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蔡思貝直認被問價公開短訊內容 自爆心動飯局價：用嚟睇心理醫生

東方新地 - 娛聞

林盛斌和江美儀主持的《Mean Talk》請來情同姊妹的蔡思貝、賴慰玲和何雁詩，有人肉發電機稱號的蔡思貝，獲姊妹們為她平反，蔡思貝指外界對她誤會甚深，親揭娛樂圈問價真相，直認曾被人開出二百萬，更當眾公開問價短訊內容，蔡思貝都不為所動，同時開出一個會令她心動的價錢﹗
文：東方新地｜圖：《Mean Talk》節目截圖、蔡思貝IG

蔡思貝和好姊妹賴慰玲和何雁詩上《Mean Talk》訪問，大家都好坦白，乜都肯講肯爆﹗（圖片來源：Mean Talk截圖）
蔡思貝和好姊妹賴慰玲和何雁詩上《Mean Talk》訪問，大家都好坦白，乜都肯講肯爆﹗（圖片來源：Mean Talk截圖）

蔡思貝自爆曾被開價二百萬

《Mean Talk》訪問中，主持問蔡思貝有冇被人問過價，蔡思貝、賴慰玲和何雁詩都表示收過，而且唔止一次。賴慰玲亦指曾收問價訊息：「會send訊息嚟問一晚幾多錢？」何雁詩亦表示：「亦收過有係幫老細問飯局後有活動，要我開價錢﹗」

賴慰玲、蔡思貝和何雁詩直認有收過過夜、飯局問價的訊息﹗（圖片來源：Mean Talk截圖）
賴慰玲、蔡思貝和何雁詩直認有收過過夜、飯局問價的訊息﹗（圖片來源：Mean Talk截圖）

蔡思貝直認不諱：「禽日先被人問完﹗我仲cap咗圖﹗」隨即把被問價短訊內容公開﹗江美儀話：「二十萬過夜價出手低，二百萬就話啫﹗」蔡思貝即答的確曾有人開價二百萬﹗

蔡思貝把被問價的短訊內容公開﹗（圖片來源：Mean Talk截圖）
蔡思貝把被問價的短訊內容公開﹗（圖片來源：Mean Talk截圖）
江美儀讀出蔡思貝的被問價短訊。（圖片來源：Mean Talk截圖）
江美儀讀出蔡思貝的被問價短訊。（圖片來源：Mean Talk截圖）

蔡思貝公開被問價短訊內容

林盛斌問大家咩價錢大家會有心動呢？蔡思貝問對方質素點先？江美儀表示唔論樣貌只睇價錢，賴慰玲開出二億價錢：「因為我會一世眨低我自己﹗兩億係好誇張，係用嚟彌補心靈創傷﹗」

蔡思貝公開被問價的短訊截圖。（圖片來源：Mean Talk截圖）
蔡思貝公開被問價的短訊截圖。（圖片來源：Mean Talk截圖）
蔡思貝曾被問價二百萬公開短訊內容截圖 親自開出心動價：幾千萬唔得﹗
賴慰玲先答開出二億才會令她心動，在旁的蔡思貝點頭和應﹗（圖片來源： Mean Talk截圖）

蔡思貝：一定係億億聲

江美儀問如果對方真係肯付二億呢？賴慰玲：「咁咪諗囉﹗」蔡思貝亦點頭和應指二億會考慮，認同這個價錢會心動：「一定係億億聲﹗總之幾千萬冇可能心動，睇心理醫生都唔止呢個價啦﹗真係﹗彌補唔到心靈創傷，一世唔會去到超開心﹗」

蔡思貝直認開價二億才會考慮，因為幾千萬睇心理醫生都唔夠﹗（圖片來源：Mean Talk截圖）
蔡思貝直認開價二億才會考慮，因為幾千萬睇心理醫生都唔夠﹗（圖片來源：Mean Talk截圖）
（圖片來源：Mean Talk截圖）
（圖片來源：Mean Talk截圖）
蔡思貝話：「要被人當金魚喎﹗一世唔會超開心﹗（圖片來源：Mean Talk截圖）
蔡思貝話：「要被人當金魚喎﹗一世唔會超開心﹗（圖片來源：Mean Talk截圖）

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