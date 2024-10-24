蔡嘉欣句句有骨回應離巢TVB原因 「拜金港姐」拉埋好姊妹陳詩欣做KOL？
蔡嘉欣 專注做KOL密密吸金
蔡嘉欣以一身Deep V桃紅色長裙亮相品牌活動，接受訪問時，她表示自己的工作已經排到聖誕節，並透露現在的收入超過了以前。當被問及離開TVB的原因時，她解釋指是因為她對工作的規劃有所不同，並計劃未來將專注做KOL。
揭離巢原因：我呢啲唔值得被挽留
被問到公司有否挽留她時，蔡嘉欣指循例上都會問句「會唔會考慮續約？」在她表示不考慮後，對話就結束。她更以自嘲的方式解釋TVB冇挽留她的原因：「我呢啲唔值得被挽留就唔挽留。」
去年已有傳聞指蔡嘉欣不停推job等約滿，蔡嘉欣指當時她已決意離開TVB，她說：「呢間公司嘅路未必係我想追求嘅嘢，所以一早想話做自己嘢時，佢哋都好支持。」
自言無心拼搏 唔好霸住啲機會
蔡嘉欣強調離開TVB不是因為薪酬問題：「其實係我無心喺呢間公司拼搏落去，就唔好霸住啲機會。你知呢間公司咁多人，好多人都緊張每一個騷，畀佢哋。」
同場的好友陳詩欣（Eunice）聽到這些話時忍不住偷笑，並認同指自己都有返咁上下年紀，應該將機會讓出，雖然目前她仍與TVB有合約，但已轉做KOL工作為主，也認為這份工作更適合自己。
網民反應兩極 有網民力撐蔡嘉欣夠真夠型
網民對蔡嘉欣的發言反應兩極，有網民力撐蔡嘉欣：「夠真、夠型，做自己，支持妳和詩欣」、「TVB唔再係單一出路」、「大台就係阻人發達，一簽合約就可以唔畀嘢你做，但你又唔出得去做嘢，個個月得幾千蚊」、「三色台劇集用來用去都係嗰班視帝視后」、「陳詩欣靚過佢都冇乜機會，佢應該更加少」等，但也有網民認蔡嘉欣不應該用舊東家是非來搏見報，鬧爆她不懂感恩，人品有問題。
蔡嘉欣去年結婚升呢少奶奶
蔡嘉欣在去年12月與拍拖7年的男友Derek喜結連理，不愁生活的她早前宣布離巢TVB，回復自由身，並感慨表示：「過去5年在TVB的日子，很開心也很精彩～完全是人生非常有意思的一段經歷！感謝TVB給過我的每一個工作機會。」
蔡嘉欣被指為「拜金」狠飛吳子沖急澄清
蔡嘉欣大學時修讀時裝設計，曾開設時裝店，自2019年參選香港小姐並打入五強後，她就簽入TVB，在入行前她已是當紅KOL，是非多多被揭一大堆黑歷史，有指她因拜金而拋棄無綫藝人前男友吳子沖，並結識有錢ibanker新歡。雖然事後一再澄清，指自己當年是「被分手」，但「拜金」一詞從此與她劃上等號。
善用「拜金KOL」封號狂騷名牌手袋
蔡嘉欣更善用封號，以「拜金系列」在YouTube拍片分享買名牌手袋的攻略，更拉埋《姊妹淘》好友陳詩欣組成「拜金組合」，大曬名牌手袋，「一睇呢個陣容就知我哋呢個拜金組合又Come Back喇！我哋依家已經變成拜金嘅No.1指標，拜金KOL！」期間，二人更狂曬手上的名牌包包，更笑言買袋分分鐘是「致富之道」，極力推介女士們入手！
呻無錢做首期上車 但一櫃名牌袋
在蔡嘉欣的IG內，幾乎每日都拎不同名牌手袋，絕大部分都係Hermès同Chanel，有數得計總值肯定超過五十萬，不過佢就曾在無綫的樓盤節目內大呻未夠首期上車，又話唔想畀一成首期供幾十年樓，節目一出即被明眼網民鬧爆佢啲名牌袋都夠畀首期。不過作為野心勃勃的港女，或者蔡嘉欣想買幾千萬以上的豪宅，區區幾十萬真係唔夠呢？與其賣袋換首期，冧男友送樓可能仲可行。