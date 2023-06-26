蔡徐坤被爆一夜情後要女方墮胎形象盡毁 網民錯重點指中Prada魔咒
蔡徐坤被爆一夜情後搞大C女肚
有內地傳媒爆料指蔡徐坤於2021年5月20日與C女在北京一間KTV中經朋友介紹認識，聚會結束後兩人即於21日凌晨發生性關係，一個月後C女發現懷孕並告知蔡徐坤，隨即被蔡徐坤要求她墮胎，最終C女於7月5日獨自去醫院進行墮胎手術。爆料者更指蔡母曾懷疑C女故意設局想敲詐兒子，於是詢問了蔡徐坤當晚是否有採取避孕措施，蔡徐坤坦承沒有。
蔡徐坤母親被指非法監控C女
蔡母之後一邊讓工作人員聯繫C女商討賠償，一邊搵私家偵探跟蹤C女，及在其家門口非法安裝針孔攝像頭，通過監控內容懷疑C女和其他男子有染，因為某晚C女與一對男女凌晨3點返屋企，不過有指該男子為與C女同行閨蜜的男友。爆料者更公開了聲稱是蔡母與工作人員商討賠償50萬人民幣事宜的錄音。爆料者指C女在這段期間不停被懷疑假懷孕及肚中孩子不是蔡徐坤的，因此身心嚴重受創，才會選擇出來爆料：「希望蔡徐坤且行且珍惜」。
蔡徐坤工作人員以3字回應
蔡徐坤目前正身在泰國曼谷舉行世界巡迴演唱會，事件引發網民熱討，「#蔡徐坤 C女士打胎#」話題已有9.5億閱讀量。有大量蔡徐坤粉絲湧入其工作室微博要求表態，有傳媒指曾聯絡上蔡徐坤方的工作人員，對方只回應「不知情」後掛掉電話。有網民認為蔡徐坤在2021年5月21日凌晨的行蹤是最大關鍵疑點，有指當時蔡徐坤正身在北京，但亦有粉絲指出當日蔡徐坤正身處河南，為節目《奔跑吧》錄影。
網民猜測中「Prada魔咒」
不過不少內地網民卻錯重點，驚訝指出知名品牌Prada在中國的8名代言人中，有6名代言人都先後被爆出醜聞，包括柯震東、吳亦凡、李易峰、鄭爽、春夏，到現在的蔡徐坤，其中鄭爽更是只當了8天代言人就被撤掉，因此網民都指蔡徐坤是中了「Prada魔咒」，又指出Prada下一任正在商討的代言人是楊冪，紛紛叮囑她「快逃」，叫她要拒接這個代言！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！