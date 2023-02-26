豹太受《東張》訪問為好友蔡天鳳澄清非嫁入豪門 指生前心願想搞慈善機構
前夫涉嫌謀殺欲潛逃 於東涌碼頭被捕 父兄母三人周一提堂
28歲名媛蔡天鳳（Abby）前夫一家密謀殺人，警方就該案已拘捕死者前夫的父母及兄長3人，惟涉案前夫一度潛逃，消息指警方已於周六下午（2月25日）在東涌搜獲在逃前夫，該名姓鄺、洋名Alex男子以涉嫌謀殺，將其拘捕帶走扣查。警方暫控兩名年齡分別為31及65歲的男子合共一項謀殺罪，另外一名63歲女子一項妨礙司法公正罪。被控3人分別是死者前夫的父親、兄長和母親，案件將於星期一（27日）上午在九龍城裁判法院提堂。
豹太透露譚家一家視Abby為女兒
在2016時候，Abby與譚仔太子爺結婚，豹太在今晚（26日）TVB播出《東張西望》中，講到譚家視Abby與前夫的孩子視如己出，「譚家呢一家人好到呢，呢句係佢哋講，『每一個人都過去，我搵一個新抱，等於我個女，你要記住Abby本身同我哋係門當戶對』（唔係講到Abby嫁入豪門咁？）唔係，Abby老爺奶奶好錫Abby前夫小朋友，佢哋嘅小朋友甚至可以上佢張床瞓。」
Abby與天王嫂方嫂係好閨密
另外也有講到Abby與郭富城太太方媛是很要好的朋友，豹太說：「係呀，佢哋應該係Event識，超閨密，係同時間一齊陀BB，好friend。」
豹太爆Abby生前想幫被遺棄小動物舉辦一個慈善機構
只有28歲的Abby，豹太更說她生前還有一個願望未能實現，就是為小動物舉辦一個慈善機構，期間豹太激動爆哭：「佢自己都有養動物，佢好想幫助好多動物，好多動物畀人棄養，佢自己幫好多動物，想做好多慈善嘅嘢，所以佢先叫的一齊去做。有隻2個月大嘅貓畀車車斷手，仲要車斷幾日，成隻手都係烏蠅蟲，我都唔敢去見，而佢自己衝落去幫隻貓，佢放下身段。」
Bob：「好希望警方盡快破案，還死者一個公道。」
藝人林盛斌（Bob）曾任蔡天鳳婚禮司儀，他也有接受《東張西望》電話訪問：「我有印象中佢係好Nice、有禮貌、好客氣嘅一個女孩子，婚禮入面都好好，新郎哥家族做米線生線，我哋大家都有講笑好開心，真係冇諗過會發生咁恐怖嘅事，好希望警方盡快破案，還死者一個公道。」
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略