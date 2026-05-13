56歲蔡子健消失17年驚喜現身ViuTV劇《COURT！》 首度開腔揭當年離巢TVB真相

現年56歲蔡子健離巢TVB長達17年後，前日驚喜現身ViuTV原創劇《COURT！》記者會，即時成為全場焦點。這位憑《閃電傳真機》紅遍全港的昔日「旅遊王子」，不但首度開腔剖白當年離巢真相，更自爆已由藝人華麗轉身成為擁有博士學位的大學講師及財務策劃師。