蔡少芬經歷封城之苦舉家回流返港 上海3,000呎豪宅放租
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蔡少芬（Ada）在內地發展多年，去年更與老公張晉一家五口移居上海，不過遇上早前因疫情封城，經歷完封城之苦，蔡少芬趁上海一解封，竟急急腳回流香港，遷出上海的3,000呎豪宅。有內地地產經紀即以蔡少芬做招徠，大字標題話間屋蔡少芬住過啱啱搬走，吸引租客入住星級豪宅。
蔡少芬解封後即返港
蔡少芬與老公張晉近年在內地搵人仔豬籠入水，一家五口仲移居內地生活，在上海住3,000呎豪宅非常富貴。不過今年初內地疫情肆虐，多地進行全面封城，上海更一封就幾個月，令當地居民叫苦連天，未知是否經歷過封城後留有陰影，蔡少芬決定回流香港。
蔡少芬被利用作吸客
據知蔡少芬在上海的安樂窩只是月租，她們一家搬走後，內地地產經紀即在網上招租，據小紅書資料顯示，蔡少芬在上海所住的翠湖天地御苑位於上海市中心，單位複式設計，面積約3,487呎，有4房、2廳及4個洗手間，傢俬家電齊備，屋內裝修豪華而簡約，空間感十足。地產經紀仲大大隻字寫住「蔡少芬剛搬走可以直接入住」。
蔡少芬夫婦曾拍片晒豪宅內貌
早前蔡少芬亦曾拍片公開屋內環境，片中張晉送了VR遊戲畀妻女，眾人收到禮物好興奮，在闊落的大廳玩VR，屋內擺設同格局與地產經紀放上網的照片一模一皮，而張晉更曾晒出多張妻兒在屋企露台種菜的照片，所以肯定間屋就係蔡少芬住過。