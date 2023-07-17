32歲蔡思貝拍片「色誘」周星馳 激罕純白泳裝上陣大派福利
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周星馳（星爺）之前喺61歲生日講明會開拍新片《少林女足》，仲會親自揀女！唔少女星都紛紛自薦，其中32歲蔡思貝（Sisley）就好積極，專登拍片大騷球技，更不忘派福利！
蔡思貝拍片向星爺自薦
蔡思貝早前（15日）在社交平台上載一段約1分鐘的自製短片，片段中，蔡思貝身在山洞之中，揹住背包走到氣來氣喘說：「尋尋覓覓，你（星爺）都係想搵一個識輕功水上飄，入水能游出水能跳，我喺度！」
出動純白泳衣大派福利
蔡思貝相當有心思，在早前拍新旅遊節目《貝遊歐洲》期間，專誠拍片在唔同國家大騷球技，一時倒吊做指上壓，一時輕功水上飄，認真搞笑！不過趣味十足之餘仲誠意十足！蔡思貝激罕出動水着Look大派福利，穿上一件頭純白泳衣玩淋浴，大玩濕身誘惑，雖然有少少肚腩，但勝在有長腿加分，整體嚟講都好養眼！
星爺讚好支持
蔡思貝發文留言：「Dear Stephen，日子感覺過得好快，由你生日，到現在已經三個禮拜了，可能遲來，但整個旅程每一刻我也是想着你的，我走了九個城市，拜候武林各界高手，修練自己，我，準備好了。」事後，星爺雖然冇正面答覆，但都有在社交網轉發了蔡思貝的影片，仲畀咗個讚好手勢支持。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] ，[email protected]