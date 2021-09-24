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蔡思貝疑左右逢源 有米商人力追 進駐匡湖居獨立屋 照揸胡鴻鈞家姐辣跑

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撰文：東方新地

胡鴻鈞與蔡思貝過從甚密愈愛愈高調，年初承認互相了解中，新年胡鴻鈞又去女方親友家拜年，戀情漸浮面。早前胡鴻鈞腳傷，蔡思貝表現擔心，還公開甜蜜互動，不過自傳出蔡思貝被有米商人力追後，二人關係再次變成不肯定。近日蔡思貝被影到依然駕駛胡鴻鈞家姐的跑車，返回匡湖局獨立屋，忽然富貴的她疑似食兩家茶禮！

撰文：東方新地 圖片：胡鴻鈞IG、蔡思貝IG、東方新地圖片

蔡思貝忽然富貴

蔡思貝成為視后後，事業感情一齊起飛，與胡鴻鈞的戀情漸浮面，同時又被指獲有米商人力追，隨即忽然富貴，大晒名牌手袋，更從北角舊居進駐西貢匡湖居獨立屋，絕對今非昔比！

蔡思貝與胡鴻鈞戀情傳足三年，二人關係撲朔迷離。（圖片來源：胡鴻鈞IG）
蔡思貝與胡鴻鈞戀情傳足三年，二人關係撲朔迷離。（圖片來源：胡鴻鈞IG）

落淚澄清住200呎單位

就進駐獨立屋一事，蔡思貝曾否認，並在節目中澄清話冇人會知道女一屈居200呎屋，更辯稱那次是到訪高層樂易玲屋企，正當外間以為事件不了了之，最近卻峰迴路轉，皆因近月拍攝《廉政行動2022》及《廉政狙擊》兩劇的她，連日來於電視城收工後不是返回北角寓所，而是駕車回到之前提及的西貢匡湖居獨立屋，似乎已名正言順成為大宅主人。

蔡思貝曾在江美儀及阿Bob主持的《Mean Talk》為被指突然富貴辯護，自稱僅住200呎單位兼瞓碌架床，沒料於鏡頭前聲淚俱下的她，事隔短短幾個月，已搖身一變進駐逾2,000呎獨立屋。。（圖片來源：無綫影片截圖）
蔡思貝曾在江美儀及阿Bob主持的《Mean Talk》為被指突然富貴辯護，自稱僅住200呎單位兼瞓碌架床，估唔到鏡頭前聲淚俱下的她，事隔短短幾個月，已搖身一變進駐逾2,000呎獨立屋。。（圖片來源：無綫影片截圖）
蔡思貝哽咽話：「所以不論傳媒點講， 大家可以翻查紀錄，我一次都冇喺社交平台去澄清自己﹗我一路都focus喺工作度，冇人會知一個女一，會喺一間二百呎地方度住、瞓碌架床，冇人會知道﹗」（圖片來源：無綫影片截圖）
蔡思貝哽咽話：「所以不論傳媒點講， 大家可以翻查紀錄，我一次都冇喺社交平台去澄清自己﹗我一路都focus喺工作度，冇人會知一個女一，會喺一間二百呎地方度住、瞓碌架床，冇人會知道﹗」（圖片來源：無綫影片截圖）

照舊揸胡鴻鈞家姐跑車

蔡思貝進駐獨立屋的同時，卻依然揸住胡鴻鈞家姐名下的跑車，猶記得去年她被拍到駕駛該車時，大方承認向男友借車代步，不過至今仍未歸還，明顯雙方關係仍密切，難免令人聯想她周旋兩男之間。

蔡思貝
去年蔡思貝揸住架黑色波子跑車出巡，被爆車主是胡鴻鈞家姐胡嘉雯（Sharon），此後跑車便泊在蔡思貝的寓所停車場，被蔡思貝長期徵用。（圖片來源：東方新地圖片）
蔡思貝
蔡思貝連日來被影到揸住胡鴻鈞家姐的跑車放工，由將軍澳電視城返回匡湖居。（圖片來源：東方新地圖片）

18年已上車做業主

講到自己入行多年經歷辛酸的蔡思貝，其實3年前已經用首置身份擲逾800萬買入將軍澳新樓盤，其後再以約200萬買入同屋苑車位，早已有樓揸手。

蔡思貝
前年胡鴻鈞被本刊影到駕車送蔡思貝返回位於北角的寓所，蔡思貝一落車就細心為胡鴻鈞倒消毒洗手液。（圖片來源：東方新地圖片）
蔡思貝
胡鴻鈞於熱戀時期經常揸車管接管送，如今蔡思貝今時唔同往日，他應該不是味兒。（圖片來源：東方新地圖片）

富貴粉絲應援送暖

蔡思貝近月為《廉政狙擊》開工，日前她在社交網上載有粉絲發起應援，以蔡思貝的名義送大量食物及飲品去電視城，慰勞台前幕後，仲準備大量印有蔡思貝肖像的憑援物品周圍派，似足韓劇中有錢仔追女的橋段，令蔡思貝非常有面子。

蔡思貝的粉絲為蔡思貝應援！（圖片來源：蔡思貝IG）
蔡思貝的粉絲為蔡思貝應援！（圖片來源：蔡思貝IG）
台前幕後一齊影大合照，蔡思貝威,到盡！（圖片來源：蔡思貝IG）
台前幕後一齊影大合照，蔡思貝威到盡！（圖片來源：蔡思貝IG）

傳胡鴻鈞為情消瘦

在剛過去的中秋節，胡鴻鈞被指斯人獨憔悴，於社交網上載單拖唱歌的片段，而蔡思貝則大晒拎住燈籠、嘟嘴賣萌的靚相，兩者心情明顯形成強烈對比。再加上湊巧胡鴻鈞近日突然自爆暴瘦20磅，令人揣測是否為情所困，不過事後他解釋是為新戲演拳手而刻意減磅。

胡鴻鈞突然消瘦20磅，被指為情所困！（圖片來源：胡鴻鈞IG）
胡鴻鈞突然消瘦20磅，被指為情所困！（圖片來源：胡鴻鈞IG）
蔡思貝反而心情大靘，非常風騷。（圖片來源：蔡思貝IG）
蔡思貝反而心情大艷，非常風騷。（圖片來源：蔡思貝IG）

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