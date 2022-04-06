蔡少芬移居上海讚生活「好到無得再好」 重提初入行過份自大墮人生低谷
蔡少芬為湊仔女10年沒有好好睡覺
蔡少芬與張晉於2008年1月結婚後，不時就會在社交平台放閃曬幸福。近年蔡少芬亦積極發展內地演藝事業，一年前索性舉家移居上海。近日她接受內地節目《送一百位女孩回家》訪問，自爆做三個小朋友的媽媽很辛苦，為了照顧家庭可以忙足大半日，過著早起晚睡的生活，每日行程、出門口的必備品也全是圍繞三個仔女，可以撐到現在全因母愛：「真的好辛苦，但是也很享受了。」被主持問到平時會做甚麼去放鬆，她說：「應該沒有甚麼放鬆的時間，生活都圍繞工作、孩子跟家庭。」
蔡少芬睡到7點已感奢侈
她指如果早上7時半起床其實已算是很好，因為要為女兒煮早餐，或者弄髮型，必須於凌晨五時多就起身。有時，兒子於凌晨四時多突然叫她，她必須起床找奶嘴給兒子，安撫他，但醒來後無法再度入睡。隔一陣子，她又要照顧其他小孩，她說：「差不多10年沒有完整的睡眠。」
蔡少芬湊仔湊到勞損
除了不能好好休息之外，她重提去年於微博一張邊手抱著兒子，一邊炒菜的照片，她解釋當時兒子無論如何也要跟著自己，實在沒辦法才這樣做，到現在肩膀依然很疼痛，無法往後伸展。而且她每次帶三個小朋友外出時要攜帶大堆日用品，所以搞到腰背勞損。
蔡少芬覺移居上海 大讚內地生活：好得沒得再好了
談到剛剛移居上海，蔡少芬非常感激一起拍《甄嬛傳》的孫儷幫忙。因為初到上海，人生路不熟，對方不但為她介紹鋼琴老師，甚至細心到為她送菜、送雞，令她非常感動：「她好到連菜、雞都叫農場送過來給我，大大小小的。」現在她已經在上海住了一年，她大讚於內地生活很方便，很多東西都可以通過網購送上門，想外出又有網約車、共享單車等代步，方便又實惠：「好得沒得再好了！」生活質素滿分！
蔡少芬選完港姐極速上位變自大
說到演藝事業，蔡少芬表示很感恩很多人喜歡她的個性，邀請她出席綜藝節目：「我也覺得有一個很好的地方，就是可以做回我自己。」她指現在的她雖然放得很開，很率直，可是她以前其實有很重的偶像包袱。她在1991年以17歲之齡贏得香港小姐競選季軍，選完港姐之後，於94年拍攝第一套電影，跟周星馳合作《九品芝麻官之白面包青天》，同年與李連杰、錢小豪合作電影《精武英雄》，95年客串《大話西遊之月光寶盒》並參演《西遊記大結局之仙履奇緣》：「應該是從95年之後我就把它（偶像包袱）丟下了，95年之前其實也是挺驕傲的，因為有一段時間我跟李連杰啊，周星馳拍電影，然後同時也幫劉德華拍一個音樂短片，那時候很多很多。」
蔡少芬突然冇工開
當年她以為已到達事業巔峰之際，怎料有一年都沒人找她拍戲：「我以為應該是我的世界了吧？怎麼知道一年都沒人找我拍戲，然後我發現，原來你以為自己在哪個高峰的時候，你別以為真的是，突然間可以甚麼都沒有」她覺得這一行很現實：「有人找你就有工作，沒人找你，你連選擇的機會都沒有，別人看你的面孔啊甚麼的，很現實的，就覺得你已經跌下來了還是怎麼樣的，就不一樣。」
蔡少芬奪最年輕視后不自滿
蔡少芬決定接受現實，坦然面對自己的人生：「不要因為人家抬高你，你就好像是什麼，人家壓你，你就變成那個沒用的人。」因為那次低潮，即使當時被傳媒封做TVB「四大花旦」（其餘是郭可盈、宣萱及陳慧珊）之一，她都沒有輕易自滿：「我就在1996年的時候拍那齣《妙手仁心》、《天地豪情》，慢慢一路拍，我努力地去幹，然後一直到我24歲那一年，98年，我就拿到最年輕的視后的獎項，但我也會很放鬆的，因為你會知道有這樣子的一天，你能飛到哪裡，也可以降下來，那你就有危機。給自己停下來的時候，可以停得穩，那就可以了。」
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