蔡思貝被黃淑儀兒子徐肇平力追 獲對方豪擲5位數跟去歐洲貼身照顧
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現年32歲的蔡思貝（Sisley）出道多年來異性緣極旺盛，緋聞男友一大堆，包括胡鴻鈞、王浩信、周志文、張振朗和余德丞等等，有報道指她近日被黃淑儀兒子徐肇平瘋狂力追，男方更不惜豪擲5位數飛到歐洲貼身照顧拍旅遊節目的她！
至今認識8年
徐肇平比蔡思貝大3歲，身高188cm的他身材健碩，外形大隻有型，與思貝於8年前經圈中朋友介紹之下認識，由於兩人同在外國留學返港，故一拍即合，翌年男方更曾被影到現身《心理追兇》的現場探班，與主演之一的思貝雙雙消失一小時而傳出緋聞。不過，徐肇平於2017年公開與模特兒女友Joey的戀情之後緋聞不了了之，IG上與思貝的相片亦全部刪走。不過，兩人一直保持好友關係，思貝於2020年曾在IG story上載雙方撐枱腳的照片，今年3月徐肇平生日時，思貝亦有一同慶祝，當日黃淑儀亦在現場。
跟住女神飛歐洲朝夕相對
據報道指出，徐肇平近日回復單身，相隔7年決定再力追女神思貝，思貝早前於6月中出發到英國及意大利合共9個城市拍攝《貝遊歐洲》，全程約需20多日，徐肇平見拍完劇集《婚後事》之後未有工開，決定自費上5位跟住思貝飛兩地工作，20幾日朝夕共對，盼能打動女神芳心！
報道還指出，目擊者透露幕後工作人員見到徐肇平的出現都感到極為驚訝，思貝工作時，他更全程跟到實，猶如助手一樣，看起來關係匪淺極為曖昧，引來令工作人員竊竊私語。亦因此有人徐肇平在節目中客串，但遭女方拒絕，所以只好默默做思貝背後的男人。
《貝遊歐洲》監製否認徐肇平自掏腰包
對於徐肇平自掏腰包一齊飛的報道，《貝遊歐洲》監製吳國華對外否認，表示出發之前已經與製作組商量，蔡思貝找來3位相識超過10年的異性好友一齊拍攝，而其中一個就是徐肇平，又強調當日徐肇平與大家一起出發，而且機票及酒店都是由公司安排。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]