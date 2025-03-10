蔡少芬突揭17年婚姻委屈 曾為張晉多次爆喊：我哋唔係外人睇咁好
蔡少芬為老公張晉爆喊無數次：我哋唔係外人睇到咁好
蔡少芬與張晉的婚姻一直被視為娛樂圈中的模範夫妻，然而二人近期的動向似乎顯示出這段關係的裂痕。
蔡少芬近日在謝寧及蘭茜的YouTube頻道《Happy Women’s Club》自爆與張晉的婚姻並非一帆風順，曾為老公張晉流淚無數次，直言：
「我哋唔係外人睇到咁好嘅，我哋試過有一段時間，我係成日為佢喊嘅。」
此外，她還提到曾在生日那天因為張晉而感到極度失落，更一度情緒崩潰，在公園爆喊：
「好唔開心，好難過，（唔係老公令你唔開心？）佢做唔到啲乜嘢令我唔開心囉。」
蔡少芬透露，曾在上海生活兩年，由於遇上疫情要一度封城，而張晉工作忙碌，所以要獨自照顧三名子女，令有老公的她就像無老公一樣，大感委屈。
蔡少芬近況惹網民質疑：Ada好像不太開心
除了在節目中的坦白，蔡少芬近日的行為也似乎揭示出她可能正經歷家庭的壓力。有網民在小紅書上分享了一段蔡少芬帶著仔仔「魚蛋」逛商場的影片，影片中她雖然友善地與粉絲打招呼 ，「蔡少芬帶兒女逛商超，還熱情與粉絲打招呼，好親民！」
期間，六歲兒子「魚蛋」疑扭計用手摟住媽媽蔡少芬的腰部，更邊行邊用手抹臉，有網民留言：「為甚麼感覺Ada好像不太開心？」，樓主回答表示：「兒子在哭，心情不美麗」。
蔡少芬以個人名義送花籃 無張晉名字
此外，她在林盛斌(Bob)在紅館棟篤笑《The Bobfather Finale 2025》演出中送上花籃，其他圈中夫婦都送上花牌，例如胡杏兒與李乘德、王祖藍與李亞男、陳小春與應采兒、楊千嬅與丁子高等等，但蔡少芬卻只用個人名義為Bob送上花籃，但花牌上未有寫上張晉的名字，令人大感奇怪。
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蔡少芬與好姊妹出遊
面對婚姻中的困境，蔡少芬似乎也在尋求朋友的支持與放鬆。她在小紅書上分享了與好友洪欣及陳法蓉的出遊照片，三人在赤柱海邊自拍，展現出放鬆的一面，「#生活line老友記聚一聚」的標籤彰顯了她對這份友誼的珍視。這次出遊可能是她在面對家庭壓力時，尋求心靈慰藉的方式之一。