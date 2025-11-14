52歲視后相隔8年重返TVB 街頭拍劇被捕獲 紅髮造型夢回呢個經典角色！

現年52歲的蔡少芬相隔8年重返TVB拍攝重頭劇《風華背後》，近日頻頻被網民在街頭野生捕獲開工畫面。最新流出的拍攝片段中，她一頭紅髮造型配搭幹練服裝，與蘇麗珊上演激烈爭論戲份，短短幾分鐘的演繹已極具張力，讓對面馬路圍觀的路人也看得目瞪口呆。網民紛紛激讚她的專業演技，更有人指紅髮造型令人夢回經典角色，期待這位最年輕視后的回巢之作。

街頭拍攝現場曝光 蔡少芬紅髮造型搶眼

有網民以「誰懂一出門就看到蔡少芬在拍攝的感覺」為題，興奮分享偶遇片段。畫面中可見，蔡少芬一頭紅色曲髮，身穿白色長襯衫配搭黑色闊腿褲，造型幹練十足。儘管現場吸引不少途人駐足圍觀，但她完全沒有受到環境影響，全情投入角色演繹。片段顯示她正與蘇麗珊上演一幕激烈的爭論戲，捉實對方手臂的動作配合眼神變化，短短幾秒已展現出豐富的情緒層次。

蔡少芬演技獲網民激讚 視后功架盡顯

從網民拍攝的片段可見，蔡少芬在鬧市街頭拍攝時七情上面，情緒轉換震攝人心，完全展現出視后級別的演技功力。網民紛紛留言大讚：「就看這幾分鐘Ada都交足戲」、「上那麼多綜藝了竟然也不出戲」，更激讚「不愧係當年當家花旦和視后」。有網民特別提到她的紅髮造型令人聯想起《珠光寶氣》中的經典角色康雅思，留言指「她真的很適合染紅髮啊！康雅思也是紅髮，簡直是顏值巔峰」，對她久違的TVB演出充滿期待。

25歲奪視后紀錄至今未破 相隔8年重返邵氏

蔡少芬1991年參加港姐奪季軍入行，其後憑劇集《天地豪情》中「孫樺」一角，以25歲之齡勇奪《萬千星輝頒獎典禮1998》最佳女主角，成為「最年輕視后」，這項紀錄至今未被打破。她亦曾拍攝過《妙手仁心》系列、《洛神》等多套經典劇集，奠定其在TVB的地位。近年將事業重心轉移內地的她，繼《老表，畢業喇！》後，相隔8年重返邵氏拍攝重頭劇《風華背後》，現時正為該劇進行外景拍攝工作。

網民關注身形變化 粉絲力撐專業管理

除了演技備受讚賞外，蔡少芬的身形亦意外成為網民討論焦點。有網民直指她真人好瘦，留言「她真的好瘦啊，漏出來的手臂跟周圍人對比太強烈了」，該博主也認同回覆「說實話都有點脫相了」。不過，亦有粉絲為她平反，認為只是藝人專業的身材管理，上鏡體形屬正常水平，依然很漂亮。新劇《風華背後》除了有視后蔡少芬加盟外，還有朱茵、黃宗澤、汪明荃等實力派演員，陣容十分鼎盛，今次亦是蔡少芬與汪明荃繼《創世紀2之天地有情》後相隔25年再度合作。

