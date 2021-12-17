蔡嘉欣晒Chanel年度必買item 無懼被插拜金誇口：有錢都買唔到

落選港姐蔡嘉欣之前拍片晒Hermes被指炫富又拜金，早前剪短頭髮被網民狠批似阿嬸，蔡嘉欣即同網民開火，為人惹火的蔡嘉欣無懼被指拜金，最近拍片分享今季Chanel必入手貨，更大晒有錢都買唔到的Chanel珍藏，高呼「買得起自己喜歡的東西」！