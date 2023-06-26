蔡徐坤被爆一夜情後要女方墮胎形象盡毁 網民錯重點指中Prada魔咒

內地24歲人氣歌手KUN蔡徐坤被封為「內地版姜濤」，早前曾來港開騷，吸引大批Fans到場支持，近日他卻忽然爆出醜聞，被指與一C姓女生一夜情後，發現C女懷孕，即要求女方墮胎，消息震驚網民，但有不少內地網民卻錯點，留意到他也是知名品牌Prada的代言人，指他中了「Prada魔咒」！