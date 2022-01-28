余德丞為蔡思貝撐枱腳慶生 大玩「男友視角」向胡鴻鈞挑機？

余德丞近日在《青春不要臉》被大讚演技，成功上位，事業起飛，感情生活亦有起色﹗18 年余德丞同蔡思貝拍攝旅遊節目後傳緋聞，見埋雙方家長關係非一般，不過隨住蔡思貝同胡鴻鈞的緋聞傳得鬧哄哄，關係突然生疏，過去為女方慶生的慣例都消失﹗日前余德丞獲恩准為蔡思貝慶祝生日，甜蜜蜜撐枱腳大玩男友視角，親密關係重新接軌﹗