33歲蔡思貝轉戰抖音曬靚樣 網民9字讚美終洗甩「小三」負評

今年初過萬大陸網民湧入樂易玲小紅書要求「別找蔡思貝演戲」造成不少尷尬，想不到網民自發的「請願行動」果然收到成效。2024年初到年中兩次節目巡禮由劇集到綜藝都唔見蔡思貝蹤影，就連即將開播的重頭劇 《法證先鋒6》都只能以客串形式出現，全面休息停工嘅33歲蔡思貝，除咗偶然在IG更新與父母享受假期的溫馨家庭樂，近日仲忽然轉戰抖音試水溫⋯⋯

