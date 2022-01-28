余德丞為蔡思貝撐枱腳慶生 大玩「男友視角」向胡鴻鈞挑機？
文：東方新地｜圖：IG＠sisleychoi
網民：余德丞重新被寵幸？
蔡思貝在社交網貼出多張單人相，全以「男友視覺」，而蔡思貝一副冧樣，其後她再分享片段，見到與她撐枱腳的人原來是余德丞。不少網民即留言問「係咪當胡鴻鈞冇到？」、「余德丞重新被寵幸﹗」、「係咪向胡鴻鈞挑機？」、「思貝識余德丞早過胡鴻鈞㗎」。
蔡思貝農曆正日生日
余德丞為下月6日生日的蔡思貝預祝31歲生日，而撐枱腳當日更是蔡思貝的農曆正日生日﹗蔡思貝在余德丞掌鏡下拍了多張「男友視覺」靚相，張張相都笑容燦爛，她又鬼馬地對住串燒許願，呢餐飯真係食得好開心﹗
蔡思貝許願希望孖余德丞去旅行
蔡思貝和余德丞撐完枱腳，又在街上玩自拍﹗蔡思貝又同余德丞大玩影相app，把背景變成雪景，蔡思貝以英文留言，指二人在假裝旅行，希望在芝士串上許願能令願望成真，並感謝余德丞的安排，同時又為余德丞有份演出的《青春不要臉》宣傳﹗而余德丞就回應指「No cheese on my bday」投訴對方沒有在他生日安排「芝士許願」，如同隔空耍花槍﹗
三角關係撲朔迷離
18年蔡思貝因拍攝旅遊節目傳撻著余德丞，之後蔡思貝與胡鴻鈞傳緋聞，多次被影到男方接送女方，又借車給蔡思貝任用，關係浮晒上面，同時余德丞與鄰居周秀娜亦傳緋聞，自此蔡思貝和余德丞關係突然變生疏，生日都冇再一齊慶祝﹗以為蔡思貝同胡鴻鈞感情堅定，去年胡鴻鈞自爆幾個月冇見女方，感情疑生變，至年尾胡鴻鈞開演唱會，蔡思貝帶埋父母支持，關係撲朔迷離，依家余德丞突然「上位」，三人關係更加複雜﹗
定情旅遊節目重播
蔡思貝接受傳媒訪問時解釋之前一直工作忙碌未有見面，剛好J2台重播二人的「定情節目」《緬甸奇幻旅程》所以互傳訊息，然後便相約出來相敍，剛好當天是蔡思貝的舊曆生日，蔡思貝表示有收看余德丞的劇集《青春不要臉》，直言集集追看，相當捧場。
回帶：停搞人夫轉攻鮮肉 蔡思貝咬實余德丞
蔡思貝13年選港姐入行，初出道演藝事業已穩步上揚，不過最出色就是搞男女關係，與她合作過的男藝員大部分都難免中招，專吼人夫及別人男友，王浩信、羅仲謙、洪永城及張振朗都榜上有名，「無綫發電機」絕非省油的燈。蔡思貝拍劇集《踩過界》與王浩信過從甚密，令本來觀眾緣已麻麻的她形象更加有跌無升，靜了一排以為她會改過自新專注事業，原來本性無變，只是對象卻由人夫變成鮮肉。
18年與余德丞拍旅遊節目一撻即著，乖仔小鮮肉易氹易處理，好使好用隨傳隨到，一於咬實唔放。更被本刊影到在將軍澳電視城出席完活動，蔡思貝坐余德丞車離開，見她除晒鞋在車廂內大晒美腿，對住頭號貼身兵，隨便到一個點，毫無矜持勁失禮。
乖仔變蒲友
據知情者透露：「思貝瀨過咁多次嘢，開始佢刻意洗底，不過忍得一時又重施故技，同余德丞主持旅遊節目《緬甸奇幻旅程》，日對夜對返到香港又玩埋咗，思貝貪余德丞夠聽話，可以任佢點，本來余德丞好乖仔好少夜 蒲，識咗佢之後就成日成班人出去玩，仲玩到三更半夜，之前（18年）余德丞趕緊劇都成日出去陪思貝，後來打波出事入ICU，思貝當晚就仆去醫院，不過余德丞媽咪就對思貝印象唔多好，覺得佢係啲冇厘正經嘅女仔，好反對個仔群佢咁多。」
甜過豬年
蔡思貝與余德丞傳曾以緋聞情侶齊齊出席新春商場活動，合唱〈一事無成〉時雖然一度唱錯歌詞兼甩嘴，但拖晒手又咬晒耳仔，情意綿綿。
冧出面
