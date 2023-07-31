蔡思貝被黃淑儀兒子徐肇平力追 獲對方豪擲5位數跟去歐洲貼身照顧

現年32歲的蔡思貝（Sisley）出道多年來異性緣極旺盛，緋聞男友一大堆，包括胡鴻鈞、王浩信、周志文、張振朗和余德丞等等，有報道指她近日被黃淑儀兒子徐肇平瘋狂力追，男方更不惜豪擲5位數飛到歐洲貼身照顧拍旅遊節目的她！