33歲蔡思貝轉戰抖音曬靚樣 網民9字讚美終洗甩「小三」負評
蔡思貝獲封「人肉發電機」
蔡思貝2013年參選港姐勇奪亞軍後入行，備受力捧的蔡思貝入行僅7年就已憑《踩過界II》榮登視后寶座，風頭可以話係一時無兩！不過除了視后的稱號外，蔡思貝仲有「人肉發電機」的封號。皆因蔡思貝入行後緋聞不斷，除咗公開同麥秋成有過一段情外，仲曾與胡鴻鈞、張振朗、余德丞、羅子溢及徐肇平等傳過緋聞，更一度被傳搭上人夫王浩信，導致在內地的觀眾緣甚差。
蔡思貝勇闖內地平台曬靚樣
雖然今年初大批網民湧入樂易玲的小紅書針對蔡思貝留言，但係沉寂一排嘅蔡思貝最近就轉戰內地社交平台，密密更新希望扭轉網民的印象。早前蔡思貝就上載咗一段「眼神訓練挑戰」，片中蔡思貝以眼神展示演員身材管理時嘅狀態，以靚樣出鏡的蔡思貝眼仔碌碌表情多多，仲有嘟嘴扮可愛的搞怪樣，睇落十分超級精靈！
網民被征服9字力讚蔡思貝
蔡思貝以靚樣出鏡的新片成功征服唔少內地網民，影片下的留言亦從以往一面倒的負評變成無數的稱讚：「真的好漂亮，沒有實證的東西網爆了好久」、「大部分男生都喜歡蔡思貝這樣子的女生」、「顏值演技都在線，為什麼內地黑粉這麼多」、「好可愛，五官精緻眼睛大大」、「唔好扮晒蟹啦，係男人都鍾意蔡思貝」更有網民以9字力讚蔡思貝：「男生就是喜歡蔡思貝！」
樂易玲小紅書晒視帝合照 蔡思貝再成箭靶 內地網民反對聲音再升級
TVB高層樂易玲開小紅書已有一段時間，「最大衝擊」莫過於收到內地網民海量投訴，叫蔡思貝唔好再演戲！樂小姐雖然冇正面回覆，但近日貼出一張同視帝合照時，留言區再湧現新一波反對聲音，蔡思貝再成箭靶⋯⋯
樂小姐晒與馬國明合照蔡思貝再成箭靶
樂小姐不時在小紅書晒同藝人合照，最近就po一張同與視帝馬國明的合照，留言：「覺得馬國明越來越靚仔 真是人喜事精神爽#新聞女王#馬來西亞視帝#新婚快樂」，馬國明先後有《新聞女王》《飛常日誌》播出，收視亦不錯。不過，內地網民在留言區再度發聲：「馬明海寧對不起，因為蔡思貝我要棄劇了」「討厭蔡思貝，看到她我馬上轉台」「好彩新聞女王冇蔡」。看來唔少網民因為《飛常日誌》有蔡思貝的關係，因此放棄捧馬明場了！
儘管蔡思貝在唔少內地網民中不受歡迎，甚至有些激進網民表示要抵制該劇，但是《飛常日誌》在首周的跨平台直播收視率卻達到了最高的23.1點，吸引了150萬觀眾觀看，躋身上周節目收視榜首，今晚（26日）播映大結局，焦點所在到底馬明和思貝能否復合？
蔡思貝口啞啞回應「冇劇拍」傳聞
早前蔡思貝出席活動接受訪問時，就被記者問到知不知道小紅書的網民討厭她拍劇的原因時，蔡思貝聽到呆一呆，然後尷尬地表示不知道。隨後記者便直指是陳自瑤事件，而蔡思貝則被問到口啞啞，只能繼續尷尬回應稱沒有看網民的評論，以及多次重複一切順其自然。
蔡思貝大方回應「被負評」事件
蔡思貝出席劇集宣傳時回應此事，亦有留意「被負評」事件，更指不是第一日的事情，唯有由得他繼續，「然之後某年某月希望大家因為我嘅作品，各樣嘢可以令大家見到。」被問有沒有什麼原因會令到內地網民不喜歡？她笑言自己都想知。
其次，續問到不喜歡她的人這一則留言多達逾6千like（目前已有超過1.5萬like）時，她大方回應這個世界多過六千人的。對於演技差、未夠班拎視后等意見，她認為「識我嘅人都知道我係點。」更直言會keep住做返自己。另外，問到私下有否與樂小姐傾談這件事，她就表示沒有。
樂易玲小紅書首個發文變成投訴留言版
TVB高層樂易玲上載了一張和高海寧、胡鴻鈞的合照，並留言：「在大家的幫助下，我終於開通。」網民見高層難得來到，隨即熱烈地留言表達自己睇法，當中有人表示自己不喜歡那位無綫藝人，更提到蔡思貝，指雖然她在2020年憑劇集《踩過界2》成為視后，但內地觀眾不太喜歡她，更表示會影響收視率。
蔡思貝新劇《飛常日誌》下星期播
此留言一出獲得不少回覆表示支持及同意，不過當中都有網民反對，提到因看完蔡思貝拍的旅遊節目後，喜歡上她，更想搵到個像她一樣的女朋友。而蔡思貝即將有新劇播出，與馬國明主演的《飛常日誌》更是全城期待的航空劇，不知道收視又會否被影響呢？飛常日誌10集最新劇情劇透
蔡思貝《貝遊歐洲》觀眾睇完反應兩極 ：佢把聲太尖 又成日大叫
對於蔡思貝主持《貝遊英倫》後，今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 ：「人靚不造作❤️」、「雖然大材小用，但蔡思貝做主持確實出色」、「以前佢5係咁㗎，5係普通啲嘈係嘈死人嗰種！表情誇晒張，個樣又變到男人樣咗咁多… 以前覺得佢靚，睇完呢集就覺得佢扣晒分」、「佢把聲太尖 又成日大叫 唔想聽佢介紹 咁多年都唔改 唉」。
網民嘲泳衣look有陣達哥味
蔡思貝難得以一件頭泳衣上陣大晒健美身材，不過被批似「阿婆泳衣」，又指蔡思貝仍難摵甩同達哥撞樣的感覺，「硬係有陣達哥味」、「既生達 何生貝」、「睇達哥沖涼」。