蔡思貝 姚子羚

蔡思貝現身澳洲被誤認做另1位花旦！ 用9字化解尷尬 獲讚執生力超高

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32歲蔡思貝近期老是常出現，先有旅遊節目《貝遊英倫》做主持，今晚8點半仲有《你好，我的大夫》接替《破毒強人》檔期播出。不過曝光度咁高，身為視后的蔡思貝早前到澳洲出席活動竟然被人認錯做另一位花旦？

蔡思貝與姚子羚孖住去澳洲

蔡思貝與姚子羚孖住一齊出埠，先到加拿大宣傳後，再到澳洲悉尼出席活動，沿路有不少當地劇迷同粉絲撐場！蔡思貝與姚子羚全程相當親民，自拍更是有求必應，她們即使在全程非常擁擠以及保安攔着的情況下，仍全程笑着跟途人有講有笑，來者不拒。

蔡思貝 姚子羚 蔡思貝與姚子羚孖住一齊出埠，先到加拿大宣傳後，再到澳洲悉尼出席活動，沿路有不少當地劇迷同粉絲撐場！
蔡思貝與姚子羚孖住一齊出埠，先到加拿大宣傳後，再到澳洲悉尼出席活動，沿路有不少當地劇迷同粉絲撐場！（圖片來源：小紅書圖片）

網民分享尷尬誤會：主持人口誤把她叫成了子羚

有趣的是，有網民晒照片時分享活動上發生一個尷尬小誤會：「有主持人口誤把她叫成了子羚。」網民補充：「她反應很快，立馬圓場走上前開玩笑說hello大家好我是姚子羚！」

蔡思貝 姚子羚 有網民晒照片時分享活動上發生一個尷尬小誤會：「有主持人口誤把她叫成了子羚，她反應很快，立馬圓場走上前開玩笑說hello大家好我是姚子羚！」
有網民晒照片時分享活動上發生一個尷尬小誤會：「有主持人口誤把她叫成了子羚，她反應很快，立馬圓場走上前開玩笑說hello大家好我是姚子羚！」（圖片來源：小紅書圖片）
蔡思貝 姚子羚 她們即使在全程非常擁擠以及保安攔着的情況下，仍全程笑着跟途人有講有笑，來者不拒。
她們即使在全程非常擁擠以及保安攔着的情況下，仍全程笑着跟途人有講有笑，來者不拒。（圖片來源：小紅書圖片）

網民大讚執生能力高

對此，不少網民大讚思貝執生能力高，EQ又高！另一方面，有人留言稱：「之前我們和她拍照用美顏，貝貝說不要用美顏，直接用原相機。因為她的臉真的很小，再美顏瘦臉就顯得不好看了」。另有人希望她到澳洲拍旅遊節目，「再來一個《貝遊澳洲》吧」。

蔡思貝 姚子羚
（圖片來源：小紅書圖片）
蔡思貝 姚子羚 姚子羚全程相當親民，影相更是有求必應。
姚子羚全程相當親民，影相更是有求必應。（圖片來源：小紅書圖片）
蔡思貝 姚子羚 姚子羚全程相當親民，影相更是有求必應。
姚子羚全程相當親民，影相更是有求必應。（圖片來源：小紅書圖片）

蔡思貝激罕泳衣look大玩「冰火兩重天」

蔡思貝《貝遊歐洲》就去到英格蘭南部的布萊頓感受陽光與海灘，當中最大睇頭絕對是「冰火兩重天」桑拿浴，以一件頭泳衣上陣的蔡思貝大晒健美身材。由於當時天氣只得 15 度，思貝沖凍水涼時凍到彈彈吓，畫面搞笑。

沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界，一邊焗桑拿一邊欣賞無敵海景，Chill 級享受。美景當前，思貝有感而發：「呢個 Moment，最掛住係一班姊妹朋友，成日都話想一齊去旅行，但一直都未試過，因為大家都為自己嘅家庭、事業奮鬥緊，但我相信總會有呢一日。」

蔡思貝 姚子羚 貝遊歐洲 蔡思貝 一件頭泳衣上陣的蔡思貝大晒健美身材
一件頭泳衣上陣的蔡思貝大晒健美身材（圖片來源：TVB）
蔡思貝 姚子羚 貝遊歐洲 蔡思貝 沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界
沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界（圖片來源：TVB）
蔡思貝 姚子羚 貝遊歐洲 蔡思貝 思貝焗完桑拿再浸凍水，但佢做乜拎起自己隻腳呢？
思貝焗完桑拿再浸凍水，但佢做乜拎起自己隻腳呢？（圖片來源：TVB）

蔡思貝巧遇智利粉絲

思貝於 Brighton Palace Pier 遊玩時發生小插曲，思貝玩滑梯時偶遇一名因掉了帽子爆喊的小男孩，思貝見狀即為他「執番頂帽」，小男孩則送上抱抱感謝思貝，畫面有愛。之後，蔡思貝出發到布里斯托和巴斯遊玩，行逛期間獲智利旅客邀合照，原來該名智利旅客是思貝粉絲，一直都有Follow她的社交網，思貝知道後感動得眼濕濕說：「媽咪我成功喇，我衝出國際喇！有啲感動，我做咗十年係冇白費嘅！」

觀眾睇完反應兩極 ：佢把聲太尖 又成日大叫

對於蔡思貝主持《貝遊英倫》後，今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 ：「人靚不造作❤️」、「雖然大材小用，但蔡思貝做主持確實出色」、「以前佢5係咁㗎，5係普通啲嘈係嘈死人嗰種！表情誇晒張，個樣又變到男人樣咗咁多… 以前覺得佢靚，睇完呢集就覺得佢扣晒分」、「佢把聲太尖 又成日大叫 唔想聽佢介紹 咁多年都唔改 唉」。

蔡思貝 姚子羚 貝遊歐洲 蔡思貝 今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極
今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 （圖片來源：YouTube圖片）
蔡思貝 姚子羚 貝遊歐洲 蔡思貝 有網友嫌聲太尖，又成日大叫。
有網友嫌聲太尖，又成日大叫。（圖片來源：TVB）
蔡思貝 姚子羚 貝遊歐洲 蔡思貝 網友直言唔想聽佢介紹
網友直言唔想聽佢介紹 （圖片來源：TVB）
蔡思貝 姚子羚 貝遊歐洲 蔡思貝 不過亦有人平反，讀她人靚不造作。
不過亦有人平反，讀她人靚不造作。（圖片來源：TVB）

網民嘲泳衣look有陣達哥味

蔡思貝難得以一件頭泳衣上陣大晒健美身材，不過被批似「阿婆泳衣」，又指蔡思貝仍難摵甩同達哥撞樣的感覺，「硬係有陣達哥味」、「既生達 何生貝」、「睇達哥沖涼」。

蔡思貝 姚子羚 貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 周星馳 好有誠意！
好有誠意！（圖片來源：IG@sisleychoi ）
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蔡思貝相當有心思，在早前拍新旅遊節目《貝遊歐洲》期間，專誠在IG拍片激罕出動水着Look大派福利（圖片來源：IG@sisleychoi ）
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雖然有少少肚腩，但勝在有長腿加分（圖片來源：IG@sisleychoi ）
蔡思貝 姚子羚 貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 周星馳
（圖片來源：IG@sisleychoi ）

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書圖片

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