蔡天鳳案︱最新被捕男子疑是鄭中基前助手 曾於金牌大風工作
最新消被捕男子係鄭中基前助手
3月2日警方再拘捕一名41歲男子。根據報道，該林姓男子在一間租賃遊艇的公司工作，試圖幫助案中其中一名被告利用水路潛逃。
最新消息，這名被捕人士疑似是鄭中基的前助手，翻查其社交平台，上面有大量與明星的合照。據傳媒報道，這名男士曾於金牌大風工作，黃柏高是他的上司，跟圈中多人熟稔，而且很得鄭中基歡心。
蔡天鳳親母、奶奶頭七路祭 痛哭怒斥兇手
蔡天鳳親母、奶奶和丈夫到大埔龍尾村兇案現場路祭，期間蔡母和奶奶哭成淚人，奶奶更感慨媳婦遇人不淑，怒斥兇手「狼心狗肺」：「你今生嘅善良用錯咗地方喇，傻妹，俾咗啲唔值得嘅人食咗啊，俾啲狼心狗肺嘅人食咗你嗰心啊，我哋會好堅強帶大4個小朋友。」
蔡天鳳奶奶接受《東張西望》訪問：「小朋友3歲就冇咗媽媽好陰公」
蔡天鳳奶奶早前接受無綫《東張西望》電話訪問時，大讚蔡天鳳生前對4位小朋友都非常照顧，亦表示每次到龍尾村時路過慈山寺時，都會感到非常心寒：「竟然啲衰人喺觀音像下，做出啲咁喪盡天良嘅事，去到龍尾村，見到間屋仲傷心，依家好傷心好痛，最細嘅小朋友只有3歲，就失去咗媽媽，好淒涼，依家最希望Abby早日沉冤得雪，拉晒班衰人，令佢可以一路好走、安息。」
蔡天鳳小紅書隱藏帖文 於遇害後「重見天日」
蔡天鳳遇害後，不少網民都紛紛湧至其社交網站，其中有一直關注蔡天鳳的網民表示，部分曾經是隱藏起來的帖文在蔡天鳳遇害後離奇再被公開，隨即引來網民熱議。有人認為蔡天鳳的手機是落入他人手中，亦有人表示事件發展得越來越恐怖：「不知道正在用她這個帳號的人是甚麼居心，希望是個好人」、「好恐怖啊」、「細思極恐」、「是被害新聞發布後公開的？！」、「之前小紅書從來未刷到過，自從出了事，就刷到了。」
生前貼地生活曝光 不理形象於鏡頭前食杯麵
蔡天鳳身邊親朋好友都大讚她心地善良、待人親切。雖然她坐擁上億身家，但性格卻非常貼地。其中一條上傳到小紅書的片段就影到她在五星級酒店大啖滋味食杯麵，蔡天鳳平時又會親自回覆網民留言，網民都大讚她又溫柔又善良，並且表示「聽她說話就知道性格很好」。
成立慈善機構 出錢出力照顧流浪貓
愛心爆棚的她在生前曾經與一班志同道合的朋友成立「愛豹仕愛心慈善機構」，據知每年更會捐出過千萬去照顧流浪貓夠。出錢之餘，蔡天鳳亦落手落腳去照顧受傷貓狗，有指她去年親自將身體滿佈蛆蟲的貓貓帶到診所治療，非常有愛心。
生前姐妹關係情深 溫馨合照曝光
此外，有網民亦在蔡天鳳母親五姐社交平台中，發現蔡天鳳與兩位親姐妹感情極好，婚後亦經常見面。其中一條蔡天鳳為二妹慶祝生日的影片更獲得網民關注，網民都表示能從影片中看出蔡天鳳非常疼愛妹妹，眼神都充滿著寵溺。
常見問題
蔡天鳳命案中目前總共多少人被捕？
蔡天鳳前夫一家密謀殺人，警方就該案先拘捕死者前夫的父母及兄長3人，前夫一度潛逃，而最新案情又有突破發展，再多一人被捕⋯⋯詳情請看
蔡天鳳為何聘請前夫兄長做司機？
蔡天鳳好友豹太日前接受《東張西望》訪問時透露，Abby大伯是今年農曆年才做Abby司機，而且是因為有人慫恿⋯⋯詳情請看
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