蔡少芬經歷封城之苦舉家回流返港 上海3,000呎豪宅放租

蔡少芬（Ada）在內地發展多年，去年更與老公張晉一家五口移居上海，不過遇上早前因疫情封城，經歷完封城之苦，蔡少芬趁上海一解封，竟急急腳回流香港，遷出上海的3,000呎豪宅。有內地地產經紀即以蔡少芬做招徠，大字標題話間屋蔡少芬住過啱啱搬走，吸引租客入住星級豪宅。