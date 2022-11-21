蔡思貝滑水撞歪鼻 自爆做手腳還原直鼻？
蔡思貝滑水出事
31歲的蔡思貝近年每逢現身都會出盡力大騷「本錢」，但原來大家都睇唔到蔡思貝個鼻原來有瑕疵，事緣蔡思貝近年愛上滑水，但一次意外撞歪了鼻骨，歪鼻令鼻翼邊大邊細，她一直都好介意影正面的大頭相。直至日前，蔡思貝在社交網貼出一張與李日朗的合照，自爆接受了對方的「小顏術」而令歪鼻變直。
接受「小顏術」後驚嘆歪鼻真係直咗
蔡思貝與李日朗頭甜頭合照，完全唔介意素顏示人，她更留言表示：「我的臉很小了，不用再小，但是小顏術可以幫助臉型對稱，還有之前滑水弄傷鼻子，歪了之後沒有理它。」蔡思貝更自爆在一小時療程後，歪鼻已經成功糾正，露流出感恩之情，而她所指的「小顏聖手」便是蔡思貝在拍攝新劇《你好，我的大夫》時飾演她「上司」的李日朗。
蔡思貝樂為李日朗做生招牌
同樣地，李日朗亦兩度上載和蔡思貝的合照，最近一次仲留言大讚對方：「她的爽快和率直很特出，作為朋友，這種相處真的沒有壓力。她的美，除了五官，還有自信。」除了有蔡思貝撐他做生招牌外，其他星級客仔還有胡渭康和甄采浠（前名甄詠珊）。
常見問題
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