女性化嘅裙﹗」（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
蔡嘉欣 Chanel 年度必買 拜金
蔡嘉欣指這對鞋「依家買唔到㗎喇﹗」原來是兩年前購入的短boots，佢話：「咁貴，梗係要買啲唔會過時嘅款﹗」（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
蔡嘉欣 Chanel 年度必買 拜金
蔡嘉欣介紹手上的長boots以六折購入，所以價錢是眾對鞋中較平宜的﹗（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）

相關文章：

蔡嘉欣入行兩年一直被封拜金女 為有米新歡狠飛舊愛 出自白文爆料圖洗底

有份參演新劇《智能愛人》的蔡嘉欣，前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而狠飛拍拖數年的無綫藝人吳子沖，轉而結識現任有米ibanker新歡，日前她忽然在社交網的限時動態中出po為自己大平反！

27歲蔡嘉欣幕前工作不多，但周身名牌，被指拜金﹗
27歲蔡嘉欣幕前工作不多，但周身名牌，被指拜金﹗（圖片來源：[email protected]

男友租屋方便蔡嘉欣出入電視城

娛樂圈向來都是憎人富貴厭人貧，入行只有兩年的蔡嘉欣前年選港姐時已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人吳子沖，並結識有錢ibanker新歡，男友更在將軍澳天晉租了一個月租近二萬五元的單位，方便她參選時出入將軍澳電視城。

蔡嘉欣近日在TVB新劇《智能愛人》中飾演奇點銷售部職員Joey張祖儀），不時大晒長腿。
蔡嘉欣近日在TVB新劇《智能愛人》中飾演奇點銷售部職員Joey（張祖儀），大騷長腿。（圖片來源：TVB劇照）
曾被指為了有米新歡撇大茄演員男友的蔡嘉欣，與ibanker男友拍拖三年經常出埠外遊，蔡嘉欣唔介意男友高調曝光，在IG狂晒二人親密合照。
曾被指為了有米新歡撇大茄演員男友的蔡嘉欣，與新歡男友Derek拍拖四年多經常出埠外遊，蔡嘉欣唔介意男友高調曝光，在IG狂晒二人親密合照。（圖片來源：蔡嘉欣IG）

蔡嘉欣日前忽然在社交網的限時動態中出po為自己大平反，她先是貼出一段有關網民指她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的報道，她說：「已經入行2年，相信大家對蔡嘉欣了唔深，我自己都學習了解自己多啲，從來都係一個唔喜歡解釋嘅人，所以藉住今次畀大家了解我多啲。」

蔡嘉欣忽然重提她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的舊報道，為自己大平反。
蔡嘉欣忽然重提她「為識現任富貴男友而狠飛吳子沖」的舊報道，為自己大平反。（圖片來源：圖片來源：蔡嘉欣IG）

蔡嘉欣：「分手原因唔想去回憶」

她續說：「簡單來說，5年前我係被分手的，分手原因我都唔想去回憶，畢竟已經事過境遷，放下雖則放下但朋友是做不來的，至於現任，係分手後一段時間因為緣分而結識的。謝謝大家的關心和理解，我會繼續努力做好自己的工作！」

蔡嘉欣指與現任男友是在與前任男友分手一段時間後，因為緣分而結識的，她更大讚對方好細心。
蔡嘉欣指與現任男友Derek是在與前任男友吳子沖分手一段時間後，因為緣分而結識。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）

澄清男友冇做過ibanker

蔡嘉欣曾拍片分享同男友Derek去酒店玩staycation時，亦有乘機在片中澄清Derek其實無做ibanker，而係做匯豐MT（管理培訓生）出身，之後跳過幾間銀行，職務比較接近業務銀行，cover過好多大型跨國企業，蔡嘉欣更指他以前幫公司搵幾千萬上落，不過現在他已轉行無再做銀行業。片中蔡嘉欣更透露兩人的初遇，是因為她在失戀後，被朋友帶去clubbing，而後透過朋友介紹認識。

蔡嘉欣 Derek自言已做了9年銀行工覺得太悶，因此決定轉行去摸索其他嘢。
Derek自言已做了9年銀行工覺得太悶，因此決定轉行去摸索其他嘢。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）

其實當年蔡嘉欣參選港姐時，被指「紅左之後拋棄舊愛去識ibanker」，已有網民立即幫佢澄清，話當年佢地一齊開網店兼同居，點知有一日男方突然講分手，搞到蔡嘉欣要喊住返娘家。後來睇IG留言，先知道原來係男方識咗第二個。

去年參選港姐即成頂頭大熱，蔡嘉欣打入五強後落選，有指是非纏身所致。
19年參選港姐即成頂頭大熱，但蔡嘉欣打入五強後最終落選，有指是因是非纏身所致。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

