蔡思貝現身澳洲被誤認做另1位花旦！ 用9字化解尷尬 獲讚執生力超高
蔡思貝與姚子羚孖住去澳洲
蔡思貝與姚子羚孖住一齊出埠，先到加拿大宣傳後，再到澳洲悉尼出席活動，沿路有不少當地劇迷同粉絲撐場！蔡思貝與姚子羚全程相當親民，自拍更是有求必應，她們即使在全程非常擁擠以及保安攔着的情況下，仍全程笑着跟途人有講有笑，來者不拒。
網民分享尷尬誤會：主持人口誤把她叫成了子羚
有趣的是，有網民晒照片時分享活動上發生一個尷尬小誤會：「有主持人口誤把她叫成了子羚。」網民補充：「她反應很快，立馬圓場走上前開玩笑說hello大家好我是姚子羚！」
網民大讚執生能力高
對此，不少網民大讚思貝執生能力高，EQ又高！另一方面，有人留言稱：「之前我們和她拍照用美顏，貝貝說不要用美顏，直接用原相機。因為她的臉真的很小，再美顏瘦臉就顯得不好看了」。另有人希望她到澳洲拍旅遊節目，「再來一個《貝遊澳洲》吧」。
蔡思貝激罕泳衣look大玩「冰火兩重天」
蔡思貝《貝遊歐洲》就去到英格蘭南部的布萊頓感受陽光與海灘，當中最大睇頭絕對是「冰火兩重天」桑拿浴，以一件頭泳衣上陣的蔡思貝大晒健美身材。由於當時天氣只得 15 度，思貝沖凍水涼時凍到彈彈吓，畫面搞笑。
沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界，一邊焗桑拿一邊欣賞無敵海景，Chill 級享受。美景當前，思貝有感而發：「呢個 Moment，最掛住係一班姊妹朋友，成日都話想一齊去旅行，但一直都未試過，因為大家都為自己嘅家庭、事業奮鬥緊，但我相信總會有呢一日。」
蔡思貝巧遇智利粉絲
思貝於 Brighton Palace Pier 遊玩時發生小插曲，思貝玩滑梯時偶遇一名因掉了帽子爆喊的小男孩，思貝見狀即為他「執番頂帽」，小男孩則送上抱抱感謝思貝，畫面有愛。之後，蔡思貝出發到布里斯托和巴斯遊玩，行逛期間獲智利旅客邀合照，原來該名智利旅客是思貝粉絲，一直都有Follow她的社交網，思貝知道後感動得眼濕濕說：「媽咪我成功喇，我衝出國際喇！有啲感動，我做咗十年係冇白費嘅！」
觀眾睇完反應兩極 ：佢把聲太尖 又成日大叫
對於蔡思貝主持《貝遊英倫》後，今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 ：「人靚不造作❤️」、「雖然大材小用，但蔡思貝做主持確實出色」、「以前佢5係咁㗎，5係普通啲嘈係嘈死人嗰種！表情誇晒張，個樣又變到男人樣咗咁多… 以前覺得佢靚，睇完呢集就覺得佢扣晒分」、「佢把聲太尖 又成日大叫 唔想聽佢介紹 咁多年都唔改 唉」。
網民嘲泳衣look有陣達哥味
蔡思貝難得以一件頭泳衣上陣大晒健美身材，不過被批似「阿婆泳衣」，又指蔡思貝仍難摵甩同達哥撞樣的感覺，「硬係有陣達哥味」、「既生達 何生貝」、「睇達哥沖涼」。
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