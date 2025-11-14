52歲視后相隔8年重返TVB 街頭拍劇被捕獲 紅髮造型夢回呢個經典角色！

現年52歲的蔡少芬相隔8年重返TVB拍攝重頭劇《風華背後》，近日頻頻被網民在街頭野生捕獲開工畫面。最新流出的拍攝片段中，她一頭紅髮造型配搭幹練服裝，與蘇麗珊上演激烈爭論戲份，短短幾分鐘的演繹已極具張力，讓對面馬路圍觀的路人也看得目瞪口呆。網民紛紛激讚她的專業演技，更有人指紅髮造型令人夢回經典角色，期待這位最年輕視后的回巢之作。