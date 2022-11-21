蔡思貝滑水撞歪鼻 自爆做手腳還原直鼻？

31歲的蔡思貝是今年視后大熱，早前她以鮮紅性感裝亮相《無綫節目巡禮2023》，標緻面孔靚絕全場，但原來她近年因滑水撞歪鼻子，搞到個鼻大細邊，為她帶來極大煩腦，幸好拍劇時認識了「小顏聖手」李日朗，早前更出手幫蔡思貝將歪鼻還原變靚鼻，歪鼻得救，蔡思貝好開心！