舊愛有份參演新劇《七公主》

而她這個前男友原來是TVB藝人吳子沖（Felix Ng），曾是青少年節目《Y Angle》的主持，在新劇《七公主》中，也有份飾演劍擊手兼物理治療師張文豪。2016年兩人都仲有一齊去韓國旅行，仲好sweet咁去花花cafe。直到同年10月，蔡嘉欣一個人出走新疆，而她亦曾在一段訪問中表示出走原因就係因為同男朋友分咗手，估計當時她所講嘅就係吳子沖。

2016年蔡嘉欣曾與吳子沖一齊去韓國首爾旅行，食弘大花花cafe。
2016年蔡嘉欣曾與吳子沖一齊去韓國首爾旅行，仲好sweet咁去弘大花花cafe打卡歎美食。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
吳子沖自2017年加入無綫，一直被派演閒角，近日在新劇《七公主》飾演的張文豪，是他戲份最多的一個角色，上位速度明顯不及蔡嘉欣。
吳子沖自2017年加入無綫，一直被派演閒角，近日在新劇《七公主》飾演的張文豪，是他戲份最多的一個角色，上位速度明顯不及蔡嘉欣。（圖片來源：吳子沖IG）

工作機會遠超同年港姐三甲

雖然蔡嘉欣在2019年參選港姐大熱倒灶，但隨即被無綫睇中簽約成親生女，極速被安排加入扮靚節目《姊妹淘》做主持，更有份參演近日播出的劇集《智能愛人》、《金宵大廈2》、《飛虎之壯志英雄》及處境劇《愛‧回家之開心速遞》，工作機會遠遠超過同年港姐三甲黃嘉雯、王菲和古佩玲。近日她還有份在無綫重頭節目《開心大綜藝》中作為常駐班底參與演出，並將參加新節目《代溝關注組》。

蔡嘉欣 姊妹淘
28歲的蔡嘉欣樣貌比實際年齡成熟，19年10月開始加入《姊妹淘》成為台柱主持之一，不過《姊妹淘》近日已停播。（圖片來源：無綫影片截圖）
入唔到三甲焉知非福，蔡嘉欣有得主持《姊妹淘》又有得拍劇，機會跑贏晒港姐三甲。
入唔到三甲焉知非福，蔡嘉欣有得主持《姊妹淘》又有得拍劇，機會跑贏晒港姐三甲。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

呻無錢做首期上車 但一櫃名牌袋

在蔡嘉欣的IG內，幾乎每日都拎不同名牌手袋，絕大部分都係Hermès同Chanel，有數得計總值肯定超過五十萬，不過佢就曾在無綫的樓盤節目內大呻未夠首期上車，又話唔想畀一成首期供幾十年樓，節目一出即被明眼網民鬧爆佢啲名牌袋都夠畀首期。不過作為野心勃勃的港女，或者蔡嘉欣想買幾千萬以上的豪宅，區區幾十萬真係唔夠呢？與其賣袋換首期，冧男友送樓可能仲可行。

早前蔡嘉欣上無綫節目《我要做業主》接受胡諾言訪問，她呻樓價高企難圓業主夢，又表示唔想畀一成首期供九成，寧願儲多幾年錢先買樓。
蔡嘉欣曾上無綫節目《我要做業主》接受胡諾言訪問，她呻樓價高企難圓業主夢，又表示唔想畀一成首期供九成，寧願儲多幾年錢先買樓。（圖片來源：無綫影片截圖）
與家姐同住將軍澳兩房私樓單位的蔡嘉欣，早前自拍家居實況放上 youtube，兩個大櫃放滿名牌手袋，她竟說依家已經冇咁揮霍。
與家姐同住將軍澳兩房私樓單位的蔡嘉欣，早前自拍家居實況放上 youtube，兩個大櫃放滿名牌手袋，她竟說依家已經冇咁揮霍。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
26歲蔡嘉欣殺入《姊妹淘》搶fo上位 晒名牌袋炫富犯眾憎
有網民睇完蔡嘉欣的供樓論，直斥她賣晒啲包包就可以當首期，插爆佢不切實際。（圖片來源：蔡嘉欣YouTube影片截圖）
廿歲出道已經周身名牌的蔡嘉欣，擁有的名牌多不勝數，不過她對Hermès與Chanel最情有獨鍾，多年來收藏不少經典同長青的款式，睇佢IG淨係睇袋都目不暇給。
廿歲出道已經周身名牌的蔡嘉欣，擁有的名牌多不勝數，不過她對Hermès與Chanel最情有獨鍾，多年來收藏不少經典同長青的款式，睇佢IG淨係睇袋都目不暇給。（圖片來源：蔡嘉欣IG）

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、蔡嘉欣YouTube影片截圖

讀者留言

熱門文章

 