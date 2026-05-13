56歲蔡子健消失17年驚喜現身ViuTV劇《COURT！》 首度開腔揭當年離巢TVB真相
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現年56歲蔡子健離巢TVB長達17年後，前日驚喜現身ViuTV原創劇《COURT！》記者會，即時成為全場焦點。這位憑《閃電傳真機》紅遍全港的昔日「旅遊王子」，不但首度開腔剖白當年離巢真相，更自爆已由藝人華麗轉身成為擁有博士學位的大學講師及財務策劃師。
蔡子健離巢17年首度為《COURT！》客串兩場戲
蔡子健透露，今次復出純粹因為導演杜Sir的一個邀請。監製朱淑儀開口請他幫忙客串，他二話不說便答應：「因為杜Sir係前輩佢叫到，不問酬勞都即刻應承。」不過他強調今次並非全面復出，僅僅客串了兩場戲，拍攝歷時3日。久違片場的他笑言發現拍戲模式已大不同，更打趣指劇本上「啲字好細字」，最大隻字竟然是「Confidential」。監製朱淑儀對蔡子健的表現讚不絕口：「佢只係得兩場戲，但演得好穩，我哋當場已睇到流淚，中晒角色，坐喺度唔講嘢，望住已經好有凝聚力。」
蔡子健坦言當年自覺發揮唔到價值選擇離開
被問到當年為何在事業穩定之際毅然離巢，蔡子健坦言：「當你喺某一個地方發揮唔到你嘅價值，咁你就要搵個第二個平台。」他表示對當年工作量是否大減已記憶模糊，只以「太耐」帶過。至於舊東家有否邀請他回巢拍劇，他謙虛回應：「千祈唔好咁講，我哋呢啲小角色，唔敢講。不過如果真係搵，我都樂意嘅。」一番話既流露對演藝事業的不捨，亦透出當年離開時的無奈。
從「旅遊王子」蛻變成博士級財經專家
蔡子健1993年參加藝員訓練班入行，其後主持《閃電傳真機》走紅，更因拍攝大量旅遊節目獲封「旅遊王子」，曾參演《金裝四大才子》、《大唐雙龍傳》、《歲月風雲》等劇集。2009年約滿後正式淡出幕前，投身金融界成為財務策劃師，同時在理工大學擔任管理學課程講師。他坦言轉型最困難的部分是不斷進修：「我離開咗之後，我完成咗我嘅碩士學位，亦都完成咗我博士學位，亦都考咗唔同嘅專業資格，付出咗好多心血同埋心機。」如今他以「Dr. Cai」身份在課堂上授課，據悉從不主動提及自己的明星過去，現與醫生太太育有3名子女。
資料或影片來源：原文刊於新假期