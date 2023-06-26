蔡徐坤

蔡徐坤被爆一夜情後要女方墮胎形象盡毁 網民錯重點指中Prada魔咒

最新娛聞
東方新地

廣告

內地24歲人氣歌手KUN蔡徐坤被封為「內地版姜濤」，早前曾來港開騷，吸引大批Fans到場支持，近日他卻忽然爆出醜聞，被指與一C姓女生一夜情後，發現C女懷孕，即要求女方墮胎，消息震驚網民，但有不少內地網民卻錯點，留意到他也是知名品牌Prada的代言人，指他中了「Prada魔咒」！

蔡徐坤 蔡徐坤早前曾來到香港亞博開騷，吸引大批Fans仲一早到場，開場前更有內地Fans疑因人多擠迫而暈倒。
蔡徐坤早前曾來到香港亞博開騷，吸引大批Fans仲一早到場，開場前更有內地Fans疑因人多擠迫而暈倒。（圖片來源：微博@蔡徐坤）
蔡徐坤 香港杜莎夫人蠟像館更為蔡徐坤造蠟像。
香港杜莎夫人蠟像館更為蔡徐坤造蠟像。（圖片來源：[email protected]樂樂新聞台）

蔡徐坤被爆一夜情後搞大C女肚

有內地傳媒爆料指蔡徐坤於2021年5月20日與C女在北京一間KTV中經朋友介紹認識，聚會結束後兩人即於21日凌晨發生性關係，一個月後C女發現懷孕並告知蔡徐坤，隨即被蔡徐坤要求她墮胎，最終C女於7月5日獨自去醫院進行墮胎手術。爆料者更指蔡母曾懷疑C女故意設局想敲詐兒子，於是詢問了蔡徐坤當晚是否有採取避孕措施，蔡徐坤坦承沒有。

蔡徐坤 C女指控蔡徐坤兩年前與她一夜情後要求她墮胎。
C女指控蔡徐坤兩年前與她一夜情後要求她墮胎。（圖片來源：[email protected]

蔡徐坤母親被指非法監控C女

蔡母之後一邊讓工作人員聯繫C女商討賠償，一邊搵私家偵探跟蹤C女，及在其家門口非法安裝針孔攝像頭，通過監控內容懷疑C女和其他男子有染，因為某晚C女與一對男女凌晨3點返屋企，不過有指該男子為與C女同行閨蜜的男友。爆料者更公開了聲稱是蔡母與工作人員商討賠償50萬人民幣事宜的錄音。爆料者指C女在這段期間不停被懷疑假懷孕及肚中孩子不是蔡徐坤的，因此身心嚴重受創，才會選擇出來爆料：「希望蔡徐坤且行且珍惜」。

蔡徐坤 C女指因蔡徐坤母親不斷懷疑她假懷孕及肚中孩子不是蔡徐坤的，令她身心嚴重受創。
C女指因蔡徐坤母親不斷懷疑她假懷孕及肚中孩子不是蔡徐坤的，令她身心嚴重受創。（圖片來源：[email protected]
蔡徐坤 「C先生不要太勇」在網上爆料。
「C先生不要太勇」在網上爆料。（圖片來源：微博截圖）

蔡徐坤工作人員以3字回應

蔡徐坤目前正身在泰國曼谷舉行世界巡迴演唱會，事件引發網民熱討，「#蔡徐坤 C女士打胎#」話題已有9.5億閱讀量。有大量蔡徐坤粉絲湧入其工作室微博要求表態，有傳媒指曾聯絡上蔡徐坤方的工作人員，對方只回應「不知情」後掛掉電話。有網民認為蔡徐坤在2021年5月21日凌晨的行蹤是最大關鍵疑點，有指當時蔡徐坤正身在北京，但亦有粉絲指出當日蔡徐坤正身處河南，為節目《奔跑吧》錄影。

蔡徐坤 蔡徐坤目前正身在泰國曼谷。
蔡徐坤目前正身在泰國曼谷。（圖片來源：微博@蔡徐坤）
蔡徐坤 「#蔡徐坤 C女士打胎#」一度登上微博熱搜首位。
「#蔡徐坤 C女士打胎#」一度登上微博熱搜首位。（圖片來源：微博截圖）

網民猜測中「Prada魔咒」

不過不少內地網民卻錯重點，驚訝指出知名品牌Prada在中國的8名代言人中，有6名代言人都先後被爆出醜聞，包括柯震東、吳亦凡、李易峰、鄭爽、春夏，到現在的蔡徐坤，其中鄭爽更是只當了8天代言人就被撤掉，因此網民都指蔡徐坤是中了「Prada魔咒」，又指出Prada下一任正在商討的代言人是楊冪，紛紛叮囑她「快逃」，叫她要拒接這個代言！

蔡徐坤 網民細數Prada歷代被爆醜聞的代言人，竟有多達6位。
網民細數Prada歷代被爆醜聞的代言人，竟有多達6位。（圖片來源：微博截圖）
蔡徐坤 蔡徐坤是Prada最新一任代言人。
蔡徐坤是Prada最新一任代言人。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：微博@蔡徐坤、[email protected]樂樂新聞台、[email protected]、微博@推理君江小夏

讀者留言

熱門文章

 