玩遊戲時余德丞為蔡思貝穿上斗篷，打結時差點面貼面都唔會面紅，雙方仲表現得好冧。
公開見家長 余母彈開
最後余德丞大步檻過，與蔡思貝更加患難見真情，而無綫亦見他們的情侶檔受歡迎，其後不時安排二人出席公開活動及商場騷，有錢齊齊搵。農曆新年期間，蔡思貝與余德丞到尖沙咀出席新春商場活動，當日雙方家長都在場，只見余德 丞母親對住蔡思貝及其父母木無表情，雙方未有任何交流，對於被在場傳媒邀請雙方家 長一齊大合照，余母勉強地影完相即彈開， 顯然並未接受蔡思貝。蔡思貝表示余德丞與其父母早已見過面，早前唱K為活動練歌時 母親也在場，更透露母親大讚男方識氹人、 充滿陽光氣息及懂照顧人，但當余德丞被追問母親對蔡思貝的印象？他只說：「媽咪冇反應，可能比較怕醜。」
母親以行動來表示對蔡思貝不滿，余德丞左右做人難，然而見到女神卻情不自禁流露愛意，當蔡思貝在台上唱歌時，余德丞在台 邊如癡漢般用手機拍低，其後又唱情歌〈我的宣言〉冧爆蔡思貝，二 人不停打情罵俏，蔡思貝大讚余德丞唱歌好聽又好冧，聲言會對他加分，更作狀撒嬌問余德丞：「愛的宣言係咪對我講㗎？」
翹手出場
其後再以「情侶檔」在軍澳電視城出席活動，蔡思貝、余德丞檔翹住手出場，溫馨程度同真情侶拍拖無分別。
拖手影合照
當日活動後，二人行到去電視城一僻靜角落，即放下戒心泊埋牆影拖手合照。
私底下更隨便 如旁若無人
活動後二人走到電視城的僻靜處手拖手影合照放上社交網，之後蔡思貝坐上余德丞的車離開。蔡思貝與余德丞外形相襯，沉醉於二人世界時完全旁若無人，對住女神思貝，余德丞似飲下迷湯一樣，長伴左右甘心做兵，而蔡思貝掛住篤手機冇乜理會。
車廂玩腳挑逗
這日蔡思貝自己冇揸車，由余德丞做司機載她離開無綫，上車後即自動除鞋，把雙腳放上車頭撐住擋風玻璃位置，清楚看到她穿著藍色襪子。
這日身穿黑色連身短褲的蔡思貝，露出一雙蜜糖色的健康長腿，非常養眼，上車後她即脫下短靴，把雙腳放上車廂內的車頭位置，可以想像到玉腿橫陳的畫面，坐在司機位的余德丞應該大飽眼福，但同時亦有機會不能專心駕駛。蔡思貝全程在車廂內玩腳，直至車駛出將軍澳隧道仍保持同一姿勢，看來 在余德丞身旁，她已肆無忌憚，把女性應有的儀態與矜持拋諸腦後。身為無綫當家旦，蔡思貝為人隨便愛媾仔的形象實在太過深入民心，江山易改，本性難移，氹仔出姣功嗲功百發百中，洗底都係得個講字，先有人夫後有鮮肉，唔知玩厭咗下一個目標又係咩呢？
行至將軍澳隧道內，清楚看到蔡思貝玉腿橫陳，余德丞則玩住手機揸車，真係好危險。
懵盛盛做兵
面對青春無限，電力充沛， 在電視城姣名遠播的蔡思貝，余德丞好明顯入世未深，對她毫無抵抗力。自合作拍完旅遊節目過從甚密，蔡思貝不時在社交網上載與余德丞的傳情合照，再加上擺到明有挑逗性的留言，余德丞以為有機做正印男友，但原來懵盛盛做兵。
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蔡思貝 凌晨孖余德丞迎接情人節！
蔡思貝同余德丞（Dickson）由旅遊節目《緬甸奇幻旅程》開始，已傳二人撻著，Dickson踢波突然昏迷送院，思貝更係第一時間飛奔醫院探望對方嘅人，之後一直都以緋聞情侶姿態示人。直到12月初，Dickson在ig貼出合照，留言表示：「人與人之間嘅關係就係咁奇幻」，令這段緋聞更加疑幻疑真！其後在情人節二人再次在社交網上放閃，似係想公開戀情！
Dickson先自拍唱生日歌，最初搞笑地祝自己生日快樂，其後鏡頭一轉見蔡思貝聽住Dickson唱生日歌，一路甜笑一路許願仲嗲爆話：「許願要許好耐㗎！」之後Dickson趁蔡思貝瞇眼許願時偷偷吹咗佢嘅生日蠟燭，蔡思貝冇嬲之餘又係咁賣萌！