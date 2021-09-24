蔡思貝疑左右逢源 有米商人力追 進駐匡湖居獨立屋 照揸胡鴻鈞家姐辣跑
胡鴻鈞與蔡思貝過從甚密愈愛愈高調，年初承認互相了解中，新年胡鴻鈞又去女方親友家拜年，戀情漸浮面。早前胡鴻鈞腳傷，蔡思貝表現擔心，還公開甜蜜互動，不過自傳出蔡思貝被有米商人力追後，二人關係再次變成不肯定。近日蔡思貝被影到依然駕駛胡鴻鈞家姐的跑車，返回匡湖局獨立屋，忽然富貴的她疑似食兩家茶禮！
撰文：東方新地 圖片：胡鴻鈞IG、蔡思貝IG、東方新地圖片
蔡思貝忽然富貴
蔡思貝成為視后後，事業感情一齊起飛，與胡鴻鈞的戀情漸浮面，同時又被指獲有米商人力追，隨即忽然富貴，大晒名牌手袋，更從北角舊居進駐西貢匡湖居獨立屋，絕對今非昔比！
落淚澄清住200呎單位
就進駐獨立屋一事，蔡思貝曾否認，並在節目中澄清話冇人會知道女一屈居200呎屋，更辯稱那次是到訪高層樂易玲屋企，正當外間以為事件不了了之，最近卻峰迴路轉，皆因近月拍攝《廉政行動2022》及《廉政狙擊》兩劇的她，連日來於電視城收工後不是返回北角寓所，而是駕車回到之前提及的西貢匡湖居獨立屋，似乎已名正言順成為大宅主人。
照舊揸胡鴻鈞家姐跑車
蔡思貝進駐獨立屋的同時，卻依然揸住胡鴻鈞家姐名下的跑車，猶記得去年她被拍到駕駛該車時，大方承認向男友借車代步，不過至今仍未歸還，明顯雙方關係仍密切，難免令人聯想她周旋兩男之間。
18年已上車做業主
講到自己入行多年經歷辛酸的蔡思貝，其實3年前已經用首置身份擲逾800萬買入將軍澳新樓盤，其後再以約200萬買入同屋苑車位，早已有樓揸手。
富貴粉絲應援送暖
蔡思貝近月為《廉政狙擊》開工，日前她在社交網上載有粉絲發起應援，以蔡思貝的名義送大量食物及飲品去電視城，慰勞台前幕後，仲準備大量印有蔡思貝肖像的憑援物品周圍派，似足韓劇中有錢仔追女的橋段，令蔡思貝非常有面子。
傳胡鴻鈞為情消瘦
在剛過去的中秋節，胡鴻鈞被指斯人獨憔悴，於社交網上載單拖唱歌的片段，而蔡思貝則大晒拎住燈籠、嘟嘴賣萌的靚相，兩者心情明顯形成強烈對比。再加上湊巧胡鴻鈞近日突然自爆暴瘦20磅，令人揣測是否為情所困，不過事後他解釋是為新戲演拳手而刻意減磅。