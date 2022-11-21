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蔡思貝滑水撞歪鼻 自爆做手腳還原直鼻？

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31歲的蔡思貝是今年視后大熱，早前她以鮮紅性感裝亮相《無綫節目巡禮2023》，標緻面孔靚絕全場，但原來她近年因滑水撞歪鼻子，搞到個鼻大細邊，為她帶來極大煩腦，幸好拍劇時認識了「小顏聖手」李日朗，早前更出手幫蔡思貝將歪鼻還原變靚鼻，歪鼻得救，蔡思貝好開心！

蔡思貝 日前以鮮紅性感裝亮相《無綫節目巡禮2023》的蔡思貝，當時已把歪鼻變回直鼻，開心晒。
日前以鮮紅性感裝亮相《無綫節目巡禮2023》的蔡思貝，當時已把歪鼻變回直鼻，開心晒。（圖片來源：[email protected]
蔡思貝 唔怪得最近蔡思貝個樣係有啲唔同，好似又進化咗！
唔怪得最近蔡思貝個樣係有啲唔同，好似又進化咗！（圖片來源：[email protected]

蔡思貝滑水出事

31歲的蔡思貝近年每逢現身都會出盡力大騷「本錢」，但原來大家都睇唔到蔡思貝個鼻原來有瑕疵，事緣蔡思貝近年愛上滑水，但一次意外撞歪了鼻骨，歪鼻令鼻翼邊大邊細，她一直都好介意影正面的大頭相。直至日前，蔡思貝在社交網貼出一張與李日朗的合照，自爆接受了對方的「小顏術」而令歪鼻變直。

蔡思貝 據知，蔡思貝在上月才開始接受療程還完靚鼻，所以她之前的大頭相，都明顯見到因為歪鼻而令鼻孔邊大邊細。
據知，蔡思貝在上月才開始接受療程還完靚鼻，所以她之前的大頭相，都明顯見到因為歪鼻而令鼻孔邊大邊細。（圖片來源：[email protected]
蔡思貝 近年愛上滑水的蔡思貝，因為一次意外而導致鼻子受傷變歪。
近年愛上滑水的蔡思貝，因為一次意外而導致鼻子受傷變歪。（圖片來源：[email protected]

接受「小顏術」後驚嘆歪鼻真係直咗

蔡思貝與李日朗頭甜頭合照，完全唔介意素顏示人，她更留言表示：「我的臉很小了，不用再小，但是小顏術可以幫助臉型對稱，還有之前滑水弄傷鼻子，歪了之後沒有理它。」蔡思貝更自爆在一小時療程後，歪鼻已經成功糾正，露流出感恩之情，而她所指的「小顏聖手」便是蔡思貝在拍攝新劇《你好，我的大夫》時飾演她「上司」的李日朗。

蔡思貝 蔡思貝曾兩次幫襯李日朗，之後仲寫長文大讚，慨嘆了大概10次「哇我個鼻真係直咗！」
蔡思貝曾兩次幫襯李日朗，之後仲寫長文大讚「我個鼻真係直咗！」（圖片來源：[email protected]
蔡思貝 據知李日朗早年也曾因歪面導致鼻和嘴都歪埋。
據知李日朗早年也曾因歪面導致鼻和嘴都歪埋。（圖片來源：[email protected]

蔡思貝樂為李日朗做生招牌

同樣地，李日朗亦兩度上載和蔡思貝的合照，最近一次仲留言大讚對方：「她的爽快和率直很特出，作為朋友，這種相處真的沒有壓力。她的美，除了五官，還有自信。」除了有蔡思貝撐他做生招牌外，其他星級客仔還有胡渭康和甄采浠（前名甄詠珊）。

蔡思貝 歪鼻後的蔡思貝並沒有正視和處理，所以情況持續了好幾年，鼻孔大細邊其實都幾明顯，不過大家真係無為意。
歪鼻後的蔡思貝並沒有正視和處理，所以情況持續了好幾年，鼻孔大細邊其實都幾明顯，不過大家真係無為意。（圖片來源：[email protected]
蔡思貝 當年剛出道未撞歪鼻的蔡思貝。
當年剛出道未撞歪鼻的蔡思貝。（圖片來源：[email protected]
蔡思貝 6年前蔡思貝個鼻又直又挺。
6年前蔡思貝個鼻又直又挺。（圖片來源：新傳媒資料庫）
蔡思貝 因為拍攝新劇《你好，我的大夫》而認識「上司」李日朗，造就了蔡思貝能還原靚鼻。
因為拍攝新劇《你好，我的大夫》而認識「上司」李日朗，造就了蔡思貝能還原靚鼻。（圖片來源：[email protected]

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]、新傳媒資料庫

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