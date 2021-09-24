蔡思貝疑左右逢源 有米商人力追 進駐匡湖居獨立屋 照揸胡鴻鈞家姐辣跑

胡鴻鈞與蔡思貝過從甚密愈愛愈高調，年初承認互相了解中，新年胡鴻鈞又去女方親友家拜年，戀情漸浮面。早前胡鴻鈞腳傷，蔡思貝表現擔心，還公開甜蜜互動，不過自傳出蔡思貝被有米商人力追後，二人關係再次變成不肯定。近日蔡思貝被影到依然駕駛胡鴻鈞家姐的跑車，返回匡湖局獨立屋，忽然富貴的她疑似食兩家茶禮！

撰文：東方新地 圖片：胡鴻鈞IG、蔡思貝IG、東方新地圖片