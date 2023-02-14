蔡思貝公開祝福姣花黃心穎復出 兩女姊妹情深 同樣飢渴成癮專冧人夫
蔡思貝公開祝福姊妹黃心穎 感情深厚力久不衰
蔡思貝昨夜現身《廉政狙擊》首映會，她以綠色主調的格仔長裙，配黑色開胸小衣大秀上圍身材，認真性感。
當被記者問到對黃心穎復出嘅看法，蔡思貝指自己完全知悉新歌將於14日面世，由於MV原整版未公開，所以仍未看過。蔡思貝繼指有留意黃心穎頻在社交網絡宣傳新歌，但跑完馬拉松後好攰，幾乎整天都休息，呼吸的時候甚至感到痛楚。雖然蔡思貝狀態不好，當記者問到黃心穎準備復出，會否為她打氣的時候，蔡思貝迅速回答：「希望佢一切順利！」看來兩女感情深厚，姊妹情力久不衰。
蔡思貝與姊妹黃心穎喜好相近飢渴成癮專冧人夫被稱「人肉發電機」
黃心穎2019年因「安心偷食」事件被封「姣花」，作為好姊妹的蔡思貝陪伴黃心穎走過高低，接受傳媒訪問經常替黃心穎執言。經翻查資料，兩女同為姊妹，想不到連飢渴成癮的習慣都相近！
蔡思貝入行以來被網民冠以「人肉發電機」稱號，與她合作過的男藝人大部分都會中招 ，當中不乏人夫及別人男友，包括：崔健邦、洪永城、溫家偉、沈震軒、羅仲謙、 張振朗、王浩信、周志文，鄭俊弘等。
羅仲謙
當年拍無綫劇《衝線》，蔡思貝被踢爆不時向羅仲謙放生電兼約宵夜，擺明向視后楊怡「下戰書」。
陳展鵬
當年陳展鵬未識單文柔，曾被本刊斷正與蔡思貝拍拖整車，之後再返回男方屋苑短敍。
張振朗
蔡思貝拍《踩過界》 時與張振朗玩得太癲傳出緋聞，二人異口同聲表示沒有發展機會，大家只會是兄弟。
洪永城
蔡思貝曾相約洪永城在西貢運動場私會，熱身時更中門大開、擘大對髀，對住洪永城又開又合，成個運動場只有兩人的嘻呵哈嬉笑聲，被指跑步為名，調情為實。
王浩信
有傳拍《踩過界》時暗撻人夫王浩信，被爆孤男寡女匿埋「開房」打邊爐，二人關係曖昧，男方又被指曾隻身駕車去蔡思貝獨居的北角寓所，短敍兩個多小時才離開。
黃心穎偷嗒許志安成經典 身敗名烈被雪藏變人棄王
作為蔡思貝好姊妹，黃心穎的黑歷史同樣經典，至今仍為人所記。2019年4月，傳媒收到一條約16分鐘車廂偷情短片，男女主角居然是有婦之夫許志安同當時跟馬國明一齊嘅黃心穎。
片段安仔、心穎和男友人坐在車廂後座，男友人堅持先送心穎返家，戴了黑色口罩的心穎爆粗反對：「唔好扮嘢啦！X你！兜X咗我先？」安仔都撐心穎話要先送男友人返屋企，心穎再向男友人爆粗：「你住邊呀？X你！佢(安仔)送我返去呀！」安仔叫司機把車開去大坑，期間心穎曾主動蹺實安仔左臂挨在他身上，又用手袋遮掩偷偷地十指緊扣。約3分鐘後男友人抵家預備落車，安仔話：「而家你走先，跟住我返我屋企，佢(心穎)返佢屋企。」男友人：「你講堅？」安仔：「係，堅！」但男友人落車後二人跟司機說：「鯉魚門(心穎寓所地點)！」
友人下車後，心穎隔口罩咀了安仔一啖，不久索性除下口罩攬住安仔咀嘴，安仔將手貼在心穎大腿上，之後又忍唔住十指緊扣心穎，由大坑到鯉魚門短短10多分鐘車程，期間二人連環咀逾20次，心穎好進激，全程採取「主動」情挑安仔不停攬他狂錫，但安仔也有回敬心穎錫她面珠一啖，睇番二人當晚未覺有醉意，兩人到心穎香閨後齊齊落車！事後黃心穎身敗名烈，代言的廣告全部下架，慘被觀眾唾棄和TVB雪藏，需要短暫告別幕前至現在。
蔡思貝與黃心穎識於微時 情建於翻唱《到此一遊》時
《到此一遊》曾改由黃心穎、蔡思貝、馮盈盈、張寶兒和邵珮詩合唱，五女齊齊著上性感舞衣，貼身衫、短裙晒腿晒腰，擺吓性感甫士…自從這次合作後，蔡思貝與黃心穎的關係升溫，成為咗好姊妹。
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