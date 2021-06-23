蔡思貝直認被問價公開短訊內容 自爆心動飯局價：用嚟睇心理醫生
林盛斌和江美儀主持的《Mean Talk》請來情同姊妹的蔡思貝、賴慰玲和何雁詩，有人肉發電機稱號的蔡思貝，獲姊妹們為她平反，蔡思貝指外界對她誤會甚深，親揭娛樂圈問價真相，直認曾被人開出二百萬，更當眾公開問價短訊內容，蔡思貝都不為所動，同時開出一個會令她心動的價錢﹗
文：東方新地｜圖：《Mean Talk》節目截圖、蔡思貝IG
文：東方新地｜圖：《Mean Talk》節目截圖、蔡思貝IG
蔡思貝自爆曾被開價二百萬
《Mean Talk》訪問中，主持問蔡思貝有冇被人問過價，蔡思貝、賴慰玲和何雁詩都表示收過，而且唔止一次。賴慰玲亦指曾收問價訊息：「會send訊息嚟問一晚幾多錢？」何雁詩亦表示：「亦收過有係幫老細問飯局後有活動，要我開價錢﹗」
蔡思貝直認不諱：「禽日先被人問完﹗我仲cap咗圖﹗」隨即把被問價短訊內容公開﹗江美儀話：「二十萬過夜價出手低，二百萬就話啫﹗」蔡思貝即答的確曾有人開價二百萬﹗
蔡思貝公開被問價短訊內容
林盛斌問大家咩價錢大家會有心動呢？蔡思貝問對方質素點先？江美儀表示唔論樣貌只睇價錢，賴慰玲開出二億價錢：「因為我會一世眨低我自己﹗兩億係好誇張，係用嚟彌補心靈創傷﹗」
蔡思貝：一定係億億聲
江美儀問如果對方真係肯付二億呢？賴慰玲：「咁咪諗囉﹗」蔡思貝亦點頭和應指二億會考慮，認同這個價錢會心動：「一定係億億聲﹗總之幾千萬冇可能心動，睇心理醫生都唔止呢個價啦﹗真係﹗彌補唔到心靈創傷，一世唔會去到超開心﹗」