落選港姐蔡嘉欣疑自製黑眼圈造假吸客 惹網民瘋狂負評急閂留言功能

落選港姐蔡嘉欣入行3年是非未停過，身份既是演員、網店老闆，仲係KOL，早前她拍片晒Hermès被指炫富又拜金，剪短頭髮更被網民狠批似阿嬸，蔡嘉欣即同網民開火。近日蔡嘉欣在社交網出片宣傳美容產品，被質疑自製黑眼圈造假，去突出產品功效，結果又惹來瘋狂負評。