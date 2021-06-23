蔡思貝直認被問價公開短訊內容 自爆心動飯局價：用嚟睇心理醫生

林盛斌和江美儀主持的《Mean Talk》請來情同姊妹的蔡思貝、賴慰玲和何雁詩，有人肉發電機稱號的蔡思貝，獲姊妹們為她平反，蔡思貝指外界對她誤會甚深，親揭娛樂圈問價真相，直認曾被人開出二百萬，更當眾公開問價短訊內容，蔡思貝都不為所動，同時開出一個會令她心動的價錢﹗

文：東方新地｜圖：《Mean Talk》節目截圖、蔡思貝IG