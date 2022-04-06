蔡少芬移居上海讚生活「好到無得再好」 重提初入行過份自大墮人生低谷

48歲蔡少芬 （Ada）與張晉結婚14年，一直是圈中的模範夫妻，育有兩女一子，一家五口相當幸福。一年前她與老公舉家外移居上海，夫妻倆感情依舊甜蜜。近日她接受內地節目《送一百位女孩回家》時大讚內地生活「好得沒得再好了」，不過卻因為要照顧仔女，搞到十年來都冇覺好瞓。