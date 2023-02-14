蔡思貝公開祝福姣花黃心穎復出 兩女姊妹情深 同樣飢渴成癮專冧人夫

黃心穎宣佈復出，近日公布將自組唱片品牌，轉型做跳唱歌手，並宣布將於情人節（14日）推出新歌《Crown Me》。昨晚（13/2）邵氏重頭劇《廉政狙擊》於九展舉行首映會，女主角之一的蔡思貝(Sisley)，現身首映時被記者問到，對於前「女神團」隊友黃心穎推出新歌，突在IG分享全20秒MV有何看法，蔡思貝立即開聲力撐黃心穎，簡直是姊妹情深！